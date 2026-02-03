Ajankohtaista Tapaa elokuvasäätiöläisiä Tampereen elokuvajuhlilla

Tapaa elokuvasäätiöläisiä Tampereen elokuvajuhlilla

3.2.2026

Järjestämme tilaisuuden käsikirjoittajille ja osallistumme TFF Film Industry Fairiin.

Tampereen elokuvajuhlat järjestetään 4.–8. maaliskuuta 2026.

Osana festivaalin ammattilaisohjelmistoa järjestämme torstaina 5.3.2026 klo 17:30–19:00 tilaisuuden otsikolla ”Miten saada käsikirjoitusapuraha elokuvasäätiöstä?” Käsikirjoitusapurahojen tukiesittelijät Janne Niskala ja Ilona Vehmas kertovat apurahoista, ja yleisö saa esittää kysymyksiä.

Lauantaina 7.3.2026 festivaali järjestää TFF Film Industry Fairin, jossa kävijät voivat kiertää näytteilleasettajien pöytiä. Elokuvasäätiöläisiä on tavattavissa tilaisuuden aikana klo 10:30–13:30.

Molemmat tapahtumat järjestetään festivaalin Tapahtumakeskuksessa (Finlaysonin alue, Väinö Linnan aukio 13). Lue lisää ammattilaisakkreditoinnista.

