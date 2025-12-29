Tapahtuma: Vaikuttava juliste dokumenttielokuvalle
Järjestämme luennon perjantaina 6.2.2026 DocPoint-elokuvafestivaalin yhteydessä.
Visuaaliset materiaalit ovat elokuvien tärkein mainosvaltti, kun halutaan erottautua festivaaleilla tai levityksessä. Erityisesti dokumenttielokuville, joilla lähdemateriaalin ja kohdeyleisöjen löytämiseen liittyy omia haasteitaan.
Alphapandan Head of Strategy Mathias Noschis ja graafinen suunnittelija Catarina Sampaio antavat konkreettisia esimerkkejä ja käytännönläheisiä vinkkejä vaikuttavan julisteen suunnitteluun.
Perjantaina 6.2.2026 klo 13:00–15:00
Kiasma-teatteri, Mannerheiminaukio 2, Helsinki
Tilan esteettömyys
Kieli: englanti
Avoin DocPoint-festivaalille akkreditoituneille (lue akkreditoinnista)