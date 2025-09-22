Täydelliset vieraat oli viikon korkein ensi-ilta sijalla kaksi

Downton Abbey: Viimeinen näytös jatkaa kärjessä.

Rike Jokelan ohjaama Täydelliset vieraat keräsi avausviikonloppunaan 10 891 katsojaa, mikä riitti viikonlopun kakkossijaan. Elokuvan pääosissa nähdään Laura Birn, Pirjo Lonka, Malla Malmivaara, Joonas Saartamo, Pekka Strang, Jani Volanen ja Hannu-Pekka Björkman. Elokuva on uusintaversio Paolo Genovesen ohjaamasta italialaiselokuvasta Salaisuuksien illallinen (2016, Suomen ensi-ilta 2017), jossa kaikkien paikallaolijoiden kännykkäviestit ja puhelut päätetään jakaa illallisen ajan koko pöytäseurueelle. Alkuperäiselokuva on saanut ennätykselliset yli 20 uusintafilmatisointia ja monet niistä ovat olleet menestyksiä kotimaissaan. Alkuperäisversio keräsi Suomessa 9774 katsojaa. Muita versioita ei täällä ole elokuvateatterilevityksessä nähty.

Viikonlopun kaksi muuta ensi-iltaa olivat David Mackenzien ohjaama Sovittelija ja Ute von Münchow-Pohlin saksalaisanimaatio Supertonttuset.

Sovittelija keräsi 970 katsojaa ja oli viikonlopun 11. Aiemmista Mackenzien elokuvista katsotuin on ollut vuoden 2009 L.A. Gigolo 14 726 katsojalla. Se on myös ohjaajan edellinen Suomessa teatterislevityksessä nähty elokuva.

Lapsiperheille suunnattu animaatioelokuva Supertonttuset keräsi 659 katsojaa ja oli viikonlopun 15. katsotuin. Elokuva on jatko-osa vuoden 2019 tonttuanimaatiolle A Piece of Cake (Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen), jota ei Suomen elokuvateattereissa nähty.

Listakärjessä jatkoi toista viikkoa Downton Abbey: Viimeinen näytös.