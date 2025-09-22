Ajankohtaista Täydelliset vieraat oli viikon korkein ensi-ilta sijalla kaksi

22.9.2025

Downton Abbey: Viimeinen näytös jatkaa kärjessä.

Rike Jokelan ohjaama Täydelliset vieraat keräsi avausviikonloppunaan 10 891 katsojaa, mikä riitti viikonlopun kakkossijaan. Elokuvan pääosissa nähdään Laura Birn, Pirjo Lonka, Malla Malmivaara, Joonas Saartamo, Pekka Strang, Jani Volanen ja Hannu-Pekka Björkman. Elokuva on uusintaversio Paolo Genovesen ohjaamasta italialaiselokuvasta Salaisuuksien illallinen (2016, Suomen ensi-ilta 2017), jossa kaikkien paikallaolijoiden kännykkäviestit ja puhelut päätetään jakaa illallisen ajan koko pöytäseurueelle. Alkuperäiselokuva on saanut ennätykselliset yli 20 uusintafilmatisointia ja monet niistä ovat olleet menestyksiä kotimaissaan. Alkuperäisversio keräsi Suomessa 9774 katsojaa. Muita versioita ei täällä ole elokuvateatterilevityksessä nähty.

Viikonlopun kaksi muuta ensi-iltaa olivat David Mackenzien ohjaama Sovittelija ja Ute von Münchow-Pohlin saksalaisanimaatio Supertonttuset.

Sovittelija keräsi 970 katsojaa ja oli viikonlopun 11. Aiemmista Mackenzien elokuvista katsotuin on ollut vuoden 2009 L.A. Gigolo 14 726 katsojalla. Se on myös ohjaajan edellinen Suomessa teatterislevityksessä nähty elokuva.

Lapsiperheille suunnattu  animaatioelokuva Supertonttuset keräsi 659 katsojaa ja oli viikonlopun 15. katsotuin. Elokuva on jatko-osa vuoden 2019 tonttuanimaatiolle A Piece of Cake (Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen), jota ei Suomen elokuvateattereissa nähty.

Listakärjessä jatkoi toista viikkoa Downton Abbey: Viimeinen näytös.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 126 15 279 63 247 Finnkino FI
2 Täydelliset vieraat 19.9.2025 131 10 891 13 418 Nordisk FI
3 Kirottu 4: Viimeiset riitit 5.9.2025 63 5 435 42 701 WB FI
4 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 12.9.2025 40 3 962 20 794 SF FI
5 Fleak: Kekseliäs ystäväni 5.9.2025 79 3 251 14 836 SF FI
6 The Long Walk 12.9.2025 56 2 920 8 962 Nordisk FI
7 Hurja jengi 2 30.7.2025 45 2 256 52 537 Finnkino FI
8 Mies ja alaston ase 1.8.2025 36 1 803 82 938 Finnkino FI
9 Elämä on juhla 3.9.2025 66 1 648 20 213 SF FI
10 The Roses 29.8.2025 35 1 267 18 711 WDS FI
11 Relay 19.9.2025 31 970 970 Cinemanse
12 Materialists 1.8.2025 16 868 57 573 SF FI
13 Weapons 8.8.2025 20 777 38 537 WB FI
14 Jurassic World Rebirth 2.7.2025 13 709 114 087 Finnkino FI
15 Supertonttuset 19.9.2025 46 659 740 Future Film
16 Jossain on valo joka ei sammu 12.9.2025 30 583 3 157 B-Plan
17 Smurffit-elokuva 16.7.2025 23 571 39 179 Finnkino FI
18 Caught Stealing 29.8.2025 14 428 8 488 SF FI
19 F1 25.6.2025 6 313 82 714 WB FI
20 The Last Viking 12.9.2025 21 249 1 332 Nordisk FI

