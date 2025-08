Teemu Nikin 100 litraa sahtia voitti yleisöpalkinnon Serbian Palićin elokuvajuhlilla

Teemu Nikin ohjaama ja käsikirjoittama komedia 100 litraa sahtia voitti Palićin eurooppalaisilla elokuvajuhlilla yleisöpalkinnon.

Gorki List -yleisöpalkinto jaettiin tänä vuonna yhdeksännen kerran. Elokuva esitettiin festivaalin pääkilpasarjassa kansainvälisellä nimellään 100 Litres of Gold.

Jo 32. kertaa järjestetyt Palićin eurooppalaiset elokuvajuhlat ovat yksi Serbian merkittävimmistä kulttuuritapahtumista. Festivaalin ohjelmisto koostuu kokonaan eurooppalaisista elokuvista, joita esitetään useissa eri sarjoissa. Palićin elokuvajuhlilla on kaksi kilpasarjaa: Official Selection ja Parallels and Encounters. Official Selection -pääkilpailussa nähtiin tänä vuonna 14 elokuvaa. Festivaali järjestettiin 19.–23.7.2025.

100 litraa sahtia sai maailmanensi-iltansa Rooman elokuvajuhlilla lokakuussa 2024. Suomessa elokuva nähtiin ensi-illassa maaliskuussa 2025, ja tähän mennessä se on kerännyt noin 228 000 elokuvateatterikatsojaa. Elokuvan on tuottanut Jani Pösö (It’s Alive Films).

Palićin elokuvajuhlien palkintotiedote