Tervetuloa elokuvatuotantoihin kohdistuvien julkisten tukien vaikutuksista tehdyn selvityksen julkistamistilaisuuteen 18.3. klo 14

2.3.2026

Opetus- ja kulttuuriministeriön MDI Public Oy:llä teettämä selvitys Suomen elokuvasäätiön tuotantoyhtiöille jakamien julkisten tukien vaikuttavuudesta esitellään alalle keskiviikkona 18.3. klo 14 alkavassa tilaisuudessa.

Aika: Keskiviikko 18.3. klo 14:00 – 16:00
Paikka: Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki (Saavutettavuus)

Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu.

Ilmoittautuminen 16.3. mennessä: Ilmoittautumislomake

Tilaisuudesta tehdään myös tallenne, joka julkaistaan elokuvasäätiön verkkosivuilla.

 

Noudatamme tilaisuuksissamme turvallisemman tilan periaatteita.

 

