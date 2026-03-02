Tervetuloa elokuvatuotantoihin kohdistuvien julkisten tukien vaikutuksista tehdyn selvityksen julkistamistilaisuuteen 18.3. klo 14
Opetus- ja kulttuuriministeriön MDI Public Oy:llä teettämä selvitys Suomen elokuvasäätiön tuotantoyhtiöille jakamien julkisten tukien vaikuttavuudesta esitellään alalle keskiviikkona 18.3. klo 14 alkavassa tilaisuudessa.
Aika: Keskiviikko 18.3. klo 14:00 – 16:00
Paikka: Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki (Saavutettavuus)
Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu.
Ilmoittautuminen 16.3. mennessä: Ilmoittautumislomake
Tilaisuudesta tehdään myös tallenne, joka julkaistaan elokuvasäätiön verkkosivuilla.
Noudatamme tilaisuuksissamme turvallisemman tilan periaatteita.