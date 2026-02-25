Ajankohtaista Tervetuloa webinaariin 11.3.2026: Nordic Ecological Standard Suomessa

25.2.2026

Syyskuussa 2025 julkaistiin yhteispohjoismainen ekostandardi elokuva- ja tv-tuotannoille, Nordic Ecological Standard (NES). Tervetuloa webinaariin kuulemaan, kuinka se tulee vaikuttamaan suomalaisiin elokuva- ja tv-tuotantoihin!

Verkkotilaisuudessa kerrotaan ajankohtaisimmat uutiset standardista sekä siitä, mitä se tarkoittaa siihen sitoutuneiden suomalaisten tilaajien ja rahoittajien toimesta, paikalla mm. Suomen elokuvasäätiö ja Elisa Viihde.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä: apfi.fi/tapahtumat/11-3-2026-nes-suomessa

