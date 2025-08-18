The Helsinki Effect ehdolla Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoon
Nordisk Film & TV Fond on julkistanut ennätykselliset seitsemän ehdokasta Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon voittajaksi. Suomen ehdokas on dokumenttielokuva The Helsinki Effect.
Kuva: The Helsinki Effect / Polygraf
Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto myönnetään taiteellisesti korkeatasoiselle, pohjoismaisena tuotantona toteutetulle pitkälle elokuvalle. Kaikki seitsemän ehdokaselokuvaa esitetään Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla Helsingissä 18.–28. syyskuuta.
Suomen palkintolautakunnan jäsenet vuonna 2025 ovat Marjo Pipinen (puheenjohtaja), Tytti Rantanen ja Kalle Kinnunen. Palkintosummasta (300 000 Tanskan kruunua eli noin 41 000 euroa) on valittu kisaamaan neljä fiktiota ja kolme dokumenttielokuvaa.
Yksi ehdokkuuden saaneista dokumenttielokuvista on ajankohtaisuudellaan yllättävä Suomen kandidaatti, The Helsinki Effect. Arthur Franckin ohjaama, arkistomateriaaleihin pohjautuva dokumentti 50 vuoden takaisesta Etyk-kokouksesta puhaltaa historian eloon oivaltavilla yhteyksillä, uusilla, valaisevilla tulkinnoilla sekä huumorilla.
The Helsinki Effect sai maailmanensi-iltansa CPH:DOX-festivaalin pääkilpasarjassa maaliskuussa ja Suomen elokuvateattereihin se saapui huhtikuussa. Palkintoehdokkuuden jakavat elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja-tuottaja Arthur Franck sekä tuottajat Sandra Enkvist ja Oskar Forstén.
Muut ehdokkaat
Arkistomateriaaleja hyödyntää myös Göran Hugo Olssonin monitahoinen dokumentti, Ruotsin palkintoehdokas Israel Palestine on Swedish TV 1958–1989.
Kolmas ehdokkuuden saanut dokumenttielokuva on Nina Paninnguaq Skydsbjergin ja Sofie Rørdamin ohjaama Grönlannin palkintokandidaatti WALLS – Akinni Inuk, jossa vanki ja elokuvaohjaaja ystävystyvät grönlantilaisessa naisvankilassa.
Ensimmäistä kertaa oman ehdokkaansa asettaa Färsaaret, Sakaris Stórán ohjaaman tanskalais-färsaarelaisen yhteistuotannon The Last Paradise on Earth. Se on loistavan kuvauksen ja vangitsevan musiikin siivittämä henkilökohtaisen menetyksen, henkisen lamaantumisen ja ekokriisin kuvaus.
Viime vuoden voittajaelokuvan ohjannut Dag Johan Haugerud on ehdolla aistillisella ja ajatuksia herättävällä draamaelokuvalla Dreams (Sex Love), jossa lukiolaistyttö ihastuu tulisesti opettajaansa.
Islantilaisen Rúnar Rúnarssonin Kahden auringonlaskun välissä on runollisen realistinen, traagisuutta ja huumoria hienovaraisesti yhdistelevä surun ja elämän arvaamattomuuden kuvaus.
Tanskalaisen Sylvia Le Fanun esikoisohjauksessa My Eternal Summer perheen ihanan kiireetöntä kesää varjostaa tieto perheen äidin parantumattomasta sairaudesta.
Ehdokaselokuvien esittelyt, kuvat, trailerit ja muut lisätiedot: https://nordiskfilmogtvfond.com/
Palkinnosta
Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002, ja se on ollut pysyvä osa Pohjoismaiden neuvoston kulttuuripalkintoja vuodesta 2005. Palkinto myönnetään Pohjoismaissa tuotetulle elokuvalle tai dokumentille, jolla on kansallinen teatterilevitys. Voittajaelokuva julkistetaan 21. lokakuuta 2025.