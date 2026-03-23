Ajankohtaista The Secret Reading Club of Kabul palkittu CPH:DOXissa

The Secret Reading Club of Kabul palkittu CPH:DOXissa

23.3.2026

Dokumenttielokuva voitti sarjansa pääpalkinnon.

Kuva: Kathrine Thude / CPH:DOX

Shakiba Adilin ja Elina Hirvosen ohjaama dokumenttielokuva The Secret Reading Club of Kabul on voittanut kööpenhaminalaisen CPH:DOX-festivaalin pohjoismaisen NORDIC:DOX-sarjan pääpalkinnon. Elokuvassa joukko afganistanilaisnaisia uhmaa äärikonservatiivista hallintoa lukemalla yhdessä Anne Frankin päiväkirjaa.

Sarjan tuomaristo totesi, että elokuva osoittaa, kuinka dokumenttielokuvalla voi tehdä vääryyksiä näkyväksi ja alistettujen äänen kuuluvaksi. The Secret Reading Club of Kabulin on tuottanut Pauliina Piipponen ja Marko Talli Yellow Film & TV:lle. 

NORDIC:DOX-sarjan kunniamaininnan sai Taekyung Tanja In Wol Sørensenin ohjaama Homesick, joka on elokuvasäätiön tukema yhteistuotanto. Tanskalais-eteläkorealais-suomalainen elokuva käsittelee transnationaalista adoptiota henkilökohtaisesta näkökulmasta. Musiikin elokuvaan ovat tehneet Moriamo ”Kofu” Ahmed ja ääniartisti Sophia Mitiku. Virpi Suutari Euphoria Filmsistä on toiminut yhteistuottajana.

