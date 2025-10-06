Top 20: Anna minun rakastaa enemmän oli ensi-iltapäivänsä toiseksi katsotuin, mutta jäi viikonlopputuloksissa neljänneksi

One Battle After Another paransi tulostaan viime viikonlopusta ja nousi listaykköseksi.

Edit: Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl tulosten myötä tapahtui muutoksia kärkikolmikossa.

Kamppailu ykköspaikasta oli tiukka, mutta lopulta luvut olivat varsin selkeät:

Ensi-illassa ollut Oskari Sipolan ohjaama Anna minun rakastaa enemmän oli perjantain toiseksi katsotuin. Lauantaina ja sunnuntaina se oli kolmas ja viikonloppulistalla neljäs. Elokuvan pääosissa nähdään Pyry Kähkönen, Rita Behm ja Mimosa Willamo.

Kolme edellistä viikonloppua kärkipaikkaa pitänyt Downton Abbey: Viimeinen näytös oli perjantaina neljäs, lauantaina toinen ja sunnuntaina katsotuin. Sillä irtosi viikonlopun kakkospaikka. Elokuva ylitti viikonloppuna 100 000 katsojan rajan – ensimmäisenä elokuvana sitten heinäkuun alussa ensi-iltansa saaneen Jurassic World Rebirthin.

Listaykköseksi nousi perjantain kolmonen, sunnuntain kakkonen ja lauantain ykkönen, viime viikon kakkossijalla avannut Paul Thomas Andersonin ohjaama One Battle After Another. Elokuva paransi tulostaan ensi-iltaviikonlopusta 2 %.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös Waldemar Fastin ohjaama koko perheen saksalaisanimaatio Grand Prix of Europe, joka keräsi 1869 katsojaa ja oli viikonlopun seitsemäs. Se on jo toinen saksalaisanimaatio parin viikon sisään. Edellinen oli 19.9. ensi-illassa ollut Supertonttuset.

Michael Dweckin ja Gregory Kershaw’n ohjaama italialaisdokumentti Gaucho Gaucho taas keräsi 1134 katsojaa ja avasi sijalla 12. Ohjaajien edellinen dokumentti Piemonten tryffelinmetsästäjät (2020, Suomen ensi-ilta 2021) oli sleeper-hitti keräten yli 36 000 katsojaa.

Ensi-iltansa sai vihdoin myös Andrzej Zulawskin Possession. Vuoden 1981 kulttielokuvan pääosassa nähdään Isabelle Adjani, joka voitti parhaan naisnäyttelijän palkinnon Cannesissa 1981. Elokuvan kokonaiskatsojaluku sisältää vuoden 2023 Kansallinen audiovisuaalinen instituutin kahden arkistonäytöksen katsojaluvut.

Ohjelmistossa nähtiin myös Taylor Swiftin uutta albumia juhlistanut Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl. Elokuvaa esitettiin ympäri Suomea ainakin 18 teatterissa. Niiden perusteella elokuva oli perjantain katsotuin ja nousi viikonloppulistan kolmanneksi.