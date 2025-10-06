Ajankohtaista Top 20: Anna minun rakastaa enemmän oli ensi-iltapäivänsä toiseksi katsotuin, mutta jäi viikonlopputuloksissa neljänneksi

Top 20: Anna minun rakastaa enemmän oli ensi-iltapäivänsä toiseksi katsotuin, mutta jäi viikonlopputuloksissa neljänneksi

6.10.2025

One Battle After Another paransi tulostaan viime viikonlopusta ja nousi listaykköseksi.

Edit: Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl tulosten myötä tapahtui muutoksia kärkikolmikossa.

Kamppailu ykköspaikasta oli tiukka, mutta lopulta luvut olivat varsin selkeät:
Ensi-illassa ollut Oskari Sipolan ohjaama Anna minun rakastaa enemmän oli perjantain toiseksi katsotuin. Lauantaina ja sunnuntaina se oli kolmas ja viikonloppulistalla neljäs. Elokuvan pääosissa nähdään Pyry Kähkönen, Rita Behm ja Mimosa Willamo.
Kolme edellistä viikonloppua kärkipaikkaa pitänyt Downton Abbey: Viimeinen näytös oli perjantaina neljäs, lauantaina toinen ja sunnuntaina katsotuin. Sillä irtosi viikonlopun kakkospaikka. Elokuva ylitti viikonloppuna 100 000 katsojan rajan – ensimmäisenä elokuvana sitten heinäkuun alussa ensi-iltansa saaneen Jurassic World Rebirthin.
Listaykköseksi nousi perjantain kolmonen, sunnuntain kakkonen ja lauantain ykkönen, viime viikon kakkossijalla avannut Paul Thomas Andersonin ohjaama One Battle After Another. Elokuva paransi tulostaan ensi-iltaviikonlopusta 2 %.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös Waldemar Fastin ohjaama koko perheen saksalaisanimaatio Grand Prix of Europe, joka keräsi 1869 katsojaa ja oli viikonlopun seitsemäs. Se on jo toinen saksalaisanimaatio parin viikon sisään. Edellinen oli 19.9. ensi-illassa ollut Supertonttuset.

Michael Dweckin ja Gregory Kershaw’n ohjaama italialaisdokumentti Gaucho Gaucho taas keräsi 1134 katsojaa ja avasi sijalla 12. Ohjaajien edellinen dokumentti Piemonten tryffelinmetsästäjät (2020, Suomen ensi-ilta 2021) oli sleeper-hitti keräten yli 36 000 katsojaa.

Ensi-iltansa sai vihdoin myös Andrzej Zulawskin Possession. Vuoden 1981 kulttielokuvan pääosassa nähdään Isabelle Adjani, joka voitti parhaan naisnäyttelijän palkinnon Cannesissa 1981. Elokuvan kokonaiskatsojaluku sisältää vuoden 2023 Kansallinen audiovisuaalinen instituutin kahden arkistonäytöksen katsojaluvut.

Ohjelmistossa nähtiin myös Taylor Swiftin uutta albumia juhlistanut Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl. Elokuvaa esitettiin ympäri Suomea ainakin 18 teatterissa. Niiden perusteella elokuva oli perjantain katsotuin ja nousi viikonloppulistan kolmanneksi. 

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 One Battle After Another 26.9.2025 75 9 588 24 803 WB FI
2 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 107 8 098 105 551 Finnkino FI
3 Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl 3.10.2025 18 7 800 7 800 Korttelikinot
4 Anna minun rakastaa enemmän 3.10.2025 117 7 499 7 919 SF FI
5 Täydelliset vieraat 19.9.2025 88 5 965 38 300 Nordisk FI
6 Kirottu 4: Viimeiset riitit 5.9.2025 41 2 840 53 264 WB FI
7 Grand Prix of Europe 3.10.2025 73 1 869 1 876 Cinemanse
8 Fleak: Kekseliäs ystäväni 5.9.2025 47 1 663 20 329 SF FI
9 Hurja jengi 2 30.7.2025 35 1 663 57 371 Finnkino FI
10 The Long Walk 12.9.2025 32 1 464 14 498 Nordisk FI
11 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 12.9.2025 25 1 164 27 100 SF FI
12 Gaucho Gaucho 3.10.2025 47 1 134 1 175 Mondo
13 Mies ja alaston ase 1.8.2025 23 1 041 86 702 Finnkino FI
14 The Life of Chuck 26.9.2025 47 989 4 172 Cinemanse
15 Avatar: The Way of Water 3.10.2025 27 722 359 084 WDS FI
16 The Roses 29.8.2025 16 593 21 210 WDS FI
17 Elämä on juhla 3.9.2025 27 525 23 864 SF FI
18 Materialists 1.8.2025 10 500 59 416 SF FI
19 Possession 3.10.2025 9 463 819 ELKE ry
20 Smurffit-elokuva 16.7.2025 18 356 40 451 Finnkino FI

Lue seuraavaksi

1.10.2025

Syyskuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Syyskuu tarjosi runsaasti uusia kotimaisia ensi-iltoja. Jättihitit jäivät kuitenkin puuttumaan. Kuva: John Websterin ohjaama dokumenttielokuva...
Lue lisää

29.9.2025

Top 20: One Battle After Another avasi viikonlopun toiseksi katsotuimpana

Kotimaisista ensi-illoista korkeimmalle ylsi dokumenttielokuva Palava maa. Simon Curtisin ohjaama Downton Abbey: Viimeinen näytös jatkoi...
Lue lisää

25.9.2025

Kuluttajatutkimus kotimaisten koko perheen elokuvien katsomistottumuksista ja vaikutuksista on julkaistu

Kotimaiseen koko perheen elokuvaan suhtaudutaan erittäin myönteisesti ja sitä käydään katsomassa elokuvateatterissa jo hyvin nuorena,...
Lue lisää