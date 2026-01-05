Top 20: Avatar 3 edelleen ykkönen, Kotiapulainen avasi kakkosena

Vuoden 2026 ensimmäisenä viikonloppuna elokuvateattereissa avasi kolme uutta elokuvaa

Kuva: Avatar: Fire and Ash / © 20th Century Studios

Avatar: Fire and Ash jatkoi jo kolmatta viikkoa katsojalistan kärjessä 19 751 katsojalla. Yhteensä tieteisseikkailu on nyt kerännyt 126 896 katsojaa. Viikonlopun kolmesta ensi-illasta korkeimmalla sijoituksella avasi Paul Feigin ohjaama Kotiapulainen, jonka 17 737 katsojaa nostivat sen listan toiseksi katsotuimmaksi. Park Chan-wookin No Other Choice oli ensi-iltaviikonloppunsa 8. katsotuin elokuva 4 923 katsojlla. Top 20 listan ulkopuolella avasi Jennifer Lopezin tähdittämä Bill Condonin ohjaus Kiss of the Spider Woman 346 katsojalla.

Kotimaisista elokuvista eniten katsojia keräsi Paavo Westerbergin Terapia listan sijalla 4. Viikonlopun 11 339 katsojaa nostavat elokuvan kokonaiskatsojamääräksi 35 697. Viime viikon toiseksi katsotuin elokuva Teräsleidit – kuin viimeistä päivää oli nyt viikonloppun 5. katsotuin 10 665 katsojalla. Pamela Tolan ohjaama komedia on nyt kerännyt yhteensä 42 181 katsojaa. Kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa on myös kolmas kotimainen elokuva; Joona Tenan Supermarsu ja suuri huijaus oli 7 470 katsojallaan viikonlopun 6. katsotuin ja yhteensä se on nyt kerännyt 23 571 katsojaa.