Top 20: Avatar 3 edelleen ykkönen, Kotiapulainen avasi kakkosena
Vuoden 2026 ensimmäisenä viikonloppuna elokuvateattereissa avasi kolme uutta elokuvaa
Kuva: Avatar: Fire and Ash / © 20th Century Studios
Avatar: Fire and Ash jatkoi jo kolmatta viikkoa katsojalistan kärjessä 19 751 katsojalla. Yhteensä tieteisseikkailu on nyt kerännyt 126 896 katsojaa. Viikonlopun kolmesta ensi-illasta korkeimmalla sijoituksella avasi Paul Feigin ohjaama Kotiapulainen, jonka 17 737 katsojaa nostivat sen listan toiseksi katsotuimmaksi. Park Chan-wookin No Other Choice oli ensi-iltaviikonloppunsa 8. katsotuin elokuva 4 923 katsojlla. Top 20 listan ulkopuolella avasi Jennifer Lopezin tähdittämä Bill Condonin ohjaus Kiss of the Spider Woman 346 katsojalla.
Kotimaisista elokuvista eniten katsojia keräsi Paavo Westerbergin Terapia listan sijalla 4. Viikonlopun 11 339 katsojaa nostavat elokuvan kokonaiskatsojamääräksi 35 697. Viime viikon toiseksi katsotuin elokuva Teräsleidit – kuin viimeistä päivää oli nyt viikonloppun 5. katsotuin 10 665 katsojalla. Pamela Tolan ohjaama komedia on nyt kerännyt yhteensä 42 181 katsojaa. Kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa on myös kolmas kotimainen elokuva; Joona Tenan Supermarsu ja suuri huijaus oli 7 470 katsojallaan viikonlopun 6. katsotuin ja yhteensä se on nyt kerännyt 23 571 katsojaa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Avatar: Fire and Ash
|17.12.2025
|76
|19 751
|126 896
|Disney
|2
|Kotiapulainen
|2.1.2026
|83
|17 737
|21 639
|Nordisk Film
|3
|Zootopia 2
|28.11.2025
|73
|13 036
|137 590
|Disney
|4
|Terapia
|25.12.2025
|117
|11 339
|35 697
|Finnkino
|5
|Teräsleidit – kuin viimeistä päivää
|25.12.2025
|151
|10 665
|42 181
|SF Studios
|6
|Supermarsu ja suuri huijaus
|25.12.2025
|138
|7 470
|29 702
|SF Studios
|7
|Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu
|25.12.2025
|104
|5 932
|23 571
|Finnkino
|8
|No Other Choice
|2.1.2026
|38
|4 923
|5 242
|Cinema Mondo
|9
|Sydäntalvi
|12.12.2025
|80
|3 969
|32 205
|Cinemanse
|10
|Anaconda
|25.12.2025
|67
|2 584
|10 015
|SF Studios
|11
|Nuremberg
|28.11.2025
|41
|2 464
|30 902
|SF Studios
|12
|Five Nights at Freddy’s 2
|5.12.2025
|37
|2 146
|63 508
|Finnkino
|13
|Sisu 2
|22.10.2025
|40
|1 875
|149 995
|SF Studios
|14
|Wicked: For Good
|21.11.2025
|28
|1 743
|54 743
|Finnkino
|15
|Now You See Me: Now You Don’t
|14.11.2025
|17
|1 427
|40 131
|Nordisk Film
|16
|Kyllä isä osaa Lapissa
|15.10.2025
|26
|1 308
|144 072
|Finnkino
|17
|Syke-elokuva: Kipinöitä yössä
|14.11.2025
|34
|1 116
|55 658
|Finnkino
|18
|Yksityinen elämä
|5.12.2025
|26
|970
|14 427
|Future Film
|19
|Nouvelle Vague
|19.12.2025
|22
|765
|4 713
|Cinema Mondo
|20
|Nämä pienet asiat
|21.11.2025
|15
|475
|18 339
|Cinemanse