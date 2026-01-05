Ajankohtaista Top 20: Avatar 3 edelleen ykkönen, Kotiapulainen avasi kakkosena

Top 20: Avatar 3 edelleen ykkönen, Kotiapulainen avasi kakkosena

5.1.2026

Vuoden 2026 ensimmäisenä viikonloppuna elokuvateattereissa avasi kolme uutta elokuvaa

Kuva: Avatar: Fire and Ash / © 20th Century Studios

Avatar: Fire and Ash jatkoi jo kolmatta viikkoa katsojalistan kärjessä 19 751 katsojalla. Yhteensä tieteisseikkailu on nyt kerännyt 126 896 katsojaa. Viikonlopun kolmesta ensi-illasta korkeimmalla sijoituksella avasi Paul Feigin ohjaama Kotiapulainen, jonka 17 737 katsojaa nostivat sen listan toiseksi katsotuimmaksi. Park Chan-wookin No Other Choice oli ensi-iltaviikonloppunsa 8. katsotuin elokuva 4 923 katsojlla. Top 20 listan ulkopuolella avasi Jennifer Lopezin tähdittämä Bill Condonin ohjaus Kiss of the Spider Woman 346 katsojalla.

Kotimaisista elokuvista eniten katsojia keräsi Paavo Westerbergin Terapia listan sijalla 4. Viikonlopun 11 339 katsojaa nostavat elokuvan kokonaiskatsojamääräksi 35 697. Viime viikon toiseksi katsotuin elokuva Teräsleidit – kuin viimeistä päivää oli nyt viikonloppun 5. katsotuin 10 665 katsojalla. Pamela Tolan ohjaama komedia on nyt kerännyt yhteensä 42 181 katsojaa. Kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa on myös kolmas kotimainen elokuva; Joona Tenan Supermarsu ja suuri huijaus oli 7 470 katsojallaan viikonlopun 6. katsotuin ja yhteensä se on nyt kerännyt 23 571 katsojaa.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 76 19 751 126 896 Disney
2 Kotiapulainen 2.1.2026 83 17 737 21 639 Nordisk Film
3 Zootopia 2 28.11.2025 73 13 036 137 590 Disney
4 Terapia 25.12.2025 117 11 339 35 697 Finnkino
5 Teräsleidit – kuin viimeistä päivää 25.12.2025 151 10 665 42 181 SF Studios
6 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 138 7 470 29 702 SF Studios
7 Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu 25.12.2025 104 5 932 23 571 Finnkino
8 No Other Choice 2.1.2026 38 4 923 5 242 Cinema Mondo
9 Sydäntalvi 12.12.2025 80 3 969 32 205 Cinemanse
10 Anaconda 25.12.2025 67 2 584 10 015 SF Studios
11 Nuremberg 28.11.2025 41 2 464 30 902 SF Studios
12 Five Nights at Freddy’s 2 5.12.2025 37 2 146 63 508 Finnkino
13 Sisu 2 22.10.2025 40 1 875 149 995 SF Studios
14 Wicked: For Good 21.11.2025 28 1 743 54 743 Finnkino
15 Now You See Me: Now You Don’t 14.11.2025 17 1 427 40 131 Nordisk Film
16 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 26 1 308 144 072 Finnkino
17 Syke-elokuva: Kipinöitä yössä 14.11.2025 34 1 116 55 658 Finnkino
18 Yksityinen elämä 5.12.2025 26 970 14 427 Future Film
19 Nouvelle Vague 19.12.2025 22 765 4 713 Cinema Mondo
20 Nämä pienet asiat 21.11.2025 15 475 18 339 Cinemanse

