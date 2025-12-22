Ajankohtaista Top 20: Avatar: Fire and Ash nappasi odotetusti ykkössijan

Top 20: Avatar: Fire and Ash nappasi odotetusti ykkössijan

22.12.2025

Joulua edeltävän viikonlopun muut ensi-illat eivät taistelleet kärkisijoista.

James Cameronin ohjaama kolmas Avatar-elokuva Avatar: Fire and Ash oli odotetusti viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin. Keskiviikkona ensi-iltansa saanut jättielokuva on kerännyt tähän mennessä 43 508 katsojaa, joista 26 843 varsinaisena viikonloppuna. Kuten edellisiäkin Avataria tätäkin katsottiin paljon 3D-näytöksissä. Yli puolet elokuvan lipuista on myyty 3D-näytöksiin ja elokuva onki noussut jo vuoden katsotuimmaksi 3D-elokuvaksi. Uuden Avatarin lisäksi tänä vuonna on myyty vajaat 24 00 lippua 3D-elokuvanäytöksiin. Toiseksi eniten 3D-lippuja on myyty tänä vuonna elokuvaan Captain America: Brave New World (reilut 7 100 kpl). 

Ohjaaja Cameronin aiemmat yhdeksän ohjausta ovat keränneet yli 2,6 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuin on tilastoidun historian katsotuin elokuva Titanic (1997, Suomen ensi-ilta 1998) yli 1,1 miljoonalla katsojalla.

Muuten ensi-illassa oli kaksi ranskalaista elokuvaa, jotka kumpikin sijoittuvat keskeisiltä osiltaan tunnettujen elokuvien kuvaamiseen. Richard Linklaterin ohjaama ranskalais-yhdysvaltalainen elokuva Nouvelle Vague keräsi 1 069 katsojaa. Elokuva sijoittuu Jean-Luc Godardin Viimeisen hengenvetoon (1960) -klassikon kuvauksiin. Linklaterin elokuvia on nähty Suomen elokuvateatterilevityksessä ennen Nouvelle Vagueta yhdeksän. Ne ovat keränneet yhteensä reilut 170 000 katsojaa, ja neljällä on yli 30 000 katsojaa. Katsotuin ohjaajan elokuvista on Rakkautta ennen keskiyötä (2013) reilulla 34 000 katsojalla.

Jessica Paludin ohjaama ranskalaiselokuva Marian totuus taas keräsi viikonloppuna 196 katsojaa ja oli listan kahdeskymmenes. Viimeinen tango Pariiissa -elokuvan kuvauksia käsittelevän elokuvan pääosassa nähdään Maria Schneiderin roolissa Anamaria Vartolomei. Elokuva on jo toinen tänä vuonna ensi-iltansa saanut elokuva, jonka alkuperäisnimi on Maria. Pablo Larraínin ohjaama Maria tuli ensi-iltaan 24.1.2025.

Varsinaisten ensi-iltojen lisäksi uusinta ensi-iltaan tuotiin Miloš Formanin klassikko Yksi lensi yli käenpesän (1975). Elokuva on tilastoidun historian kolmanneksi katsotuin yli 822 000 katsojalla. Formanin 12 levityksessä ollutta elokuvaa ovat tilastoidun historian aikana keränneet yhteensä yli 1,6 miljoonaa katsojaa.

  Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 127 26 843 43 508 Disney
2 Zootropolis – eläinten kaupunki 2 28.11.2025 99 8 960 93 125 Disney
3 Dead of Winter 12.12.2025 111 4 493 17 142 Cinemanse
4 Five Nights at Freddy’s 2 5.12.2025 65 3 748 53 346 FK/UNI
5 Tonttu 14.11.2025 86 3 603 53 987 Cinemanse
6 Nuremberg 28.11.2025 54 2 093 23 067 SFS
7 Sisu 2 22.10.2025 49 1 750 142 096 SFS/Sony
8 Wicked: For Good 21.11.2025 48 1 699 47 907 FK/UNI
9 Syke-elokuva: Kipinöitä yössä  14.11.2025 43 1 307 51 108 FK/Nelonen Media
10 Now You See Me: Now You Don’t 14.11.2025 29 1 230 34 916 Nordisk Film
11 Nouvelle Vague 19.12.2025 34 1 069 1 233 Cinema Mondo
12 Vie Privée 5.12.2025 42 959 10 256 Future Film
13 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 43 921 139 379 FK/Nelonen Media
14 Hvis ingen går i fella 21.11.2025 32 589 10 426 Nordisk Film
15 Small Things Like These 21.11.2025 25 480 16 432 Cinemanse
16 One Battle After Another 26.9.2025 18 451 72 001 WB
17 Havumetsän lapset 29.3.2024 2 397 35 243 B-Plan Distribution
18 Ella ja kaverit – operaatio saukko 10.10.2025 17 234 66 617 Nordisk Film
19 Bugonia 31.10.2025 8 221 15 507 FK/UNI
20 Marian totuus  19.12.2025 31 196 264 Future Film

Lue seuraavaksi

15.12.2025

Top 20: Zootropolis 2 palasi listan kärkeen

Viikonloppu tarjosi vain kaksi ensi-iltaa. Animaatioelokuva Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 palasi kolmannella viikollaan listan...
Lue lisää

8.12.2025

Top 20: Five Nights at Freddy’s 2 oli itsenäisyyspäiväviikonlopun katsotuin

Viikonlopun ensi-illoista kaksi oli kotimaisia pienemmän yleisön elokuvia. Emma Tammen ohjaama yhdysvaltalaiselokuva Five Nights at...
Lue lisää

1.12.2025

Marraskuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Jälleen neljä kärkisijaa napanneet kotimaiset elokuvat hallitsivat kuukausilistaa Sisu 2:n johdolla. Kuva: Sisu 2:n ohjaaja...
Lue lisää