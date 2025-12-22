Top 20: Avatar: Fire and Ash nappasi odotetusti ykkössijan

Joulua edeltävän viikonlopun muut ensi-illat eivät taistelleet kärkisijoista.

James Cameronin ohjaama kolmas Avatar-elokuva Avatar: Fire and Ash oli odotetusti viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin. Keskiviikkona ensi-iltansa saanut jättielokuva on kerännyt tähän mennessä 43 508 katsojaa, joista 26 843 varsinaisena viikonloppuna. Kuten edellisiäkin Avataria tätäkin katsottiin paljon 3D-näytöksissä. Yli puolet elokuvan lipuista on myyty 3D-näytöksiin ja elokuva onki noussut jo vuoden katsotuimmaksi 3D-elokuvaksi. Uuden Avatarin lisäksi tänä vuonna on myyty vajaat 24 00 lippua 3D-elokuvanäytöksiin. Toiseksi eniten 3D-lippuja on myyty tänä vuonna elokuvaan Captain America: Brave New World (reilut 7 100 kpl).

Ohjaaja Cameronin aiemmat yhdeksän ohjausta ovat keränneet yli 2,6 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuin on tilastoidun historian katsotuin elokuva Titanic (1997, Suomen ensi-ilta 1998) yli 1,1 miljoonalla katsojalla.

Muuten ensi-illassa oli kaksi ranskalaista elokuvaa, jotka kumpikin sijoittuvat keskeisiltä osiltaan tunnettujen elokuvien kuvaamiseen. Richard Linklaterin ohjaama ranskalais-yhdysvaltalainen elokuva Nouvelle Vague keräsi 1 069 katsojaa. Elokuva sijoittuu Jean-Luc Godardin Viimeisen hengenvetoon (1960) -klassikon kuvauksiin. Linklaterin elokuvia on nähty Suomen elokuvateatterilevityksessä ennen Nouvelle Vagueta yhdeksän. Ne ovat keränneet yhteensä reilut 170 000 katsojaa, ja neljällä on yli 30 000 katsojaa. Katsotuin ohjaajan elokuvista on Rakkautta ennen keskiyötä (2013) reilulla 34 000 katsojalla.

Jessica Paludin ohjaama ranskalaiselokuva Marian totuus taas keräsi viikonloppuna 196 katsojaa ja oli listan kahdeskymmenes. Viimeinen tango Pariiissa -elokuvan kuvauksia käsittelevän elokuvan pääosassa nähdään Maria Schneiderin roolissa Anamaria Vartolomei. Elokuva on jo toinen tänä vuonna ensi-iltansa saanut elokuva, jonka alkuperäisnimi on Maria. Pablo Larraínin ohjaama Maria tuli ensi-iltaan 24.1.2025.

Varsinaisten ensi-iltojen lisäksi uusinta ensi-iltaan tuotiin Miloš Formanin klassikko Yksi lensi yli käenpesän (1975). Elokuva on tilastoidun historian kolmanneksi katsotuin yli 822 000 katsojalla. Formanin 12 levityksessä ollutta elokuvaa ovat tilastoidun historian aikana keränneet yhteensä yli 1,6 miljoonaa katsojaa.