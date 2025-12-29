Ajankohtaista Top 20: Avatar-jatko-osa jatkoi kärjessä, uusi Teräsleidit-elokuva kakkosena

29.12.2025

Joulupäivänä ensi-iltaan tuli kolme kotimaista elokuvaa.

Kuva: Teräsleidit – kuin viimeistä päivää, Laura Mainiemi / Helsinki-filmi

James Cameronin seikkailuelokuva Avatar: Fire and Ash jatkoi toista viikonloppua kärjessä joulun jälkeisenä viikonloppuna. Elokuva keräsi tapaninpäivästä sunnuntaihin lähes saman määrän katsojia kuin edellisenä viikonloppuna, vajaa 27 000. Yhteensä elokuvalla on jo lähes 86 000 katsojaa.

Joulupäivän ensi-illoista korkeimmalle eli toiselle sijalle ylsi Teräsleidit – kuin viimeistä päivää. Pamela Tolan ohjaama komedia sai viikonloppuna päälle 16 000 katsojaa. Ensimmäinen Teräsleidit-elokuva tuli ensi-iltaan vuoden 2020 alussa. Se ehti kerätä 247 000 katsojaa ennen maaliskuussa alkaneita koronasulkuja ja oli vuoden 2020 toiseksi katsotuin elokuva.

Paavo Westerbergin ohjaama ihmissuhdedraama Terapia on kolmannella sijalla vajaa 12 000 katsojalla, ja Joona Tenan ohjaama lastenelokuva Supermarsu ja suuri huijaus on viidentenä reilulla 9000 katsojalla.

Lapsille oli paljon tarjontaa, sillä jouluna teattereihin tuli myös animaatiosarjaan perustuva Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu (ohj. Derek Drymon). Se on listan kuudentena reilulla 8000 katsojalla, mutta pisimmän korren eli neljännen sijan listalla veti jo marraskuussa ensi-iltaan tullut animaatio Zootropolis 2 (ohj. Jared Bush, Byron Howard).

Muut jouluviikon ensi-illat löytyvät sijoilta kahdeksan ja yhdeksäntoista: toimintakomedia Anaconda (ohj. Tom Gormican) ja elämäkertadraama Song Sung Blue (ohj. Craig Brewer).

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 126 26 699 85 938 Disney
2 Teräsleidit – kuin viimeistä päivää 25.12.2025 148 16 278 19 188 SF Studios
3 Terapia 25.12.2025 103 11 868 14 367 Nelonen Media
4 Zootropolis 2 28.11.2025 86 11 417 111 293 Disney
5 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 135 9 020 12 793 SF Studios
6 Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu 25.12.2025 113 8 065 9 921 Finnkino
7 Sydäntalvi 12.12.2025 86 4 687 23 536 Cinemanse
8 Anaconda 25.12.2025 76 3 250 4 182 SF Studios
9 Five Nights at Freddy’s 2 5.12.2025 49 3 139 58 577 Finnkino
10 Sisu 2 22.10.2025 50 2 649 145 876 SF Studios
11 Nuremberg 28.11.2025 43 2 458 26 474 SF Studios
12 Wicked: For Good 21.11.2025 35 2 119 51 280 Finnkino
13 Tonttu 14.11.2025 63 1 668 58 386 Cinemanse
14 Now You See Me: Now You Don’t 14.11.2025 21 1 619 37 309 Nordisk Film
15 Syke-elokuva: Kipinöitä yössä 14.11.2025 38 1 378 53 128 Nelonen Media
16 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 34 1 347 141 313 Nelonen Media
17 Yksityinen elämä 5.12.2025 31 1 194 11 916 Future Film
18 Nouvelle Vague 19.12.2025 20 1 113 2 799 Cinema Mondo
19 Song Sung Blue 26.12.2025 67 832 874 Finnkino
20 Nämä pienet asiat 21.11.2025 17 582 17 247 Cinemanse

