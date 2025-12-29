Top 20: Avatar-jatko-osa jatkoi kärjessä, uusi Teräsleidit-elokuva kakkosena
Joulupäivänä ensi-iltaan tuli kolme kotimaista elokuvaa.
Kuva: Teräsleidit – kuin viimeistä päivää, Laura Mainiemi / Helsinki-filmi
James Cameronin seikkailuelokuva Avatar: Fire and Ash jatkoi toista viikonloppua kärjessä joulun jälkeisenä viikonloppuna. Elokuva keräsi tapaninpäivästä sunnuntaihin lähes saman määrän katsojia kuin edellisenä viikonloppuna, vajaa 27 000. Yhteensä elokuvalla on jo lähes 86 000 katsojaa.
Joulupäivän ensi-illoista korkeimmalle eli toiselle sijalle ylsi Teräsleidit – kuin viimeistä päivää. Pamela Tolan ohjaama komedia sai viikonloppuna päälle 16 000 katsojaa. Ensimmäinen Teräsleidit-elokuva tuli ensi-iltaan vuoden 2020 alussa. Se ehti kerätä 247 000 katsojaa ennen maaliskuussa alkaneita koronasulkuja ja oli vuoden 2020 toiseksi katsotuin elokuva.
Paavo Westerbergin ohjaama ihmissuhdedraama Terapia on kolmannella sijalla vajaa 12 000 katsojalla, ja Joona Tenan ohjaama lastenelokuva Supermarsu ja suuri huijaus on viidentenä reilulla 9000 katsojalla.
Lapsille oli paljon tarjontaa, sillä jouluna teattereihin tuli myös animaatiosarjaan perustuva Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu (ohj. Derek Drymon). Se on listan kuudentena reilulla 8000 katsojalla, mutta pisimmän korren eli neljännen sijan listalla veti jo marraskuussa ensi-iltaan tullut animaatio Zootropolis 2 (ohj. Jared Bush, Byron Howard).
Muut jouluviikon ensi-illat löytyvät sijoilta kahdeksan ja yhdeksäntoista: toimintakomedia Anaconda (ohj. Tom Gormican) ja elämäkertadraama Song Sung Blue (ohj. Craig Brewer).
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Avatar: Fire and Ash
|17.12.2025
|126
|26 699
|85 938
|Disney
|2
|Teräsleidit – kuin viimeistä päivää
|25.12.2025
|148
|16 278
|19 188
|SF Studios
|3
|Terapia
|25.12.2025
|103
|11 868
|14 367
|Nelonen Media
|4
|Zootropolis 2
|28.11.2025
|86
|11 417
|111 293
|Disney
|5
|Supermarsu ja suuri huijaus
|25.12.2025
|135
|9 020
|12 793
|SF Studios
|6
|Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu
|25.12.2025
|113
|8 065
|9 921
|Finnkino
|7
|Sydäntalvi
|12.12.2025
|86
|4 687
|23 536
|Cinemanse
|8
|Anaconda
|25.12.2025
|76
|3 250
|4 182
|SF Studios
|9
|Five Nights at Freddy’s 2
|5.12.2025
|49
|3 139
|58 577
|Finnkino
|10
|Sisu 2
|22.10.2025
|50
|2 649
|145 876
|SF Studios
|11
|Nuremberg
|28.11.2025
|43
|2 458
|26 474
|SF Studios
|12
|Wicked: For Good
|21.11.2025
|35
|2 119
|51 280
|Finnkino
|13
|Tonttu
|14.11.2025
|63
|1 668
|58 386
|Cinemanse
|14
|Now You See Me: Now You Don’t
|14.11.2025
|21
|1 619
|37 309
|Nordisk Film
|15
|Syke-elokuva: Kipinöitä yössä
|14.11.2025
|38
|1 378
|53 128
|Nelonen Media
|16
|Kyllä isä osaa Lapissa
|15.10.2025
|34
|1 347
|141 313
|Nelonen Media
|17
|Yksityinen elämä
|5.12.2025
|31
|1 194
|11 916
|Future Film
|18
|Nouvelle Vague
|19.12.2025
|20
|1 113
|2 799
|Cinema Mondo
|19
|Song Sung Blue
|26.12.2025
|67
|832
|874
|Finnkino
|20
|Nämä pienet asiat
|21.11.2025
|17
|582
|17 247
|Cinemanse