Top 20: Barbie paransi tulostaan ja nappaa tällä viikolla vuoden katsotuimman elokuvan tittelin

Greta Gerwickin ohjaama Barbie rikkoi toisena viikonloppunaan viikon takaisen vuoden parhaimman viikonlopputuloksen ennätyksensä. Katsojia kertyi nyt 73 865 ja parannusta tuli viime viikonloppuun reilut viisi prosenttia. Barbie menestyi myös arkipäivinä poikkeuksellisen hyvin keräten silloinkin katsojia yli 20 000 katsojan päiväkeskiarvolla. Kymmenen päivää ensi-iltansa jälkeen elokuvalla on jo lähes 235 000 katsojaa. Vuosilistalla se on noussut jo toiseksi ja ykköspaikan se saavuttaa tällä viikolla.

Myös Christopher Nolanin Oppenheimer jatkaa todella vahvan tuloksen tekemistä. Kolmituntinen draamaelokuva keräsi toisena viikonloppunaan 43 783 katsojaa. Yhteensä sillä on katsojia jo 144 300.

Vertailtaessa viime vuosien parhaimpia katsojalukuavauksia ensimmäiseltä kymmeneltä päivältä nousee Barbie kärjen tuntumaan. Viimeisen reilun kuuden vuoden aikana ensi-iltansa saaneista elokuvista sen avaus on kuudenneksi paras. Myös Oppenheimerin ensimmäisen kymmenen päivän tulos on selvästi parempi kuin minkään koronan jälkeisen ensi-illan tulos 007 No Time to Dieta ja Barbieta lukuun ottamatta. Ennen vuotta 2017 on pääasiassa tiedossa vain viikkotasoista tietoa. Esimerkiksi tilastoidun historian katsotuin elokuva Titanic keräsi ensimmäisen kahden viikon aikana 194 160 katsojaa.

Taulukko: Kymmenen ensimmäisen päivän parhaimmat avaustulokset 2017 – 2023 *

1 Tuntematon sotilas (2017) 316 574 2 Frozen 2 (2019) 296 853 3 007 No Time to Die (2022) 256 285 4 Star Wars: The Last Jedi (2017) 234 457 5 Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) 233 246 6 Barbie (2023) 230 290 7 Avengers: Endgame (2019) 203 433

Ei sisällä ennakkonäytösten katsojia

Viikonlopun ensi-illoista ranskalainen animaatioelokuva Taru pienistä sankareista avasi kuudentena 1588 katsojalla, intialainen Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani keräsi 327 katsojaa ja oli 14. katsotuin. Lisäksi ensi-iltaan tuli D. Smithin ohjaama dokumenttielokuva Kokomo City. Se keräsi kahdessa salissa 49 katsojaa.

Viikonlopun top 20