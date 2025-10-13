Top 20: Cancel keräsi teatterit täyteen ympäri Suomen ja avasi parhaimmalla tuloksella sitten Minecraft-elokuvan

Myös kakkossijalla oli kotimainen uutuus: Ella ja kaverit: Operaatio Saukko.

Tuukka Temosen ohjaama komedia Cancel keräsi ihmiset elokuvateattereihin ympäri Suomen. Keskiviikkona ensi-iltaan tullut elokuva keräsi pitkän viikonlopun aikana 58 309 katsojaa. Varsinaisena elokuvaviikonloppuna katsojia kertyi 35 343. Avaus on korkein sitten huhtikuussa ensi-iltansa saaneen ja vuosilistaa ylivoimaisesti johtavan Minecraft-elokuvan. Kaikkiaan pe–su-avaustulos on tähän mennessä vuoden kolmanneksi kovin edellään Minecraftin lisäksi Häjyt 2. Cancelin pääosissa nähdään tubetähdet Niko Meuronen, Santeri Hänninen ja Henry Weckström.

Elokuva on kahdeksas Temosen pitkä elokuvateatterielokuvaohjaus. Niistä yksi Presidentintekijät (2014) on dokumentti. Elokuvat ovat keränneet yhteensä Cancelin tämänhetkiset luvut mukaan lukien reilut 305 000 katsojaa ja niistä toistaiseksi katsotuin on debyyttipitkäfiktio Teit meistä kauniin (2016) reilulla 100 000 katsojalla. Cancel nousi jo ensimmäisen viikonlopun jälkeen ohjaajan toiseksi katsotuimmaksi. Alla lista Temosen elokuvien katsojaluvuista Suomen elokuvateatterilevityksessä.

Elokuva Katsojat Julkaisuvuosi Ensi-ilta 1 Teit meistä kauniin 102 842 2016 7.9.2016 2 Cancel 58 309 2025 8.10.2025 3 Aika jonka sain 57 155 2020 13.3.2020 4 Vares X 46 332 2024 23.10.2024 5 Pohjolan satoa 11 545 2022 18.3.2022 6 Valmentaja 11 406 2018 17.10.2018 7 Presidentintekijät 10 693 2014 14.3.2014 8 Meduusalla ei ole sydäntä 7 774 2025 24.1.2025

Viikonloppuna sai ensi-iltansa myös toinen kotimainen elokuva. Elin Grönblomin ohjaama koko perheen Ella ja kaverit: Operaatio Saukko, joka keräsi 10 438 katsojaa. Yli vuosikymmen sitten ilmestyneet sarjan kaksi edellistä osaa Ella ja kaverit (2012) ja Ella ja kaverit 2 – Paterock (2013) keräsivät kaikkiaan 103 468 ja 92 509 katsojaa. Uusi elokuva on aiemmin lyhytelokuvia ja tv-sarjoja ohjanneen Grönblomin ensimmäinen pitkä fiktio. Ellan roolissa nähdään Elma Ufacik.

Kolmannellakin sijalla oli ensi-ilta: 8 342 katsojaa teattereihin houkutellut Ryan Cregon ohjaama Gabbyn nukketalo -elokuva. Elokuva perustuu suosittuun suoratoistosarjaan.

Sijalla seitsemän avasi 3 849 katsojaa kerännyt Joachim Rønningin ohjaama tieteiselokuva Tron: Ares. Vuoden 1982 (Suomen ensi-ilta 1983) alkuperäinen Tron keräsi 15 005 katsojaa ja Tron: Perintö (2010) 37 206 katsojaa.

Lisäksi ensi-illassa oli Kogonadan ohjaama A Big Bold Beautiful Journey. Sijalle kymmenen yltänyt romanttinen draama keräsi 1 474 katsojaa. Elokuvan pääosissa nähdään Colin Farrell ja Margot Robbie.