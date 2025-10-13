Ajankohtaista Top 20: Cancel keräsi teatterit täyteen ympäri Suomen ja avasi parhaimmalla tuloksella sitten Minecraft-elokuvan

13.10.2025

Myös kakkossijalla oli kotimainen uutuus: Ella ja kaverit: Operaatio Saukko.

Tuukka Temosen ohjaama komedia Cancel keräsi ihmiset elokuvateattereihin ympäri Suomen. Keskiviikkona ensi-iltaan tullut elokuva keräsi pitkän viikonlopun aikana 58 309 katsojaa. Varsinaisena elokuvaviikonloppuna katsojia kertyi 35 343. Avaus on korkein sitten huhtikuussa ensi-iltansa saaneen ja vuosilistaa ylivoimaisesti johtavan Minecraft-elokuvan. Kaikkiaan pe–su-avaustulos on tähän mennessä vuoden kolmanneksi kovin edellään Minecraftin lisäksi Häjyt 2. Cancelin pääosissa nähdään tubetähdet Niko Meuronen, Santeri Hänninen ja Henry Weckström.

Elokuva on kahdeksas Temosen pitkä elokuvateatterielokuvaohjaus. Niistä yksi Presidentintekijät (2014) on dokumentti. Elokuvat ovat keränneet yhteensä Cancelin tämänhetkiset luvut mukaan lukien reilut 305 000 katsojaa ja niistä toistaiseksi katsotuin on debyyttipitkäfiktio Teit meistä kauniin (2016) reilulla 100 000 katsojalla. Cancel nousi jo ensimmäisen viikonlopun jälkeen ohjaajan toiseksi katsotuimmaksi. Alla lista Temosen elokuvien katsojaluvuista Suomen elokuvateatterilevityksessä.

  Elokuva Katsojat Julkaisuvuosi Ensi-ilta
1 Teit meistä kauniin 102 842 2016 7.9.2016
2 Cancel 58 309 2025 8.10.2025
3 Aika jonka sain 57 155 2020 13.3.2020
4 Vares X 46 332 2024 23.10.2024
5 Pohjolan satoa 11 545 2022 18.3.2022
6 Valmentaja 11 406 2018 17.10.2018
7 Presidentintekijät 10 693 2014 14.3.2014
8 Meduusalla ei ole sydäntä 7 774 2025 24.1.2025

Viikonloppuna sai ensi-iltansa myös toinen kotimainen elokuva. Elin Grönblomin ohjaama koko perheen Ella ja kaverit: Operaatio Saukko, joka keräsi 10 438 katsojaa. Yli vuosikymmen sitten ilmestyneet sarjan kaksi edellistä osaa Ella ja kaverit (2012) ja Ella ja kaverit 2 – Paterock (2013) keräsivät kaikkiaan 103 468 ja 92 509 katsojaa. Uusi elokuva on aiemmin lyhytelokuvia ja tv-sarjoja ohjanneen Grönblomin ensimmäinen pitkä fiktio. Ellan roolissa nähdään Elma Ufacik.

Kolmannellakin sijalla oli ensi-ilta: 8 342 katsojaa teattereihin houkutellut Ryan Cregon ohjaama Gabbyn nukketalo -elokuva. Elokuva perustuu suosittuun suoratoistosarjaan.

Sijalla seitsemän avasi 3 849 katsojaa kerännyt Joachim Rønningin ohjaama tieteiselokuva Tron: Ares. Vuoden 1982 (Suomen ensi-ilta 1983) alkuperäinen Tron keräsi 15 005 katsojaa ja Tron: Perintö (2010) 37 206 katsojaa.

Lisäksi ensi-illassa oli Kogonadan ohjaama A Big Bold Beautiful Journey. Sijalle kymmenen yltänyt romanttinen draama keräsi 1 474 katsojaa. Elokuvan pääosissa nähdään Colin Farrell ja Margot Robbie.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Cancel 8.10.2025 114 35 343 58 309 Nordisk FI
2 Ella ja kaverit: Operaatio Saukko 10.10.2025 127 10 438 14 367 Nordisk FI
3 Gabbyn nukketalo -elokuva 10.10.2025 86 8 342 8 342 Finnkino FI
4 One Battle After Another 26.9.2025 63 6 765 35 857 WB FI
5 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 87 5 639 117 389 Finnkino FI
6 Täydelliset vieraat 19.9.2025 83 4 833 46 831 Nordisk FI
7 Tron: Ares 10.10.2025 71 3 849 3 849 WDS FI
8 Anna minun rakastaa enemmän 3.10.2025 91 3 468 15 020 SF FI
9 Kirottu 4: Viimeiset riitit 5.9.2025 34 2 116 56 685 WB FI
10 A Big Bold Beautiful Journey 10.10.2025 57 1 474 1 495 SF FI
11 The Long Walk 12.9.2025 25 1 191 16 470 Nordisk FI
12 Hurja jengi 2 30.7.2025 28 927 58 536 Finnkino FI
13 Gaucho Gaucho 3.10.2025 33 861 3 178 Mondo
14 Mies ja alaston ase 1.8.2025 14 697 87 738 Finnkino FI
15 The Life of Chuck 26.9.2025 27 580 5 538 Cinemanse
16 Fleak: Kekseliäs ystäväni 5.9.2025 30 572 21 244 SF FI
17 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 12.9.2025 12 531 28 206 SF FI
18 Grand Prix of Europe 3.10.2025 34 401 2 725 Cinemanse
19 Materialists 1.8.2025 3 331 60 067 SF FI
20 The Roses 29.8.2025 8 289 22 055 WDS FI

