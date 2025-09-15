Top 20: Downton Abbey: Viimeinen näytös oli viikonlopun ylivoimainen ykkönen

Yhtä selvä listakakkonen oli animaatioelokuva Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle.

Downton Abbey (2010–2025) -saaga tuli päätökseen Simon Curtisin ohjaaman Downton Abbey: Viimeinen näytös -elokuvan myötä. Kokonaisuus koostuu 52:sta vähintään tunnin mittaisesta jaksosta ja kolmesta elokuvasta. Uusi elokuva avasi 27 608 katsojalla. Sarjan kaksi edellistä elokuvaa Downton Abbey (2019) ja Downton Abbey: Uusi aikakausi (2022) ovat keränneet 232 084 ja 143 532 katsojaa.

Listakakkosena taas avasi 12 830 katsojalla yli kaksi ja puolituntinen Haruo Sotozakin ja Hikaru Kondôn ohjaama japanilaisanimaatio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Avaustulos on parempi kuin mitä yksikään sarjan edellisistä osista on kerännyt koko elokuvateatterikierroksellaan. Tätä ennen katsotuin oli vuoden 2020 (Suomen ensi-ilta 2021) Demon Slayer, joka keräsi 10 040 katsojaa.

Ensi-illassa oli myös Francis Lawrencen ohjaama dystopia-trilleri The Long Walk, joka avasi 3769 katsojalla viidentenä sekä Anders Thomas Jensenin ohjaama tanskalais-ruotsalainen elokuva The Last Viking, joka oli 680 katsojalla 16..

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Lauri-Matti Parppein pitkä debyyttifiktio Jossain on valo joka ei sammu. Parppei on ohjauksen lisäksi käsikirjoittanut elokuvan ja säveltänyt ja tuottanut sen musiikin. Aiemmin hän on ohjannut palkittuja lyhyt elokuvia ja minisarjan Outo kesä (2022). Uusi elokuva keräsi 1 036 katsojaa ja oli viikonlopun 12. katsotuin.

Viime viikolla ensi-iltansa saanut kotimainen animaatio Fleak: kekseliäs ystäväni paransi viime viikonlopusta peräti 26 %.

Vuoden 1995 (Suomen ensi-ilta 1996) klassikkoanimaatio Toy Story palasi elokuvateatterikierrokselle ja oli 513 katsojalla 17. katsotuin.