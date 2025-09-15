Ajankohtaista Top 20: Downton Abbey: Viimeinen näytös oli viikonlopun ylivoimainen ykkönen

Top 20: Downton Abbey: Viimeinen näytös oli viikonlopun ylivoimainen ykkönen

15.9.2025

Yhtä selvä listakakkonen oli animaatioelokuva Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle.

Downton Abbey (2010–2025) -saaga tuli päätökseen Simon Curtisin ohjaaman Downton Abbey: Viimeinen näytös -elokuvan myötä. Kokonaisuus koostuu 52:sta vähintään tunnin mittaisesta jaksosta ja kolmesta elokuvasta. Uusi elokuva avasi 27 608 katsojalla. Sarjan kaksi edellistä elokuvaa Downton Abbey (2019) ja Downton Abbey: Uusi aikakausi (2022) ovat keränneet 232 084 ja 143 532 katsojaa.

Listakakkosena taas avasi 12 830 katsojalla yli kaksi ja puolituntinen Haruo Sotozakin ja Hikaru Kondôn ohjaama japanilaisanimaatio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Avaustulos on parempi kuin mitä yksikään sarjan edellisistä osista on kerännyt koko elokuvateatterikierroksellaan. Tätä ennen katsotuin oli vuoden 2020 (Suomen ensi-ilta 2021) Demon Slayer, joka keräsi 10 040 katsojaa.

Ensi-illassa oli myös Francis Lawrencen ohjaama dystopia-trilleri The Long Walk, joka avasi 3769 katsojalla viidentenä sekä Anders Thomas Jensenin ohjaama tanskalais-ruotsalainen elokuva The Last Viking, joka oli 680 katsojalla 16..

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Lauri-Matti Parppein pitkä debyyttifiktio Jossain on valo joka ei sammu. Parppei on ohjauksen lisäksi käsikirjoittanut elokuvan ja säveltänyt ja tuottanut sen musiikin. Aiemmin hän on ohjannut palkittuja lyhyt elokuvia ja minisarjan Outo kesä (2022). Uusi elokuva keräsi 1 036 katsojaa ja oli viikonlopun 12. katsotuin.

Viime viikolla ensi-iltansa saanut kotimainen animaatio Fleak: kekseliäs ystäväni paransi viime viikonlopusta peräti 26 %.

Vuoden 1995 (Suomen ensi-ilta 1996) klassikkoanimaatio Toy Story palasi elokuvateatterikierrokselle ja oli 513 katsojalla 17. katsotuin.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 154 27 608 27 673 Finnkino FI
2 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 12.9.2025 45 12 830 12 830 SF FI
3 Kirottu 4: Viimeiset riitit 5.9.2025 80 8 663 33 186 WB FI
4 Fleak: Kekseliäs ystäväni 5.9.2025 110 4 157 10 515 SF FI
5 The Long Walk 12.9.2025 61 3 769 3 769 Nordisk FI
6 Elämä on juhla 3.9.2025 138 3 147 15 695 SF FI
7 Hurja jengi 2 30.7.2025 51 2 708 49 880 Finnkino FI
8 Mies ja alaston ase 1.8.2025 53 2 482 80 067 Finnkino FI
9 The Roses 29.8.2025 64 2 018 15 983 WDS FI
10 Materialists 1.8.2025 29 1 457 55 892 SF FI
11 Weapons 8.8.2025 29 1 207 37 160 WB FI
12 Jossain on valo joka ei sammu 12.9.2025 47 1 036 1 434 B-Plan
13 Jurassic World Rebirth 2.7.2025 19 901 113 166 Finnkino FI
14 Caught Stealing 29.8.2025 38 770 7 291 SF FI
15 Smurffit-elokuva 16.7.2025 30 722 38 524 Finnkino FI
16 The Last Viking 12.9.2025 49 680 680 Nordisk FI
17 Toy Story (Re-release) 29.3.1996 22 513 143 217 WDS FI
18 Eddington 22.8.2025 15 471 9 952 Nordisk FI
19 Perjantai on pahin 2 8.8.2025 34 414 17 777 WDS FI
20 Jane Austen Wrecked My Life 29.8.2025 32 367 6 315 Cinemanse

Lue seuraavaksi

18.9.2025

Katsaus kotimaisen koko perheen elokuvan katsojalukuihin

Suomalaiset rakastavat kotimaista elokuvaa. Erityisasemassa ovat kotimaiset koko perheen elokuvat, joista monet ovat napanneet hyviä...
Lue lisää

8.9.2025

Top 20: Kaksi kotimaista ensi-iltaa avasi kolmen kärjessä

Viikon ylivoimainen ykkönen oli myös ensi-illassa ollut Kirottu-universumin yhdeksäs ja näillä näkymin viimeinen elokuva Kirottu...
Lue lisää

1.9.2025

Elokuun katsotuimmat elokuvat

Mies ja alaston ase hallitsi katsojamäärältään vaatimatonta kesän päätöskuuta. Akiva Schafferin ohjaama Mies ja alaston...
Lue lisää