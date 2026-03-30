Ajankohtaista Top 20: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu keräsi yli 14 400 katsojaa ja avasi toisena

Top 20: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu keräsi yli 14 400 katsojaa ja avasi toisena

30.3.2026

Kärjessä jatkoi Operaatio Ave Maria.

Kuva: Sami Tuoriniemi

Ensi-illassa ollut Jarno Laasalan ohjaama Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu keräsi avausviikonloppunaan 14 411 katsojaa. Tulos riitti listan toiseen sijaan. Uusi rymistely oli erityisen suosittu Etelä-Pohjanmaalla, jossa se on kerännyt yli 20 % elokuvan kokonaiskatsojamäärästä. Päivää vaille kaksikymmentä vuotta sitten ensi-iltansa saanut edellinen Duudsonit-elokuva keräsi koko elokuvateatterikierroksellaan 32 320 katsojaa. 

Listakärjessä jatkoi toista viikkoa tieteiselokuva Opeaatio Ave Maria. Ryan Goslingin tähdittämä elokuva keräsi toisena viikonloppunaan 15 400 katsojaa.

Duudsonien lisäksi ensi-illassa oli neljä ulkomaista elokuvaa.

Niistä parhaiten avasi Kirk Jonesin ohjaama I Swear – Minun ääneni, joka keräsi 1 287 katsojaa ja avasi viikonlopun yhdeksäntenä.

Viidentenätoista avannut Kirill Skolovin mustakauhukomedia They Will Kill You keräsi 737 katsojaa.

Sijaa alempana löytyy Sang-il Leen liki kolmetuntinen japanilaiselokuva Kokuhô – Kabukin mestari 667 katsojan avaustuloksella.

Mary Bronsteinin psykologinen draama If I Had Legs I’d Kick You keräsi 17 teatterissa 446 katsojaa (ennakoiden kanssa 525) ja jäi niukasti top 20 -listan ulkopuolelle.

Listan sijalla 19 on Aditya Dharin ohjaama nelituntinen intialaiselokuva Dhurandhar The Revenge. Se keräsi viikko sitten viikonloppuna 1 577 katsojaa, mutta tiedot puuttuivat tuolloin. Puolentoista viikon jälkeen elokuva on kerännyt jo liki 2800 katsojaa.

Viikon takaisen viikonlopun ensi-illaksi merkitty Milja Viidan ohjaama Skönärit sai ensimmäiset elokuvateatterilevitys-esityksensä viime viikon keskiviikkona. Elokuva keräsi tuolloin kahdessa teatterissa 22 katsojaa. Viidan toinen viikko sitten ensi-iltaan tullut elokuva Ihmisiä sunnuntaina keräsi lopulta viikko sitten viikonloppuna kolmessa teatterissa 20 katsojaa ja koko viikon aikana kahdeksassa teatterissa 86 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 86 15 400 43 782 SF FI
2 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 108 14 411 16 543 Finnkino FI
3 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 79 3 890 113 196 NDSK_FI
4 Operaatio majava 6.3.2026 79 3 341 40 118 WDS FI
5 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 50 3 199 186 749 Finnkino FI
6 Humiseva harju 13.2.2026 43 2 052 105 084 WB FI
7 Muistoja hänestä 13.3.2026 49 1 517 11 241 Finnkino FI
8 Scream 7 27.2.2026 35 1 391 26 853 SF FI
9 I Swear 27.3.2026 44 1 287 1 967 Cinemanse
10 EPiC: Elvis Presley in Concert 27.2.2026 51 1 199 25 495 Finnkino FI
11 Vinski 2 13.2.2026 34 866 45 580 Finnkino FI
12 Isänpäivä 6.3.2026 41 819 16 141 B-Plan
13 GOAT: Kaikkien aikojen paras 13.2.2026 23 755 32 852 SF FI
14 They Will Kill You 27.3.2026 52 737 737 WB FI
15 Kokuho – kabukin mestari 27.3.2026 20 667 667 Mondo
16 Die My Love 13.3.2026 22 642 5 828 Mondo
17 The Testament of Ann Lee 20.3.2026 28 607 2 677 WDS FI
18 One Battle After Another 26.9.2025 13 561 78 833 WB FI
19 Dhurandhar: The Revenge 20.3.2026 7 530 2 798 Finbolly
20 Hamnet 30.1.2026 14 507 31 478 Finnkino FI

23.3.2026

Top 20: Operaatio Ave Maria oli viikonlopun ylivoimainen ykkönen.

Kaunis rietas onnellinen ja Humiseva harju ylittivät 100 000 katsojan rajan. Ensi-illassa ollut Phil Lordin...
16.3.2026

Top 20: Operaatio Majava jatkoi kärjessä

Viikonlopun korkein ensi-ilta avasi viidentenä. Kuva: (c)Disney/Pixar Pixar-animaatio Operaatio Majava jatkoi listan ykköspaikalla. Elokuva keräsi...
9.3.2026

Top 20: Operaatio Majava oli viikonlopun katsotuin

Kärkikamppailu oli jälleen tiukka. Kuva: (c)Disney/Pixar Jo viikko sitten listan seitsemäntenä ollut Daniel Chongin ohjaama...
