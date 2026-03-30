Top 20: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu keräsi yli 14 400 katsojaa ja avasi toisena
Kärjessä jatkoi Operaatio Ave Maria.
Kuva: Sami Tuoriniemi
Ensi-illassa ollut Jarno Laasalan ohjaama Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu keräsi avausviikonloppunaan 14 411 katsojaa. Tulos riitti listan toiseen sijaan. Uusi rymistely oli erityisen suosittu Etelä-Pohjanmaalla, jossa se on kerännyt yli 20 % elokuvan kokonaiskatsojamäärästä. Päivää vaille kaksikymmentä vuotta sitten ensi-iltansa saanut edellinen Duudsonit-elokuva keräsi koko elokuvateatterikierroksellaan 32 320 katsojaa.
Listakärjessä jatkoi toista viikkoa tieteiselokuva Opeaatio Ave Maria. Ryan Goslingin tähdittämä elokuva keräsi toisena viikonloppunaan 15 400 katsojaa.
Duudsonien lisäksi ensi-illassa oli neljä ulkomaista elokuvaa.
Niistä parhaiten avasi Kirk Jonesin ohjaama I Swear – Minun ääneni, joka keräsi 1 287 katsojaa ja avasi viikonlopun yhdeksäntenä.
Viidentenätoista avannut Kirill Skolovin mustakauhukomedia They Will Kill You keräsi 737 katsojaa.
Sijaa alempana löytyy Sang-il Leen liki kolmetuntinen japanilaiselokuva Kokuhô – Kabukin mestari 667 katsojan avaustuloksella.
Mary Bronsteinin psykologinen draama If I Had Legs I’d Kick You keräsi 17 teatterissa 446 katsojaa (ennakoiden kanssa 525) ja jäi niukasti top 20 -listan ulkopuolelle.
Listan sijalla 19 on Aditya Dharin ohjaama nelituntinen intialaiselokuva Dhurandhar The Revenge. Se keräsi viikko sitten viikonloppuna 1 577 katsojaa, mutta tiedot puuttuivat tuolloin. Puolentoista viikon jälkeen elokuva on kerännyt jo liki 2800 katsojaa.
Viikon takaisen viikonlopun ensi-illaksi merkitty Milja Viidan ohjaama Skönärit sai ensimmäiset elokuvateatterilevitys-esityksensä viime viikon keskiviikkona. Elokuva keräsi tuolloin kahdessa teatterissa 22 katsojaa. Viidan toinen viikko sitten ensi-iltaan tullut elokuva Ihmisiä sunnuntaina keräsi lopulta viikko sitten viikonloppuna kolmessa teatterissa 20 katsojaa ja koko viikon aikana kahdeksassa teatterissa 86 katsojaa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Operaatio Ave Maria
|20.3.2026
|86
|15 400
|43 782
|SF FI
|2
|Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu
|27.3.2026
|108
|14 411
|16 543
|Finnkino FI
|3
|Kaunis rietas onnellinen
|18.2.2026
|79
|3 890
|113 196
|NDSK_FI
|4
|Operaatio majava
|6.3.2026
|79
|3 341
|40 118
|WDS FI
|5
|Luottomies-elokuva: Lepoloma
|4.2.2026
|50
|3 199
|186 749
|Finnkino FI
|6
|Humiseva harju
|13.2.2026
|43
|2 052
|105 084
|WB FI
|7
|Muistoja hänestä
|13.3.2026
|49
|1 517
|11 241
|Finnkino FI
|8
|Scream 7
|27.2.2026
|35
|1 391
|26 853
|SF FI
|9
|I Swear
|27.3.2026
|44
|1 287
|1 967
|Cinemanse
|10
|EPiC: Elvis Presley in Concert
|27.2.2026
|51
|1 199
|25 495
|Finnkino FI
|11
|Vinski 2
|13.2.2026
|34
|866
|45 580
|Finnkino FI
|12
|Isänpäivä
|6.3.2026
|41
|819
|16 141
|B-Plan
|13
|GOAT: Kaikkien aikojen paras
|13.2.2026
|23
|755
|32 852
|SF FI
|14
|They Will Kill You
|27.3.2026
|52
|737
|737
|WB FI
|15
|Kokuho – kabukin mestari
|27.3.2026
|20
|667
|667
|Mondo
|16
|Die My Love
|13.3.2026
|22
|642
|5 828
|Mondo
|17
|The Testament of Ann Lee
|20.3.2026
|28
|607
|2 677
|WDS FI
|18
|One Battle After Another
|26.9.2025
|13
|561
|78 833
|WB FI
|19
|Dhurandhar: The Revenge
|20.3.2026
|7
|530
|2 798
|Finbolly
|20
|Hamnet
|30.1.2026
|14
|507
|31 478
|Finnkino FI