Top 20: Ensi-illassa ollut Kyllä isä osaa Lapissa vei ykkössijan alle promillen erolla Canceliin
Kotimaisen huippuviikonlopun kruunasi kolmosena ollut Ella ja kaverit – Operaatio Saukko.
Kärkikamppailu ykköspaikasta oli ennennäkemättömän tiukka. Lopulta viikonlopun ykköseksi ylsi ensi-illassa viime keskiviikkona ollut Lauri Nurksen ohjaama Kyllä isä osaa Lapissa. Elokuva on kerännyt tähän mennessä 47 442 katsojaa. Varsinaisena elokuvaviikonloppuna lipun ostaneita kertyi 26 480.
Vain 21 katsojaa eli 0,08 %:a vähemmän katsojia keräsi Tuukka Temosen ohjaama Cancel. Toisena viikonloppuna sen näki 26 459 katsojaa. Elokuva on kerännyt tähän mennessä jo 122 487 katsojaa ja siitä on tullut ohjaajan katsotuin elokuva elokuvateattereissa.
Katsojaluvuissa mitaten kotimaisen huippuviikonlopun kruunasi kolmossijalla löytyvä hyvin viime viikonlopun katsojansa pitänyt Ella ja kaverit – Operaatio Saukko, joka keräsi toisena viikonloppunaan 9 923 katsojaa eli vain 5 % vähemmän kuin viikko sitten.
Viikonloppuna sai ensi-iltansa myös toinen kotimainen elokuva: Saku Soukan ohjaama dokumenttielokuva Kapinaa elämän puolesta. Elokuva keräsi kuudessa teatterissa 204 katsojaa. Soukan dokumentti esitettiin jo tämän vuoden Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla, mutta festivaalin katsojaluvut eivät ole vielä tiedossa.
Ulkomaisia ensi-iltoja oli viisi. Niistä parhaiten pärjäsi sijalla viisi avannut 6 010 katsojaa kerännyt Scott Derricksonin ohjaama kauhuelokuva Black Phone 2.
Joachim Trierin Cannesin elokuvajuhlien kakkospalkinnon Grand Prixin voittanut norjalaiselokuva Sentimental Value keräsi 1864 ja oli 9. Sen perässä sijalla kymmenen oli 1819 katsojalla Ferzan Özpetekin italialaiselokuva Timantit.
Luca Guadagninon After the Hunt keräsi 1042 katsojaa ja oli 14. Elokuva on ohjaajan toinen alle puolen vuoden sisään. Edellinen elokuva Queer sai ensi-iltansa huhtikuun 25.
Lisäksi ensi-illassa oli Los Angelesin punk rock-skeneen keskittyvä dokumentti The Decline of Western Civilization (1981). Penelope Spheerisin ohjaama klassikko sai vasta nyt ensi-iltansa Suomessa. Elokuva keräsi kolmessa teatterissa 45 katsojaa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Kyllä isä osaa Lapissa
|15.10.2025
|144
|26 480
|47 442
|FK/Nelonen Media
|2
|Cancel
|8.10.2025
|118
|26 459
|122 487
|Nordisk Film
|3
|Ella ja kaverit – Operaatio saukko
|10.10.2025
|132
|9 923
|41 443
|Nordisk Film
|4
|Gabby’s Dollhouse: The Movie
|10.10.2025
|99
|7 900
|24 001
|FK/UNI
|5
|Black Phone 2
|17.10.2025
|75
|6 010
|6 010
|FK/UNI
|6
|One Battle After Another
|26.9.2025
|65
|4 823
|45 484
|WB
|7
|Downton Abbey: Viimeinen näytös
|12.9.2025
|67
|3 420
|125 588
|FK/UNI
|8
|Täydelliset vieraat
|19.9.2025
|64
|2 737
|53 101
|Nordisk Film
|9
|Sentimental Value
|17.10.2025
|62
|1 864
|2 104
|Nordisk Film
|10
|Timantit
|17.10.2025
|46
|1 819
|2 404
|Future Film
|11
|Anna minun rakastaa enemmän
|3.10.2025
|76
|1 512
|19 483
|SFS
|12
|Tron: Ares
|10.10.2025
|57
|1 413
|7 952
|Disney
|13
|Kirottu 4: Viimeiset riitit
|5.9.2025
|31
|1 094
|59 584
|WB
|14
|After the Hunt
|17.10.2025
|43
|1 042
|1 042
|SFS/Sony
|15
|Hurja jengi 2
|30.7.2025
|24
|957
|60 811
|FK/UNI
|16
|Fleak: kekseliäs ystäväni
|5.9.2025
|27
|572
|22 911
|SFS
|17
|The Long Walk
|12.9.2025
|22
|505
|17 803
|Nordisk Film
|18
|A Big Bold Beautiful Journey
|10.10.2025
|48
|456
|3 192
|SFS/Sony
|19
|Grand Prix: Euroopan nopein kuski
|3.10.2025
|21
|387
|3 953
|Cinemanse
|20
|Gaucho Gaucho
|3.10.2025
|19
|309
|4 327
|Cinema Mondo