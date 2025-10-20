Ajankohtaista Top 20: Ensi-illassa ollut Kyllä isä osaa Lapissa vei ykkössijan alle promillen erolla Canceliin

20.10.2025

Kotimaisen huippuviikonlopun kruunasi kolmosena ollut Ella ja kaverit – Operaatio Saukko.

Kärkikamppailu ykköspaikasta oli ennennäkemättömän tiukka. Lopulta viikonlopun ykköseksi ylsi ensi-illassa viime keskiviikkona ollut Lauri Nurksen ohjaama Kyllä isä osaa Lapissa. Elokuva on kerännyt tähän mennessä 47 442 katsojaa. Varsinaisena elokuvaviikonloppuna lipun ostaneita kertyi 26 480.

Vain 21 katsojaa eli 0,08 %:a vähemmän katsojia keräsi Tuukka Temosen ohjaama Cancel. Toisena viikonloppuna sen näki 26 459 katsojaa. Elokuva on kerännyt tähän mennessä jo 122 487 katsojaa ja siitä on tullut ohjaajan katsotuin elokuva elokuvateattereissa.

Katsojaluvuissa mitaten kotimaisen huippuviikonlopun kruunasi kolmossijalla löytyvä hyvin viime viikonlopun katsojansa pitänyt Ella ja kaverit – Operaatio Saukko, joka keräsi toisena viikonloppunaan 9 923 katsojaa eli vain 5 % vähemmän kuin viikko sitten. 

Viikonloppuna sai ensi-iltansa myös toinen kotimainen elokuva: Saku Soukan ohjaama dokumenttielokuva Kapinaa elämän puolesta. Elokuva keräsi kuudessa teatterissa 204 katsojaa. Soukan dokumentti esitettiin jo tämän vuoden Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla, mutta festivaalin katsojaluvut eivät ole vielä tiedossa.

Ulkomaisia ensi-iltoja oli viisi. Niistä parhaiten pärjäsi sijalla viisi avannut 6 010 katsojaa kerännyt Scott Derricksonin ohjaama kauhuelokuva Black Phone 2.

Joachim Trierin Cannesin elokuvajuhlien kakkospalkinnon Grand Prixin voittanut norjalaiselokuva Sentimental Value keräsi 1864 ja oli 9. Sen perässä sijalla kymmenen oli 1819 katsojalla Ferzan Özpetekin italialaiselokuva Timantit.

Luca Guadagninon After the Hunt keräsi 1042 katsojaa ja oli 14. Elokuva on ohjaajan toinen alle puolen vuoden sisään. Edellinen elokuva Queer sai ensi-iltansa huhtikuun 25.

Lisäksi ensi-illassa oli Los Angelesin punk rock-skeneen keskittyvä dokumentti The Decline of Western Civilization (1981). Penelope Spheerisin ohjaama klassikko sai vasta nyt ensi-iltansa Suomessa. Elokuva keräsi kolmessa teatterissa 45 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 144 26 480 47 442 FK/Nelonen Media
2 Cancel 8.10.2025 118 26 459 122 487 Nordisk Film
3 Ella ja kaverit – Operaatio saukko 10.10.2025 132 9 923 41 443 Nordisk Film
4 Gabby’s Dollhouse: The Movie 10.10.2025 99 7 900 24 001 FK/UNI
5 Black Phone 2 17.10.2025 75 6 010 6 010 FK/UNI
6 One Battle After Another 26.9.2025 65 4 823 45 484 WB
7 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 67 3 420 125 588 FK/UNI
8 Täydelliset vieraat 19.9.2025 64 2 737 53 101 Nordisk Film
9 Sentimental Value 17.10.2025 62 1 864 2 104 Nordisk Film
10 Timantit 17.10.2025 46 1 819 2 404 Future Film
11 Anna minun rakastaa enemmän 3.10.2025 76 1 512 19 483 SFS
12 Tron: Ares 10.10.2025 57 1 413 7 952 Disney
13 Kirottu 4: Viimeiset riitit 5.9.2025 31 1 094 59 584 WB
14 After the Hunt 17.10.2025 43 1 042 1 042 SFS/Sony
15 Hurja jengi 2 30.7.2025 24 957 60 811 FK/UNI
16 Fleak: kekseliäs ystäväni 5.9.2025 27 572 22 911 SFS
17 The Long Walk 12.9.2025 22 505 17 803 Nordisk Film
18 A Big Bold Beautiful Journey 10.10.2025 48 456 3 192 SFS/Sony
19 Grand Prix: Euroopan nopein kuski 3.10.2025 21 387 3 953 Cinemanse
20 Gaucho Gaucho 3.10.2025 19 309 4 327 Cinema Mondo

