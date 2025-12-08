Top 20: Five Nights at Freddy’s 2 oli itsenäisyyspäiväviikonlopun katsotuin

Viikonlopun ensi-illoista kaksi oli kotimaisia pienemmän yleisön elokuvia.

Emma Tammen ohjaama yhdysvaltalaiselokuva Five Nights at Freddy’s 2 avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpana. Elokuva keräsi viikonloppuna 27 536 katsojaa, joista noin 16 000 eli peräti 58 % heti ensi-iltapäivänä perjantaina. Määrä riitti viikonloppulistan ykkössijaan, mutta elokuvasarjan ensimmäisen osan (2023) avauksesta jäätiin varsin kauas. Se keräsi ensi-iltaviikonloppunaan peräti 49 184 katsojaa.

Kakkoseksi pudonnut Zootropolis 2 keräsi toisena viikonloppuna 20 622 katsojaa. Elokuva oli sekä lauantain että sunnuntain katsotuin, mutta jäi kuitenkin viikonlopun kokonaiskatsojamäärässä Five Nights at Freddy’s 2:n taakse. Kärkikaksikko erottui muista elokuvista selkeästi.

Robottinukkejen lisäksi ensi-illassa oli neljä muutakin elokuvaa, joista kaksi kotimaisia. Top 20:ssä nähtiin ykkössijan lisäksi vain yksi ensi-ilta. Rebecca Zlotowskin ohjaama ranskalaiselokuva Yksityinen elämä keräsi 2600 katsojaa ja oli seitsemäs. Elokuvan pääosassa nähdään Jodie Foster.

Norjalais-ruotsalainen Ida Sagmo Tvedten ohjaama jouluelokuva Stargate – jouluinen tarina keräsi 23 teatterissa 98 katsojaa.

Kotimaisista elokuvista Neea Viitamäen ohjaama MIS? keräsi 13 teatterissa 89 katsojaa (367 ennakoiden kanssa) ja Mika Kaurismäen ohjaama saksalais-suomalainen musiikkidokumentti Every Note You Play kymmenessä teatterissa 42 katsojaa (169 ennakoiden kanssa).

Ennakkonäytöksissä esitettiin Joona Tenan elokuvaa Supermarsu ja suuri huijaus. Joulupäivänä ensi-iltansa saavan kolmannen Supermarsun kävi katsomassa eilen 1913 katsojaa, mikä riitti viikonloppulistan kymmenenenteen sijaan.