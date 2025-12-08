Top 20: Five Nights at Freddy’s 2 oli itsenäisyyspäiväviikonlopun katsotuin
Viikonlopun ensi-illoista kaksi oli kotimaisia pienemmän yleisön elokuvia.
Emma Tammen ohjaama yhdysvaltalaiselokuva Five Nights at Freddy’s 2 avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpana. Elokuva keräsi viikonloppuna 27 536 katsojaa, joista noin 16 000 eli peräti 58 % heti ensi-iltapäivänä perjantaina. Määrä riitti viikonloppulistan ykkössijaan, mutta elokuvasarjan ensimmäisen osan (2023) avauksesta jäätiin varsin kauas. Se keräsi ensi-iltaviikonloppunaan peräti 49 184 katsojaa.
Kakkoseksi pudonnut Zootropolis 2 keräsi toisena viikonloppuna 20 622 katsojaa. Elokuva oli sekä lauantain että sunnuntain katsotuin, mutta jäi kuitenkin viikonlopun kokonaiskatsojamäärässä Five Nights at Freddy’s 2:n taakse. Kärkikaksikko erottui muista elokuvista selkeästi.
Robottinukkejen lisäksi ensi-illassa oli neljä muutakin elokuvaa, joista kaksi kotimaisia. Top 20:ssä nähtiin ykkössijan lisäksi vain yksi ensi-ilta. Rebecca Zlotowskin ohjaama ranskalaiselokuva Yksityinen elämä keräsi 2600 katsojaa ja oli seitsemäs. Elokuvan pääosassa nähdään Jodie Foster.
Norjalais-ruotsalainen Ida Sagmo Tvedten ohjaama jouluelokuva Stargate – jouluinen tarina keräsi 23 teatterissa 98 katsojaa.
Kotimaisista elokuvista Neea Viitamäen ohjaama MIS? keräsi 13 teatterissa 89 katsojaa (367 ennakoiden kanssa) ja Mika Kaurismäen ohjaama saksalais-suomalainen musiikkidokumentti Every Note You Play kymmenessä teatterissa 42 katsojaa (169 ennakoiden kanssa).
Ennakkonäytöksissä esitettiin Joona Tenan elokuvaa Supermarsu ja suuri huijaus. Joulupäivänä ensi-iltansa saavan kolmannen Supermarsun kävi katsomassa eilen 1913 katsojaa, mikä riitti viikonloppulistan kymmenenenteen sijaan.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Five Nights at Freddy’s 2
|5.12.2025
|104
|27 536
|27 536
|Finnkino FI
|2
|Zootropolis – Eläinten kaupunki 2
|28.11.2025
|114
|20 622
|55 111
|WDS FI
|3
|Tonttu
|14.11.2025
|87
|4 804
|40 352
|Cinemanse
|Oktober Oy
|4
|Wicked: For Good
|21.11.2025
|55
|3 787
|38 459
|Finnkino FI
|5
|Nuremberg
|28.11.2025
|74
|3 766
|12 067
|SF FI
|6
|Sisu 2
|22.10.2025
|68
|3 481
|132 131
|SF FI
|Subzero Film Entertainment Oy
|7
|Yksityinen elämä
|5.12.2025
|55
|2 637
|2 792
|Future Film
|8
|Now You See Me: Now You Don’t
|14.11.2025
|34
|2 242
|27 972
|NDSK_FI
|9
|Syke-elokuva: Kipinöitä yössä
|14.11.2025
|66
|2 083
|44 334
|Finnkino FI
|Yellow Film & TV
|10
|Supermarsu ja suuri huijaus
|25.12.2025
|17
|1 913
|1 971
|SF FI
|Yellow Film & TV Oy
|11
|Kyllä isä osaa Lapissa
|15.10.2025
|52
|1 355
|135 243
|Finnkino FI
|ICS Nordic
|12
|Apua, hiiret valtasivat talon!
|21.11.2025
|44
|1 339
|8 396
|NDSK_FI
|13
|Nämä pienet asiat
|21.11.2025
|41
|1 165
|11 653
|Cinemanse
|14
|Ella ja kaverit: Operaatio Saukko
|10.10.2025
|19
|601
|65 942
|NDSK_FI
|DON FILMS Oy
|15
|The Running Man
|14.11.2025
|19
|560
|11 021
|Finnkino FI
|16
|Cancel
|8.10.2025
|18
|526
|165 776
|NDSK_FI
|Solar Films Inc. Oy
|17
|One Battle After Another
|26.9.2025
|14
|524
|69 333
|WB FI
|18
|Bugonia
|31.10.2025
|11
|354
|14 274
|Finnkino FI
|19
|Roofman
|28.11.2025
|24
|328
|2 327
|Cinemanse
|20
|Havumetsän lapset
|29.3.2024
|3
|322
|35 242
|B-Plan
|EUPHORIA FILM OY