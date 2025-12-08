Ajankohtaista Top 20: Five Nights at Freddy’s 2 oli itsenäisyyspäiväviikonlopun katsotuin

Top 20: Five Nights at Freddy’s 2 oli itsenäisyyspäiväviikonlopun katsotuin

8.12.2025

Viikonlopun ensi-illoista kaksi oli kotimaisia pienemmän yleisön elokuvia.

Emma Tammen ohjaama yhdysvaltalaiselokuva Five Nights at Freddy’s 2 avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpana. Elokuva keräsi viikonloppuna 27 536 katsojaa, joista noin 16 000 eli peräti 58 % heti ensi-iltapäivänä perjantaina. Määrä riitti viikonloppulistan ykkössijaan, mutta elokuvasarjan ensimmäisen osan (2023) avauksesta jäätiin varsin kauas. Se keräsi ensi-iltaviikonloppunaan peräti 49 184 katsojaa.

Kakkoseksi pudonnut Zootropolis 2 keräsi toisena viikonloppuna 20 622 katsojaa. Elokuva oli sekä lauantain että sunnuntain katsotuin, mutta jäi kuitenkin viikonlopun kokonaiskatsojamäärässä Five Nights at Freddy’s 2:n taakse. Kärkikaksikko erottui muista elokuvista selkeästi.

Robottinukkejen lisäksi ensi-illassa oli neljä muutakin elokuvaa, joista kaksi kotimaisia. Top 20:ssä nähtiin ykkössijan lisäksi vain yksi ensi-ilta. Rebecca Zlotowskin ohjaama ranskalaiselokuva Yksityinen elämä keräsi 2600 katsojaa ja oli seitsemäs. Elokuvan pääosassa nähdään Jodie Foster.

Norjalais-ruotsalainen Ida Sagmo Tvedten ohjaama jouluelokuva Stargate – jouluinen tarina keräsi 23 teatterissa 98 katsojaa.
Kotimaisista elokuvista Neea Viitamäen ohjaama MIS? keräsi 13 teatterissa 89 katsojaa (367 ennakoiden kanssa) ja Mika Kaurismäen ohjaama saksalais-suomalainen musiikkidokumentti Every Note You Play kymmenessä teatterissa 42 katsojaa (169 ennakoiden kanssa).

Ennakkonäytöksissä esitettiin Joona Tenan elokuvaa Supermarsu ja suuri huijaus. Joulupäivänä ensi-iltansa saavan kolmannen Supermarsun kävi katsomassa eilen 1913 katsojaa, mikä riitti viikonloppulistan kymmenenenteen sijaan.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Five Nights at Freddy’s 2 5.12.2025 104 27 536 27 536 Finnkino FI  
2 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 114 20 622 55 111 WDS FI  
3 Tonttu 14.11.2025 87 4 804 40 352 Cinemanse Oktober Oy
4 Wicked: For Good 21.11.2025 55 3 787 38 459 Finnkino FI  
5 Nuremberg 28.11.2025 74 3 766 12 067 SF FI  
6 Sisu 2 22.10.2025 68 3 481 132 131 SF FI Subzero Film Entertainment Oy
7 Yksityinen elämä 5.12.2025 55 2 637 2 792 Future Film  
8 Now You See Me: Now You Don’t 14.11.2025 34 2 242 27 972 NDSK_FI  
9 Syke-elokuva: Kipinöitä yössä 14.11.2025 66 2 083 44 334 Finnkino FI Yellow Film & TV
10 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 17 1 913 1 971 SF FI Yellow Film & TV Oy
11 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 52 1 355 135 243 Finnkino FI ICS Nordic
12 Apua, hiiret valtasivat talon! 21.11.2025 44 1 339 8 396 NDSK_FI  
13 Nämä pienet asiat 21.11.2025 41 1 165 11 653 Cinemanse  
14 Ella ja kaverit: Operaatio Saukko 10.10.2025 19 601 65 942 NDSK_FI DON FILMS Oy
15 The Running Man 14.11.2025 19 560 11 021 Finnkino FI  
16 Cancel 8.10.2025 18 526 165 776 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
17 One Battle After Another 26.9.2025 14 524 69 333 WB FI  
18 Bugonia 31.10.2025 11 354 14 274 Finnkino FI  
19 Roofman 28.11.2025 24 328 2 327 Cinemanse  
20 Havumetsän lapset 29.3.2024 3 322 35 242 B-Plan EUPHORIA FILM OY

