Top 20: Häjyt 2 jatkaa kärjessä

Ensi-illassa olleet Mickey 17 ja Kenraaliharjoitus kamppailivat tiukasti kolmossijasta.

Aleksi Mäkelän ohjaama Häjyt 2 pitää kiinni ykköspaikastaan. Kolmantena viikonloppunaan se keräsi 10 503 katsojaa. Yhteensä elokuvalla on jo 111 590 katsojaa. Toisena jatkoi Risto Räppääjä ja kaksoisolento, jonka neljännen viikonlopun tulos oli 9 259 maksanutta katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan viisi ensi-iltaa, joista yksi oli kotimainen. Ensi-illoista eniten katsojia keräsi Joon-ho Bongin ohjaama Mickey 17. Ohjaajan edellinen elokuva eteläkorealainen Parasite (2019, Suomen ensi-ilta 2020) voitti mm. Cannesin Kultaisen palmun ja parhaan elokuvan Oscarin ja keräsi Suomessa lähes 180 000 katsojaa, vaikka jäi osittain koronasulkujen jalkoihin. Listakolmoseksi yltäneen Mickey 17:n avausviikonlopun tulos oli 8 085. Ohjaajan ensimmäisen englanninkielisen pitkän fiktion pääosassa nähdään Robert Pattinson.

8 073 katsojalla vain kahdentoista katsojan päähän kolmossijasta ylsi Paula Korvan ensimmäinen pitkä fiktio Kenraaliharjoitus. Elokuvan pääosissa nähdään Iina Kuustonen, Riku Nieminen ja Laura Malmivaara. Korva on ohjannut aiemmin mm. Syke– ja Rehtori-sarjoja sekä Tampereen elokuvajuhlien vuoden 2012 kotimaisen kilpailusarjan pääpalkinnon alle 30-minuuttisten elokuvien sarjassa voittaneen Hypermarket Nationin.

Kuudentena avasi Peter Hastingsin animaatioelokuva Koiramies 6 815 katsojalla. DreamWorks Animationin uusi elokuva perustuu Dav Pilkeyn lastenkirjoihin.

Payal Kapadian ohjaama intialais-ranskalainen All We Imagine as Light keräsi 1 111 katsojaa ja oli 16. katsotuin ja Maura Delperon italialais-ranskalais-belgialainen Vermiglio – vuorten morsian 771 katsojaa ollen 18. katsotuin.

Viikko sitten vuoden parhaana elokuvana Oscar-gaalassa palkittu Sean Bakerin ohjaama Anora yksitoistakertaisti lukemansa viikon takaisesta ja nousi takaisin top 20 -listalle sijalle kahdeksan. Marraskuussa ensi-iltansa saanut Anora on kerännyt tähän mennessä 35 041 katsojaa.

Häjyt 2 ylitti sadan tuhannen katsojan rajan viime viikon loppupuolella. Samaan kerhoon liittyvät tällä viikolla Bridget Jones: Mad About the Boy ja Kesäkirja, jotka molemmat ovat keränneet jo yli 99 000 katsojaa.