Top 20: Hurja jengi 2 nousi viidennellä viikollaan listakakkoseksi
Muutkin koko perheen elokuvat paransivat sijoituksiaan.
Mies ja alaston ase jatkoi jo neljättä viikkoa kärjessä. Viikonloppuna sen näki 5 940 ihmistä kokonaiskatsojaluvun ollessa 64 187.
Kakkoseksi nousi katsojalukunsa viime viikon tasolla pitänyt Hurja jengi 2. Aaron Blabelyn kirjasarjaan perustuva elokuva on kerännyt tähän mennessä 38 391 katsojaa. Sarjan ensimmäinen elokuva vuodelta 2022 keräsi 83 721 katsojaa.
Koko perheen elokuvat, erityisesti animaatiot, tekivät muutenkin vahvoja nousuja listalla: Smurffit nousi viime viikkoiselta yhdeksänneltä sijalta kuudenneksi. Ennakoissa ollut kotimainen Fleak: Kekseliäs ystäväni oli kahdeksanneksi katsotuin. Lilo & Stitch paransi tulostaan viikontakaisesta 26 % sijoituksen pysyessä kuitenkin samana. Listan top 20:een teki paluun Sanna & Teemu: Ensimmäinen ystäväni, joka keräsi viikonloppuna yli kaksinkertaisen määrän katsojia viikon takaiseen. Merkittävänä selittävänä tekijänä koko perheen elokuvien hyvään viikonlopputulokseen oli Finnkinon teattereissa järjestetty Lasten sunnuntai.
Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kolme elokuvaa. Niistä parhaiten avasi Ari Asterin Eddington. Cannesin elokuvajuhlilla ensi-iltansa saanut poliittinen satiiri on Asterin neljäs Suomessa elokuvateatterilevitykseen tuotu elokuva. Ohjaajan aiemmista elokuvista katsotuin on kauhuelokuva Hereditary – pahan perintö (2018) 36 657 katsojalla.
Viikonloppuna tuli pitkästä aikaa ensi-iltaan myös kotimainen elokuva: Ari Savosen ohjaama fantasiakauhu Backwood Madness keräsi 708 katsojaa ja oli 18. katsotuin. Talkoovoimin yli 10 vuoden ajan valmisteltua hiisien ja peikkojen taisteluelokuvaa esitettiin viikonloppuna varsin kattavasti 29 teatterissa eri puolella Suomea.
Top 20 -listan ulkopuolelle jäi japanilainen Kiyoshi Kurosawan ohjaama Cloud. 18 teatterissa 353 katsojaa kerännyt TabiCinen levittämä elokuva on kymmeniä elokuvia 1970-luvulta lähtien ohjanneen tekijän ensimmäinen Suomessa elokuvateatterilevitykseen päässyt tuotanto.
Lisäksi viikonloppuna esitettiin useissa teattereissa Christopher Nolanin Dark Knight -trilogia (2005–2012) . Parhaiten Batman-elokuvista pärjäsi sarjan toinen osa Yön ritari (2008), joka oli 17. katsotuin. Yön ritarin paluu oli 24. katsotuin ja Batman Begins 25.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Mies ja alaston ase
|1.8.2025
|85
|5 940
|64 187
|Finnkino FI
|2
|Hurja jengi 2
|30.7.2025
|72
|4 650
|38 391
|Finnkino FI
|3
|Weapons
|8.8.2025
|56
|4 050
|26 779
|WB FI
|4
|Materialists
|1.8.2025
|61
|3 991
|43 958
|SF FI
|5
|Eddington
|22.8.2025
|71
|3 188
|3 243
|Nordisk FI
|6
|Smurffit-elokuva
|16.7.2025
|48
|2 036
|34 343
|Finnkino FI
|7
|Jurassic World Rebirth
|2.7.2025
|37
|1 978
|106 813
|Finnkino FI
|8
|Fleak: Kekseliäs ystäväni
|5.9.2025
|30
|1 896
|1 896
|SF FI
|9
|Perjantai on pahin 2
|8.8.2025
|51
|1 741
|13 655
|WDS FI
|10
|Bring Her Back
|15.8.2025
|37
|1 362
|6 055
|SF FI
|11
|F1
|25.6.2025
|22
|1 284
|78 429
|WB FI
|12
|Nobody 2
|15.8.2025
|55
|1 117
|5 096
|Finnkino FI
|13
|The Fantastic Four: First Steps
|23.7.2025
|32
|994
|42 314
|WDS FI
|14
|Lilo & Stitch
|23.5.2025
|21
|985
|127 080
|WDS FI
|15
|Superman
|11.7.2025
|27
|973
|49 796
|WB FI
|16
|A Samurai in Time
|15.8.2025
|27
|911
|4 084
|Night Visions
|17
|Yön ritari
|25.7.2008
|14
|733
|297 512
|WB FI
|18
|Backwood Madness
|22.8.2025
|29
|708
|764
|Bright Fame
|19
|28 vuotta myöhemmin
|25.6.2025
|16
|491
|55 877
|SF FI
|20
|Sanna & Teemu: Ensimmäinen ystäväni
|4.7.2025
|18
|473
|7 821
|SF FI