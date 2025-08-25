Ajankohtaista Top 20: Hurja jengi 2 nousi viidennellä viikollaan listakakkoseksi

Top 20: Hurja jengi 2 nousi viidennellä viikollaan listakakkoseksi

25.8.2025

Muutkin koko perheen elokuvat paransivat sijoituksiaan.

Mies ja alaston ase jatkoi jo neljättä viikkoa kärjessä. Viikonloppuna sen näki 5 940 ihmistä kokonaiskatsojaluvun ollessa 64 187.

Kakkoseksi nousi katsojalukunsa viime viikon tasolla pitänyt Hurja jengi 2. Aaron Blabelyn kirjasarjaan perustuva elokuva on kerännyt tähän mennessä 38 391 katsojaa. Sarjan ensimmäinen elokuva vuodelta 2022 keräsi 83 721 katsojaa.

Koko perheen elokuvat, erityisesti animaatiot, tekivät muutenkin vahvoja nousuja listalla: Smurffit nousi viime viikkoiselta yhdeksänneltä sijalta kuudenneksi. Ennakoissa ollut kotimainen Fleak: Kekseliäs ystäväni oli kahdeksanneksi katsotuin. Lilo & Stitch paransi tulostaan viikontakaisesta 26 % sijoituksen pysyessä kuitenkin samana. Listan top 20:een teki paluun Sanna & Teemu: Ensimmäinen ystäväni, joka keräsi viikonloppuna yli kaksinkertaisen määrän katsojia viikon takaiseen. Merkittävänä selittävänä tekijänä koko perheen elokuvien hyvään viikonlopputulokseen oli Finnkinon teattereissa järjestetty Lasten sunnuntai.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kolme elokuvaa. Niistä parhaiten avasi Ari Asterin Eddington. Cannesin elokuvajuhlilla ensi-iltansa saanut poliittinen satiiri on Asterin neljäs Suomessa elokuvateatterilevitykseen tuotu elokuva. Ohjaajan aiemmista elokuvista katsotuin on kauhuelokuva Hereditary – pahan perintö (2018) 36 657 katsojalla.

Viikonloppuna tuli pitkästä aikaa ensi-iltaan myös kotimainen elokuva: Ari Savosen ohjaama fantasiakauhu Backwood Madness keräsi 708 katsojaa ja oli 18. katsotuin. Talkoovoimin yli 10 vuoden ajan valmisteltua hiisien ja peikkojen taisteluelokuvaa esitettiin viikonloppuna varsin kattavasti 29 teatterissa eri puolella Suomea.

Top 20 -listan ulkopuolelle jäi japanilainen Kiyoshi Kurosawan ohjaama Cloud. 18 teatterissa 353 katsojaa kerännyt TabiCinen levittämä elokuva on kymmeniä elokuvia 1970-luvulta lähtien ohjanneen tekijän ensimmäinen Suomessa elokuvateatterilevitykseen päässyt tuotanto.

Lisäksi viikonloppuna esitettiin useissa teattereissa Christopher Nolanin Dark Knight -trilogia (2005–2012) . Parhaiten Batman-elokuvista pärjäsi sarjan toinen osa Yön ritari (2008), joka oli 17. katsotuin. Yön ritarin paluu oli 24. katsotuin ja Batman Begins 25.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Mies ja alaston ase 1.8.2025 85 5 940 64 187 Finnkino FI
2 Hurja jengi 2 30.7.2025 72 4 650 38 391 Finnkino FI
3 Weapons 8.8.2025 56 4 050 26 779 WB FI
4 Materialists 1.8.2025 61 3 991 43 958 SF FI
5 Eddington 22.8.2025 71 3 188 3 243 Nordisk FI
6 Smurffit-elokuva 16.7.2025 48 2 036 34 343 Finnkino FI
7 Jurassic World Rebirth 2.7.2025 37 1 978 106 813 Finnkino FI
8 Fleak: Kekseliäs ystäväni 5.9.2025 30 1 896 1 896 SF FI
9 Perjantai on pahin 2 8.8.2025 51 1 741 13 655 WDS FI
10 Bring Her Back 15.8.2025 37 1 362 6 055 SF FI
11 F1 25.6.2025 22 1 284 78 429 WB FI
12 Nobody 2 15.8.2025 55 1 117 5 096 Finnkino FI
13 The Fantastic Four: First Steps 23.7.2025 32 994 42 314 WDS FI
14 Lilo & Stitch 23.5.2025 21 985 127 080 WDS FI
15 Superman 11.7.2025 27 973 49 796 WB FI
16 A Samurai in Time 15.8.2025 27 911 4 084 Night Visions
17 Yön ritari 25.7.2008 14 733 297 512 WB FI
18 Backwood Madness 22.8.2025 29 708 764 Bright Fame
19 28 vuotta myöhemmin 25.6.2025 16 491 55 877 SF FI
20 Sanna & Teemu: Ensimmäinen ystäväni 4.7.2025 18 473 7 821 SF FI

