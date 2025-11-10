Top 20: Isänpäivähitit Sisu 2 ja Kyllä isä osaa Lapissa jatkoivat kärkikaksikkona

Ensi-illassa oli peräti kolme kotimaista elokuvaa.

Sisu 2 jatkoi kolmatta viikonloppua listakärjessä. Elokuva keräsi nyt 13 495 katsojaa kokonaiskatsojaluvun ollessa jo 95 424. Toisena taas jatkoi Kyllä isä osaa Lapissa (kuva), joka paransi tulostaan viime viikonlopusta 5 %. Tähän mennessä jo yli 113 000 katsojaa kerännyt hittijatko-osa keräsi viikonloppuna 10 313 katsojaa. Erityisesti Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan kohdalla isänpäivän vaikutus näkyi vahvasti: elokuva keräsi eilen sunnuntaina 28 % enemmän katsojia kuin viikko sitten vastaavana päivänä. Sisu 2:lla ei vastaavaa sunnuntain piikkiä näkynyt.

Viikonloppu tarjosi viisi ensi-iltaa, joista peräti kolme oli kotimaisia. Ensi-illoista parhaiten avasi Dan Trachtenbergin ohjaama Predator: Badlands. Elokuva on laskentatavasta riippuen seitsemäs tai yhdeksäs Predator-sarjan elokuva. Ero riippuu siitä lasketaanko mukaan kaksi Alien vs. Predator -elokuvaa. Elokuvat on nähty Suomen elokuvateattereissa kahta suoraan suoratoistolle tehtyä elokuvaa lukuun ottamatta ja aiemmat osa ovat keränneet yhteensä 221 086 katsojaa, katsotuimpana Arnold Schwarzeneggerin tähdittämä ja John McTiernanin ohjaama ensimmäinen osa Predator – saalistaja (1987) 75 610 katsojalla.

Viikonlopun toinen ulkomainen elokuva oli sekin hirviökauhutoimintaa. Japanilainen Morihito Inouen ohjaama Onsen Shark keräsi 243 katsojaa 20 teatterissa.

Kotimaisia ensi-iltoja oli kolme, joista kaksi on tuotettu ilman elokuvasäätiön tuotantotukea. Parhaiten kotimaisista elokuvista avasi Joey Palmroosin ensimmäinen Suomessa elokuvateatterilevitykseen tuotu ja ylipäätään toinen pitkä fiktio elokuva Delivery Run. Kauhuelementtejä sisältävä ruokalähetys-elokuva keräsi viikonloppuna 1204 katsojaa. Jo keskiviikkona ensi-iltansa saaneeseen elokuvaan on myyty tähän mennessä 1853 lippua.

Toiseksi korkein kotimainen oli tuberkuloosiparantolan arjesta kertova dokumenttielokuva Lentävä kuolema. Nina Forsmanin ja Sakari Suurosen ohjaama elokuva keräsi 28 teatterissa 627 katsojaa ja jäi niukasti top 25:n ulkopuolelle.

Lisäksi ensi-illassa oli muusikkona paremmin tunnetun Herra Ylpön pitkä debyyttielokuva Kronos Kairos. Elokuva keräsi 15 teatterissa 130 katsojaa. Se on nähty aiemmin useammallakin kotimaisella festivaalilla. Niiden katsojaluvut eivät ole kuitenkaan vielä tiedossa.

Listan poikkeuksellisimman läsnäolon tarjosi Twilight-elokuvamaraton (2008–2012). Saagan kaikki viisi elokuvaa näytettiin viikonloppuna peräkkäin rajatuissa elokuvateattereissa suurissa kaupungeissa. Koko elokuvasarjan sisältävään maratoniin ostettiin 1831 lippua. Yksittäisiin elokuviinkin myytiin lippuja, joten elokuvat on listattu erikseen sijoille 9–13. Tämän takia alla on poikkeuksellisesti viikonlopun top 25 -lista.