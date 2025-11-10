Ajankohtaista Top 20: Isänpäivähitit Sisu 2 ja Kyllä isä osaa Lapissa jatkoivat kärkikaksikkona

10.11.2025

Ensi-illassa oli peräti kolme kotimaista elokuvaa.

Sisu 2 jatkoi kolmatta viikonloppua listakärjessä. Elokuva keräsi nyt 13 495 katsojaa kokonaiskatsojaluvun ollessa jo 95 424. Toisena taas jatkoi Kyllä isä osaa Lapissa (kuva), joka paransi tulostaan viime viikonlopusta 5 %. Tähän mennessä jo yli 113 000 katsojaa kerännyt hittijatko-osa keräsi viikonloppuna 10 313 katsojaa. Erityisesti Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan kohdalla isänpäivän vaikutus näkyi vahvasti: elokuva keräsi eilen sunnuntaina 28 % enemmän katsojia kuin viikko sitten vastaavana päivänä. Sisu 2:lla ei vastaavaa sunnuntain piikkiä näkynyt.

Viikonloppu tarjosi viisi ensi-iltaa, joista peräti kolme oli kotimaisia. Ensi-illoista parhaiten avasi Dan Trachtenbergin ohjaama Predator: Badlands. Elokuva on laskentatavasta riippuen seitsemäs tai yhdeksäs Predator-sarjan elokuva. Ero riippuu siitä lasketaanko mukaan kaksi Alien vs. Predator -elokuvaa. Elokuvat on nähty Suomen elokuvateattereissa kahta suoraan suoratoistolle tehtyä elokuvaa lukuun ottamatta ja aiemmat osa ovat keränneet yhteensä 221 086 katsojaa, katsotuimpana Arnold Schwarzeneggerin tähdittämä ja John McTiernanin ohjaama ensimmäinen osa Predator – saalistaja (1987) 75 610 katsojalla.

Viikonlopun toinen ulkomainen elokuva oli sekin hirviökauhutoimintaa. Japanilainen Morihito Inouen ohjaama Onsen Shark keräsi 243 katsojaa 20 teatterissa.

Kotimaisia ensi-iltoja oli kolme, joista kaksi on tuotettu ilman elokuvasäätiön tuotantotukea. Parhaiten kotimaisista elokuvista avasi Joey Palmroosin ensimmäinen Suomessa elokuvateatterilevitykseen tuotu ja ylipäätään toinen pitkä fiktio elokuva Delivery Run. Kauhuelementtejä sisältävä ruokalähetys-elokuva keräsi viikonloppuna 1204 katsojaa. Jo keskiviikkona ensi-iltansa saaneeseen elokuvaan on myyty tähän mennessä 1853 lippua.

Toiseksi korkein kotimainen oli tuberkuloosiparantolan arjesta kertova dokumenttielokuva Lentävä kuolema. Nina Forsmanin ja Sakari Suurosen ohjaama elokuva keräsi 28 teatterissa 627 katsojaa ja jäi niukasti top 25:n ulkopuolelle.

Lisäksi ensi-illassa oli muusikkona paremmin tunnetun Herra Ylpön pitkä debyyttielokuva Kronos Kairos. Elokuva keräsi 15 teatterissa 130 katsojaa. Se on nähty aiemmin useammallakin kotimaisella festivaalilla. Niiden katsojaluvut eivät ole kuitenkaan vielä tiedossa.

Listan poikkeuksellisimman läsnäolon tarjosi Twilight-elokuvamaraton (2008–2012). Saagan kaikki viisi elokuvaa näytettiin viikonloppuna peräkkäin rajatuissa elokuvateattereissa suurissa kaupungeissa. Koko elokuvasarjan sisältävään maratoniin ostettiin 1831 lippua. Yksittäisiin elokuviinkin myytiin lippuja, joten elokuvat on listattu erikseen sijoille 9–13. Tämän takia alla on poikkeuksellisesti viikonlopun top 25 -lista.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Sisu 2 22.10.2025 120 13 495 95 424 SF FI
2 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 106 10 313 113 004 Finnkino FI
3 Predator: Badlands 7.11.2025 82 4 697 4 697 WDS FI
4 Springsteen: Deliver Me From Nowhere 31.10.2025 91 4 107 13 572 WDS FI
5 One Battle After Another 26.9.2025 33 2 970 61 128 WB FI
6 Ella ja kaverit: Operaatio Saukko 10.10.2025 62 2 827 59 384 Nordisk FI
7 Cancel 8.10.2025 62 2 492 160 001 Nordisk FI
8 Bugonia 31.10.2025 51 2 483 7 758 Finnkino FI
9 Twilight – Aamunkoi: Osa 2 16.11.2012 30 2 289 214 132 Nordisk FI
10 Twilight – Houkutus 2.1.2009 9 1 956 159 578 Nordisk FI
11 The Twilight Saga: New Moon 20.11.2009 9 1 870 210 115 Nordisk FI
12 Twilight – Aamunkoi: Osa 1 18.11.2011 9 1 868 196 454 Nordisk FI
13 Twilight – Epäilys 30.6.2010 9 1 864 179 516 Nordisk FI
14 Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc 29.10.2025 31 1 737 11 323 SF FI
15 Gabbyn nukketalo -elokuva 10.10.2025 47 1 535 35 663 Finnkino FI
16 Ainoastaan sinä 24.10.2025 38 1 320 9 781 Finnkino FI
17 Delivery Run 5.11.2025 34 1 204 1 853 Pirkanmaan
18 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 38 1 165 136 752 Finnkino FI
19 Black Phone 2 17.10.2025 31 1 125 17 885 Finnkino FI
20 Timantit 17.10.2025 29 972 10 274 Future Film
21 Huutamisen taito 31.10.2025 55 913 4 613 Nordisk FI
22 Tonttu 14.11.2025 17 858 3 958 Cinemanse
23 Täydelliset vieraat 19.9.2025 29 710 60 786 Nordisk FI
24 Sentimental Value 17.10.2025 24 658 7 650 Nordisk FI
25 Sorry, Baby 31.10.2025 19 630 2 624 Cinemanse

