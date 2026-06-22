Top 20: Juhannusviikon ainoa ensi-ilta Toy Story 5 viikonlopun katsotuin
Kolme muuta elokuvaa ylsi myös yli 1000 katsojaan.
Kuva: Disney/Pixar
Andrew Stantonin ja Kenna Harrisin ohjaama amerikkalainen animaatiojatko-osa Toy Story 5 sai ensi-iltansa keskiviikkona 17.6. Se on kerännyt yhteensä yli 13 000 katsojaa, joista reilut 3700 katsojaa tuli perjantain ja sunnuntain välisenä aikana.
Toy Story -elokuvista suosituin 214 000 katsojalla on sarjan kolmososa vuodelta 2010. Edellinen nelososa vuodelta 2019 keräsi 137 000 katsojaa.
Juhannuksen hiljentämissä teattereissa käytiin lisäksi katsomassa jännitystä ja kauhua: yli 1000 katsojaa saivat Disclosure Day, Backrooms ja Obsession.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Toy Story 5
|17.6.2026
|98
|3 727
|13 616
|Disney
|2
|Disclosure Day
|10.6.2026
|73
|1 489
|26 547
|Finnkino
|3
|Backrooms
|29.5.2026
|48
|1 099
|58 261
|Nordisk Film
|4
|Obsession
|13.5.2026
|33
|1 058
|41 722
|Finnkino
|5
|Scary Movie
|5.6.2026
|52
|775
|29 723
|Finnkino
|6
|Michael
|22.4.2026
|43
|718
|158 071
|Finnkino
|7
|The Mandalorian and Grogu
|20.5.2026
|39
|492
|60 128
|Disney
|8
|Paholainen pukeutuu Pradaan
|1.5.2026
|41
|439
|105 291
|Disney
|9
|Masters of the Universe
|3.6.2026
|32
|429
|13 373
|SF Studios
|10
|The Super Mario Galaxy Movie
|1.4.2026
|35
|271
|148 463
|Finnkino
|11
|Deep Water
|12.6.2026
|35
|238
|4 250
|SF Studios
|12
|Operaatio Ave Maria
|20.3.2026
|10
|215
|132 340
|SF Studios
|13
|Lammasetsivät
|8.5.2026
|17
|143
|21 061
|SF Studios
|14
|Couture
|12.6.2026
|34
|100
|2 584
|Cinemanse
|15
|Bamse ja meren salaisuus
|13.5.2026
|34
|92
|16 848
|Nordisk Film
|16
|Amélie
|5.6.2026
|6
|62
|2 875
|Elke
|17
|Jonain päivänä
|5.6.2026
|19
|60
|2 339
|Cinemanse
|18
|Luottomies-elokuva: Lepoloma
|4.2.2026
|3
|56
|205 529
|Finnkino
|Red Carpet Film & TV
|19
|In the Grey – Miljardikeikka
|13.5.2026
|12
|39
|11 976
|Nordisk Film
|20
|Calle Málaga – muistojeni katu
|8.5.2026
|8
|37
|14 165
|Future Film