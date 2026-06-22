Ajankohtaista Top 20: Juhannusviikon ainoa ensi-ilta Toy Story 5 viikonlopun katsotuin

Top 20: Juhannusviikon ainoa ensi-ilta Toy Story 5 viikonlopun katsotuin

22.6.2026

Kolme muuta elokuvaa ylsi myös yli 1000 katsojaan.

Kuva: Disney/Pixar

Andrew Stantonin ja Kenna Harrisin ohjaama amerikkalainen animaatiojatko-osa Toy Story 5 sai ensi-iltansa keskiviikkona 17.6. Se on kerännyt yhteensä yli 13 000 katsojaa, joista reilut 3700 katsojaa tuli perjantain ja sunnuntain välisenä aikana. 

Toy Story -elokuvista suosituin 214 000 katsojalla on sarjan kolmososa vuodelta 2010. Edellinen nelososa vuodelta 2019 keräsi 137 000 katsojaa.

Juhannuksen hiljentämissä teattereissa käytiin lisäksi katsomassa jännitystä ja kauhua: yli 1000 katsojaa saivat Disclosure Day, Backrooms ja Obsession.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Toy Story 5 17.6.2026 98 3 727 13 616 Disney  
2 Disclosure Day 10.6.2026 73 1 489 26 547 Finnkino  
3 Backrooms 29.5.2026 48 1 099 58 261 Nordisk Film  
4 Obsession 13.5.2026 33 1 058 41 722 Finnkino  
5 Scary Movie 5.6.2026 52 775 29 723 Finnkino  
6 Michael 22.4.2026 43 718 158 071 Finnkino  
7 The Mandalorian and Grogu 20.5.2026 39 492 60 128 Disney  
8 Paholainen pukeutuu Pradaan 1.5.2026 41 439 105 291 Disney  
9 Masters of the Universe 3.6.2026 32 429 13 373 SF Studios  
10 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 35 271 148 463 Finnkino  
11 Deep Water 12.6.2026 35 238 4 250 SF Studios  
12 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 10 215 132 340 SF Studios  
13 Lammasetsivät 8.5.2026 17 143 21 061 SF Studios  
14 Couture 12.6.2026 34 100 2 584 Cinemanse  
15 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 34 92 16 848 Nordisk Film  
16 Amélie 5.6.2026 6 62 2 875 Elke  
17 Jonain päivänä 5.6.2026 19 60 2 339 Cinemanse  
18 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 3 56 205 529 Finnkino Red Carpet Film & TV
19 In the Grey – Miljardikeikka 13.5.2026 12 39 11 976 Nordisk Film  
20 Calle Málaga – muistojeni katu 8.5.2026 8 37 14 165 Future Film  

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