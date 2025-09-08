Top 20: Kaksi kotimaista ensi-iltaa avasi kolmen kärjessä

Viikon ylivoimainen ykkönen oli myös ensi-illassa ollut Kirottu-universumin yhdeksäs ja näillä näkymin viimeinen elokuva Kirottu 4: Viimeiset riitit.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan peräti kolme kotimaista elokuvaa. Listan toisena avasi Ulla Heikkilän ohjaama kesäinen draama Elämä on juhla (kuva). Pirjo Longan tähdittämä elokuva tuli ensi-iltaan jo viime keskiviikkona. Varsinaisena elokuvaviikonloppunaan se keräsi 5 218 katsojaa ja yhteensä ensi-iltansa jälkeen 8 434. Ennakot mukaan lukien (pois lukien Espoo Cinén festivaalinäytös) elokuvalla on tällä hetkellä 8 764 katsojaa. Heikkilän ensimmäinen pitkä fiktio rippikoululeirille sijoittuva Eden (2020) keräsi 27 089 katsojaa. Myös viime vuonna tuli ensi-iltaan elokuva, jonka suomenkielinen nimi oli Elämä on juhla. Robert Guédiguianin ohjaama ranskalaisitalialainen elokuva keräsi yhteensä 13 033 katsojaa, joista osan tämän vuoden puolella.

Sijalla kolme avasi Jens Møllerin ohjaama koko perheen kotimainen animaatioelokuva Fleak: kekseliäs ystäväni. Elokuvan päätuotantoyhtiönä on toiminut Anima Vitae Oy, joka tunnetaan parhaiten Niko-poro-elokuvista. Fleak keräsi 3308 katsojaa ja ylsi juuri ja juuri listakolmoseksi.

Viikonlopun kolmas kotimainen oli ilman elokuvasäätiön tukea tuotettu ja levitetty hengitysharjoituksen ja musiikkielokuvan hybridi Tunne Turvassa – Harjoituksia kehomieliyhteyden vahvistamiseksi. Riina Järvisen ohjaama kokonaisvaltainen kokemus keräsi 101 katsojaa (ennakoiden kanssa 115) 15 salissa.

Kotimaisten elokuvien edellä viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä löytyy Michael Chavesin ohjaama Kirottu-elokuvauniversumin yhdeksäs elokuva Kirottu 4: Viimeiset riitit. Kauhusarjan viimeiseksi mainostetun elokuvan tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1986. Sarjan aiemmat elokuvat ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa yhteensä 415 000 katsojaa. Niistä katsotuin on Corin Hardyn ohjaama Nunna (2018) 89 546 katsojalla.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös uusintaversio vuoden 1984 (Suomen ensi-ilta 1990) törkyklassikosta The Toxic Avenger. Uuden erilaisen supersankarielokuvan on ohjannut Macon Blair ja pääosan Toxieksi muuttuvana Winstonina nähdään Peter Dinklage. Dinklage jatkaa Toxien äänenä, mutta fyysisesti supersankaria näyttelee Luisa Guerreiro. The Toxic Avenger keräsi 591 katsojaa ja oli viikonlopun 15. katsotuin.