Top 20: Kaksi kotimaista ensi-iltaa avasi kolmen kärjessä

8.9.2025

Viikon ylivoimainen ykkönen oli myös ensi-illassa ollut Kirottu-universumin yhdeksäs ja näillä näkymin viimeinen elokuva Kirottu 4: Viimeiset riitit.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan peräti kolme kotimaista elokuvaa. Listan toisena avasi Ulla Heikkilän ohjaama kesäinen draama Elämä on juhla (kuva). Pirjo Longan tähdittämä elokuva tuli ensi-iltaan jo viime keskiviikkona. Varsinaisena elokuvaviikonloppunaan se keräsi 5 218 katsojaa ja yhteensä ensi-iltansa jälkeen 8 434. Ennakot mukaan lukien (pois lukien Espoo Cinén festivaalinäytös) elokuvalla on tällä hetkellä 8 764 katsojaa. Heikkilän ensimmäinen pitkä fiktio rippikoululeirille sijoittuva Eden (2020) keräsi 27 089 katsojaa. Myös viime vuonna tuli ensi-iltaan elokuva, jonka suomenkielinen nimi oli Elämä on juhla. Robert Guédiguianin ohjaama ranskalaisitalialainen elokuva keräsi yhteensä 13 033 katsojaa, joista osan tämän vuoden puolella.

Sijalla kolme avasi Jens Møllerin ohjaama koko perheen kotimainen animaatioelokuva Fleak: kekseliäs ystäväni. Elokuvan päätuotantoyhtiönä on toiminut Anima Vitae Oy, joka tunnetaan parhaiten Niko-poro-elokuvista. Fleak keräsi 3308 katsojaa ja ylsi juuri ja juuri listakolmoseksi.

Viikonlopun kolmas kotimainen oli ilman elokuvasäätiön tukea tuotettu ja levitetty hengitysharjoituksen ja musiikkielokuvan hybridi Tunne Turvassa – Harjoituksia kehomieliyhteyden vahvistamiseksi. Riina Järvisen ohjaama kokonaisvaltainen kokemus keräsi 101 katsojaa (ennakoiden kanssa 115) 15 salissa.

Kotimaisten elokuvien edellä viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä löytyy Michael Chavesin ohjaama Kirottu-elokuvauniversumin yhdeksäs elokuva Kirottu 4: Viimeiset riitit. Kauhusarjan viimeiseksi mainostetun elokuvan tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1986. Sarjan aiemmat elokuvat ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa yhteensä 415 000 katsojaa. Niistä katsotuin on Corin Hardyn ohjaama Nunna (2018) 89 546 katsojalla.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös uusintaversio vuoden 1984 (Suomen ensi-ilta 1990) törkyklassikosta The Toxic Avenger. Uuden erilaisen supersankarielokuvan on ohjannut Macon Blair ja pääosan Toxieksi muuttuvana Winstonina nähdään Peter Dinklage. Dinklage jatkaa Toxien äänenä, mutta fyysisesti supersankaria näyttelee Luisa Guerreiro. The Toxic Avenger keräsi 591 katsojaa ja oli viikonlopun 15. katsotuin.

 

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Kirottu 4: Viimeiset riitit 5.9.2025 80 15 772 17 394 WB FI
2 Elämä on juhla 3.9.2025 125 5 218 8 764 SF FI
3 Fleak: Kekseliäs ystäväni 5.9.2025 94 3 308 5 204 SF FI
4 The Roses 29.8.2025 85 3 279 11 912 WDS FI
5 Mies ja alaston ase 1.8.2025 52 2 871 76 131 Finnkino FI
6 Hurja jengi 2 30.7.2025 44 2 145 46 732 Finnkino FI
7 Materialists 1.8.2025 42 1 884 53 297 SF FI
8 Weapons 8.8.2025 40 1 607 34 866 WB FI
9 Caught Stealing 29.8.2025 56 1 446 5 404 SF FI
10 Jurassic World Rebirth 2.7.2025 23 1 409 111 947 Finnkino FI
11 Eddington 22.8.2025 39 983 8 814 Nordisk FI
12 Jane Austen Wrecked My Life 29.8.2025 61 927 5 119 Cinemanse
13 Smurffit-elokuva 16.7.2025 32 791 37 709 Finnkino FI
14 Perjantai on pahin 2 8.8.2025 25 627 16 888 WDS FI
15 The Toxic Avenger 5.9.2025 35 591 591 Mondo
16 F1 25.6.2025 11 584 81 416 WB FI
17 Prinsessa Mononoke 26.2.2010 24 540 13 773 Mondo
18 Together 29.8.2025 36 441 2 474 SF FI
19 Lilo & Stitch 23.5.2025 16 412 128 502 WDS FI
20 Superman 11.7.2025 13 327 51 790 WB FI

