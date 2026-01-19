Ajankohtaista Top 20: Kalevala: Kullervon tarina avasi listakärjessä.

19.1.2026

Vuosilistalla kärkisijaa pitää Kotiapulainen.

Kuva: Marek Sabogal

Antti J. Jokisen ohjaama Kalevala: Kullervon tarina keräsi avausviikonloppunaan 26 111 katsojaa ja avasi odotetusti ylivoimaisena ykkösenä. Kullervon roolissa nähdään Elias Salonen.

Yhden ykkösviikon jälkeen listakakkoseksi palannut Kotiapulainen taas keräsi kolmantena viikonloppunaan 12 100 katsojaa Yhteensä sen on käynyt katsomassa tähän mennessä jo lähes 70 000 katsojaa. Vuosilistalla elokuva on noussut kärkipaikalle.

Sijoilta kolme ja neljä löytyvät joulukuun hitit Avatar: Fire and Ash ja Zootropolis – Eläinten kaupunki 2. Molemmat ovat keränneet yhteensä liki 162 000 katsojaa.

Kullervon tarinan lisäksi ensi-iltaan tuli vain kaksi muuta elokuva, joista kumpikaan ei mahtunut top 20 -listalle. Romanialaisen Radu Juden ohjaama draamakomedia Kontinental ’25 keräsi 16 teatterissa 336 katsojaa ja Penelope Spheerisin ohjaama gutter punk -skeneen keskittyvä musiikkidokumentti The Decline of Western Civilization Part III (1998) taas kolmessa teatterissa 29 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 141 26 111 32 231 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
2 Kotiapulainen 2.1.2026 84 12 100 68 766 NDSK_FI  
3 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 51 7 013 161 537 WDS FI  
4 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 69 6 450 161 701 WDS FI  
5 Teräsleidit – kuin viimeistä päivää 25.12.2025 102 5 220 71 942 SF FI Helsinki-filmi Oy
6 Terapia 25.12.2025 83 4 372 57 792 Finnkino FI Kaiho Republic Oy
7 No Other Choice 2.1.2026 46 3 004 17 351 Mondo  
8 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 74 2 927 42 173 SF FI Yellow Film & TV Oy
9 Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu 25.12.2025 65 2 438 33 720 Finnkino FI  
10 Sydäntalvi 12.12.2025 56 2 109 41 896 Cinemanse  
11 Nuremberg 28.11.2025 19 1 223 36 199 SF FI  
12 The Salt Path 9.1.2026 41 1 183 4 620 Cinemanse  
13 Anaconda 25.12.2025 22 1 046 14 438 SF FI  
14 Primate 9.1.2026 35 738 2 993 Finnkino FI  
15 Now You See Me: Now You Don’t 14.11.2025 12 642 42 666 NDSK_FI  
16 Sisu 2 22.10.2025 19 574 153 191 SF FI Subzero Film Entertainment Oy
17 Wicked: For Good 21.11.2025 14 546 57 590 Finnkino FI  
18 Five Nights at Freddy’s 2 5.12.2025 17 539 66 708 Finnkino FI  
19 One Battle After Another 26.9.2025 5 418 73 967 WB FI  
20 Nouvelle Vague 19.12.2025 10 392 6 692 Mondo  

