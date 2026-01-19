Top 20: Kalevala: Kullervon tarina avasi listakärjessä.
Vuosilistalla kärkisijaa pitää Kotiapulainen.
Kuva: Marek Sabogal
Antti J. Jokisen ohjaama Kalevala: Kullervon tarina keräsi avausviikonloppunaan 26 111 katsojaa ja avasi odotetusti ylivoimaisena ykkösenä. Kullervon roolissa nähdään Elias Salonen.
Yhden ykkösviikon jälkeen listakakkoseksi palannut Kotiapulainen taas keräsi kolmantena viikonloppunaan 12 100 katsojaa Yhteensä sen on käynyt katsomassa tähän mennessä jo lähes 70 000 katsojaa. Vuosilistalla elokuva on noussut kärkipaikalle.
Sijoilta kolme ja neljä löytyvät joulukuun hitit Avatar: Fire and Ash ja Zootropolis – Eläinten kaupunki 2. Molemmat ovat keränneet yhteensä liki 162 000 katsojaa.
Kullervon tarinan lisäksi ensi-iltaan tuli vain kaksi muuta elokuva, joista kumpikaan ei mahtunut top 20 -listalle. Romanialaisen Radu Juden ohjaama draamakomedia Kontinental ’25 keräsi 16 teatterissa 336 katsojaa ja Penelope Spheerisin ohjaama gutter punk -skeneen keskittyvä musiikkidokumentti The Decline of Western Civilization Part III (1998) taas kolmessa teatterissa 29 katsojaa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Kalevala: Kullervon tarina
|16.1.2026
|141
|26 111
|32 231
|SF FI
|Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
|2
|Kotiapulainen
|2.1.2026
|84
|12 100
|68 766
|NDSK_FI
|3
|Avatar: Fire and Ash
|17.12.2025
|51
|7 013
|161 537
|WDS FI
|4
|Zootropolis – Eläinten kaupunki 2
|28.11.2025
|69
|6 450
|161 701
|WDS FI
|5
|Teräsleidit – kuin viimeistä päivää
|25.12.2025
|102
|5 220
|71 942
|SF FI
|Helsinki-filmi Oy
|6
|Terapia
|25.12.2025
|83
|4 372
|57 792
|Finnkino FI
|Kaiho Republic Oy
|7
|No Other Choice
|2.1.2026
|46
|3 004
|17 351
|Mondo
|8
|Supermarsu ja suuri huijaus
|25.12.2025
|74
|2 927
|42 173
|SF FI
|Yellow Film & TV Oy
|9
|Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu
|25.12.2025
|65
|2 438
|33 720
|Finnkino FI
|10
|Sydäntalvi
|12.12.2025
|56
|2 109
|41 896
|Cinemanse
|11
|Nuremberg
|28.11.2025
|19
|1 223
|36 199
|SF FI
|12
|The Salt Path
|9.1.2026
|41
|1 183
|4 620
|Cinemanse
|13
|Anaconda
|25.12.2025
|22
|1 046
|14 438
|SF FI
|14
|Primate
|9.1.2026
|35
|738
|2 993
|Finnkino FI
|15
|Now You See Me: Now You Don’t
|14.11.2025
|12
|642
|42 666
|NDSK_FI
|16
|Sisu 2
|22.10.2025
|19
|574
|153 191
|SF FI
|Subzero Film Entertainment Oy
|17
|Wicked: For Good
|21.11.2025
|14
|546
|57 590
|Finnkino FI
|18
|Five Nights at Freddy’s 2
|5.12.2025
|17
|539
|66 708
|Finnkino FI
|19
|One Battle After Another
|26.9.2025
|5
|418
|73 967
|WB FI
|20
|Nouvelle Vague
|19.12.2025
|10
|392
|6 692
|Mondo