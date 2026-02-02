Ajankohtaista Top 20: Kalevala: Kullervon tarina jatkoi kolmatta viikkoa kärjessä

2.2.2026

Kuva: Marek Sabogal

Ensi-illassa oli peräti kolme kauhuelokuvaa ja seitsemän elokuvaa ylipäätään.

Antti J. Jokisen ohjaama Kalevala: Kullervon tarina keräsi kolmantena viikonloppunaan 8 753 katsojaa ja jatkoi listan kärkipaikan hallussapitoa. Elokuva on kerännyt tähän mennessä 76 474 katsojaa.

Listakakkoseksi taas nousi kymmenennellään viikollaan Zootropolis – Eläinten kaupunki 2. Elokuva on kerännyt tähän mennessä jo yli 175 000 katsojaa ja noussut neljänneksi katsotuimmaksi vuoden 2025 ensi-illaksi. Tämän viikon seitsemäntenä oleva Avatar: Fire and Ash taas on kerännyt liki saman kokonaistuloksen ja on viidenneksi katsotuin vuoden 2025 ensi-ilta. Kummatkin ohittanevat vuosilistalla vielä Risto Räppääjä ja kaksoisolennon.

Tällä viikolla ensi-illassa oli peräti seitsemän elokuvaa. Niistä parhaiten avasi kauhuelokuvasarjan jatko-osan jatko-osa 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli. Nia DaCostan ohjaama elokuva keräsi 5 471 katsojaa.

Liki samalla avaustuloksella sijalla neljä avasi Chloé Zhaon ohjaama Hamnet. Kahdeksan Oscar-ehdokkuutta kerännyt elokuva keräsi 5400 katsojaa.

Viikonlopun ehkä poikkeuksellisin ensi-ilta oli Mark Fischbachin eli paremmin nimellä Markiplier tunnetun tubettajan ohjaama, käsikirjoittama, leikkaama ja jossain määrin myös levittämä Iron Lung. Markiplier näyttelee myös elokuvan pääosan. Elokuvaa esitettiin vain yhdeksässä teatterissa sunnuntaina. Niissä se keräsi yli 2516 katsojaa ja oli viikonlopun yhdeksänneksi katsotuin. 

Sam Raimin niin ikään kauhugenreen laskettava Send Help taas nappasi 1990 katsojalla 11. sijan.

Tarjolla oli myös pohjoismaista animaatiota, kun Patrik Forsbergin ohjaama Käsikirja supersankareille keräsi 1 294 katsojaa ja oli 15.

Viime vuonna Venetsian elokuvajuhlien kakkospalkinnon voittanut ja festivaalin suurimmaksi puheenaiheeksi noussut Kaouther Ben Hanian ohjaama tunisialais-ranskalainen Hind Rajabin ääni keräsi 800 katsojaa ja oli 17.

Lisäksi ensi-illassa oli Klaus Welpin ohjaama kotimainen dokumenttielokuva Taistelu Lapinlahdesta. Sen katsojaluvut eivät ole tällä hetkellä vielä tiedossa.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 123 8 753 76 474 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
2 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 54 5 694 175 220 WDS FI  
3 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli 30.1.2026 83 5 471 5 471 SF FI  
4 Hamnet 30.1.2026 98 5 400 5 400 Finnkino FI  
5 Kotiapulainen 2.1.2026 60 5 333 91 483 NDSK_FI  
6 Marty Supreme – unelmoi isosti 23.1.2026 72 5 325 21 025 NDSK_FI  
7 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 38 3 351 173 898 WDS FI  
8 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 37 2 692 48 420 SF FI Yellow Film & TV Oy
9 Iron Lung 30.1.2026 9 2 516 2 516 POM  
10 Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu 25.12.2025 41 2 096 38 251 Finnkino FI  
11 Send Help 30.1.2026 48 1 990 2 110 WDS FI  
12 Vinski 2 13.2.2026 17 1 905 1 905 Finnkino FI Snapper Films Oy
13 Teräsleidit – kuin viimeistä päivää 25.12.2025 68 1 864 85 498 SF FI Helsinki-filmi Oy
14 Terapia 25.12.2025 45 1 590 66 044 Finnkino FI Kaiho Republic Oy
15 Käsikirja supersankareille 30.1.2026 55 1 294 1 294 SF FI  
16 No Other Choice 2.1.2026 27 1 002 23 009 Mondo  
17 Hind Rajabin ääni 30.1.2026 43 800 990 Future Film  
18 Sydäntalvi 12.12.2025 28 668 46 290 Cinemanse  
19 Kanakani ja murmelin salaisuus 23.1.2026 41 640 2 404 Cinemanse  
20 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 5 600 5 551 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy

