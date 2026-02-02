Top 20: Kalevala: Kullervon tarina jatkoi kolmatta viikkoa kärjessä

Kuva: Marek Sabogal

Ensi-illassa oli peräti kolme kauhuelokuvaa ja seitsemän elokuvaa ylipäätään.

Antti J. Jokisen ohjaama Kalevala: Kullervon tarina keräsi kolmantena viikonloppunaan 8 753 katsojaa ja jatkoi listan kärkipaikan hallussapitoa. Elokuva on kerännyt tähän mennessä 76 474 katsojaa.

Listakakkoseksi taas nousi kymmenennellään viikollaan Zootropolis – Eläinten kaupunki 2. Elokuva on kerännyt tähän mennessä jo yli 175 000 katsojaa ja noussut neljänneksi katsotuimmaksi vuoden 2025 ensi-illaksi. Tämän viikon seitsemäntenä oleva Avatar: Fire and Ash taas on kerännyt liki saman kokonaistuloksen ja on viidenneksi katsotuin vuoden 2025 ensi-ilta. Kummatkin ohittanevat vuosilistalla vielä Risto Räppääjä ja kaksoisolennon.

Tällä viikolla ensi-illassa oli peräti seitsemän elokuvaa. Niistä parhaiten avasi kauhuelokuvasarjan jatko-osan jatko-osa 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli. Nia DaCostan ohjaama elokuva keräsi 5 471 katsojaa.

Liki samalla avaustuloksella sijalla neljä avasi Chloé Zhaon ohjaama Hamnet. Kahdeksan Oscar-ehdokkuutta kerännyt elokuva keräsi 5400 katsojaa.

Viikonlopun ehkä poikkeuksellisin ensi-ilta oli Mark Fischbachin eli paremmin nimellä Markiplier tunnetun tubettajan ohjaama, käsikirjoittama, leikkaama ja jossain määrin myös levittämä Iron Lung. Markiplier näyttelee myös elokuvan pääosan. Elokuvaa esitettiin vain yhdeksässä teatterissa sunnuntaina. Niissä se keräsi yli 2516 katsojaa ja oli viikonlopun yhdeksänneksi katsotuin.

Sam Raimin niin ikään kauhugenreen laskettava Send Help taas nappasi 1990 katsojalla 11. sijan.

Tarjolla oli myös pohjoismaista animaatiota, kun Patrik Forsbergin ohjaama Käsikirja supersankareille keräsi 1 294 katsojaa ja oli 15.

Viime vuonna Venetsian elokuvajuhlien kakkospalkinnon voittanut ja festivaalin suurimmaksi puheenaiheeksi noussut Kaouther Ben Hanian ohjaama tunisialais-ranskalainen Hind Rajabin ääni keräsi 800 katsojaa ja oli 17.

Lisäksi ensi-illassa oli Klaus Welpin ohjaama kotimainen dokumenttielokuva Taistelu Lapinlahdesta. Sen katsojaluvut eivät ole tällä hetkellä vielä tiedossa.