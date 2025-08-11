Top 20: Kauhuelokuva Weapons oli viikonlopun korkein ensi-ilta sijalla kaksi

Mies ja alaston ase jatkoi kärkipaikalla.

Liam Neesonin ja Pamela Andersonin tähdittämä Mies ja alaston ase keräsi toisena viikonloppuna 10 715 katsojaa, mikä riitti ykköspaikan säilyttämiseen. Komediasarjan neljäs osa on kerännyt tähän mennessä 38 000 katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kaksi elokuvaa, jotka molemmat mahtuivat viiden kärkeen. Sijalla kaksi avasi kauhuelokuva Weapons (kuva). Zach Creggerin ohjaama elokuva keräsi 5 995 katsojaa. Weapons on ohjaajan ensimmäinen elokuvateatterilevitykseen Suomessa tuotu teos. Creggerin aiemmista elokuvista erityisesti vuoden 2022 Barbarian oli suoratoistohitti.

Viikonlopun toinen ensi-ilta oli komedia Perjantai on pahin 2. Nisha Ganatran ohjaaman jatko-osan päärooleissa jatkavat äitinä ja tyttärenä Jamie Lee Curtis ja Lindsay Lohan. Mark Watersin ohjaama Perjantai on pahin (2003) keräsi aikoinaan 116 058 katsojaa.

Sijalla kuusi löytyvä Jurassic World Rebirth lähestyy sadan tuhannen katsojan rajaa ja ylittänee sen tällä viikolla.

Koulujen alkaminen näkyi siitä, että dokumenttielokuva Havumetsän lapset palasi top 20 -listalle.