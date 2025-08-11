Ajankohtaista Top 20: Kauhuelokuva Weapons oli viikonlopun korkein ensi-ilta sijalla kaksi

Top 20: Kauhuelokuva Weapons oli viikonlopun korkein ensi-ilta sijalla kaksi

11.8.2025

Mies ja alaston ase jatkoi kärkipaikalla.

Liam Neesonin ja Pamela Andersonin tähdittämä Mies ja alaston ase keräsi toisena viikonloppuna 10 715 katsojaa, mikä riitti ykköspaikan säilyttämiseen. Komediasarjan neljäs osa on kerännyt tähän mennessä 38 000 katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kaksi elokuvaa, jotka molemmat mahtuivat viiden kärkeen. Sijalla kaksi avasi kauhuelokuva Weapons (kuva). Zach Creggerin ohjaama elokuva keräsi 5 995 katsojaa. Weapons on ohjaajan ensimmäinen elokuvateatterilevitykseen Suomessa tuotu teos. Creggerin aiemmista elokuvista erityisesti vuoden 2022 Barbarian oli suoratoistohitti.

Viikonlopun toinen ensi-ilta oli komedia Perjantai on pahin 2. Nisha Ganatran ohjaaman jatko-osan päärooleissa jatkavat äitinä ja tyttärenä Jamie Lee Curtis ja Lindsay Lohan. Mark Watersin ohjaama Perjantai on pahin (2003) keräsi aikoinaan 116 058 katsojaa.

Sijalla kuusi löytyvä Jurassic World Rebirth lähestyy sadan tuhannen katsojan rajaa ja ylittänee sen tällä viikolla.

Koulujen alkaminen näkyi siitä, että dokumenttielokuva Havumetsän lapset palasi top 20 -listalle.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Mies ja alaston ase 1.8.2025 105 10 715 38 082 Finnkino FI
2 Weapons 8.8.2025 56 5 995 6 512 WB FI
3 Materialists 1.8.2025 69 5 671 24 477 SF FI
4 Hurja jengi 2 30.7.2025 94 5 204 25 227 Finnkino FI
5 Perjantai on pahin 2 8.8.2025 89 3 800 3 800 WDS FI
6 Jurassic World Rebirth 2.7.2025 42 2 800 98 694 Finnkino FI
7 The Fantastic Four: First Steps 23.7.2025 49 2 559 36 671 WDS FI
8 Smurffit-elokuva 16.7.2025 49 1 926 29 058 Finnkino FI
9 F1 25.6.2025 27 1 809 72 410 WB FI
10 Superman 11.7.2025 39 1 543 45 137 WB FI
11 28 vuotta myöhemmin 25.6.2025 28 902 53 370 SF FI
12 Varasteleva varpunen 1.8.2025 35 796 4 285 Mondo
13 Lilo & Stitch 23.5.2025 23 708 124 822 WDS FI
14 100 litraa sahtia 28.3.2025 6 599 229 806 Finnkino FI
15 Tiedän mitä teit viime kesänä 18.7.2025 25 567 10 993 SF FI
16 Mission: Impossible – The Final Reckoning 21.5.2025 11 486 143 818 Finnkino FI
17 Havumetsän lapset 29.3.2024 1 470 33 520 B-Plan
18 Foinikialainen juoni 6.6.2025 12 362 26 712 Finnkino FI
19 Oddity – Sokea kauhu 25.7.2025 12 318 3 988 Night Visions
20 Elio 27.6.2025 12 241 25 970 WDS FI

Lue seuraavaksi

4.8.2025

Top 20: Mies ja alaston ase avasi kärkipaikalla

Kolmen kärki oli kokonaisuudessaan ensi-iltoja. Akiva Schafferin ohjaama uusi Mies ja alaston ase -elokuva avasi...
Lue lisää

1.8.2025

Kesä–heinäkuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Jurassic World Rebirth oli hiljaisten kuukausien katsotuin. Kesä–heinäkuussa käytiin tänä vuonna elokuvateattereissa yhteensä vain 721...
Lue lisää

28.7.2025

Top 20: The Fantastic Four: First Steps nappasi ykköspaikan

Heinäkuun viimeinen viikonloppu tarjosi kolme ensi-iltaa. Matt Shakmanin ohjaama The Fantastic Four: First Steps avasi kärkipaikalla...
Lue lisää