Top 20: Kaunis rietas onnellinen oli viikonlopun katsotuin

23.2.2026

Kokoperheen elokuvat paransivat tuloksiaan viikon takaisesta.

Kuva: Cata Portin / Solar Films

Selma Vilhusen ohjaama Kaija Koon elämäkertaelokuva Kaunis rietas onnellinen avasi listakärjessä. Oona Airolan tähdittämä elokuva keräsi varsinaisena viikonloppuna 17 243 katsojaa. Yhteensä viime keskiviikkona ensi-iltaan tullut elokuva on kerännyt tähän mennessä 29 419 katsojaa, joista 26 681 ensi-illan jälkeen.

Toisella sijalla jatkoi Luottomies-elokuva: Lepoloma. Kolmantena viikonloppunaan komedia keräsi 15 810 katsojaa ja yhteensä sen katsojamäärä on 122 601. Elokuva nousikin viime perjantaina vuosilistalla kärkeen.

Viime viikon listaykkönen Humiseva harju putosi kolmanneksi. Viikonlopun katsojaluku oli 57 % pienempi kuin viikko sitten. Sen sijaan sijoilta 4–6 löytyvät koko perheen elokuvat petrasivat tuloksiaan viikon takaisesta. Vinski 2:lle parannusta tuli 4 %, GOAT: Kaikkien aikojen parhaalle 16 % ja Zootropolis – Eläinten kaupunki 2:lle 8 %. Viimeksi mainittu on kerännyt kokonaisuudessaan jo 188 544 katsojaa ja noussut kolmanneksi katsotuimmaksi vuoden 2025 ensi-illaksi.

Viikon muut ensi-illat olivat Kleber Mendonça Filhon ohjaama brasialaiselokuva Secret Agent, joka keräsi 1611 katsojaa ja avasi yhdeksäntenä. Bradley Cooperin ohjaama Is This Thing on? taas oli 13. 1148 katsojalla ja hollantilainen Joost Van Den Boschin ja Erik Verkerkin kokoperheen animaatio Tomi Tomin uusi ystävä 1129 katsojalla 15. Lisäksi top 20:ssä oli yhdessä teatterissa esitetty Baz Luhrmannin ohjaama musiikkidokumentti EPiC: Elvis Presley in Concert 452 katsojalla. Elviksen konsertti tulee laajempaan levitykseen tällä viikolla.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 146 17 243 29 419 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
2 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 108 15 810 122 601 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
3 Humiseva harju 13.2.2026 117 12 366 54 731 WB FI  
4 Vinski 2 13.2.2026 115 6 041 21 646 Finnkino FI Snapper Films Oy
5 GOAT: Kaikkien aikojen paras 13.2.2026 82 5 415 16 600 SF FI  
6 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 40 2 754 188 544 WDS FI  
7 Kotiapulainen 2.1.2026 38 2 074 107 601 NDSK_FI  
8 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 49 1 966 96 452 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
9 The Secret Agent 20.2.2026 37 1 611 1 666 Cinemanse  
10 Hamnet 30.1.2026 33 1 398 22 066 Finnkino FI  
11 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 17 1 236 182 297 WDS FI  
12 Crime 101 13.2.2026 40 1 186 4 752 SF FI  
13 Is this thing on? 20.2.2026 42 1 148 1 148 WDS FI  
14 Marty Supreme – unelmoi isosti 23.1.2026 23 1 138 32 666 NDSK_FI  
15 Tomi Tomin uusi ystävä 20.2.2026 51 1 129 1 676 Future Film  
16 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli 30.1.2026 29 1 009 15 555 SF FI  
17 Kill Bill: The Whole Bloody Affair 1.3.2026 1 930 2 549 NDSK_FI  
18 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 18 797 52 427 SF FI Yellow Film & TV Oy
19 EPiC: Elvis Presley in Concert 20.2.2026 1 452 452 Finnkino FI  
20 Angel´s Egg 6.2.2026 12 402 4 247 Mondo  

