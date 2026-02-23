Top 20: Kaunis rietas onnellinen oli viikonlopun katsotuin

Kokoperheen elokuvat paransivat tuloksiaan viikon takaisesta.

Kuva: Cata Portin / Solar Films

Selma Vilhusen ohjaama Kaija Koon elämäkertaelokuva Kaunis rietas onnellinen avasi listakärjessä. Oona Airolan tähdittämä elokuva keräsi varsinaisena viikonloppuna 17 243 katsojaa. Yhteensä viime keskiviikkona ensi-iltaan tullut elokuva on kerännyt tähän mennessä 29 419 katsojaa, joista 26 681 ensi-illan jälkeen.

Toisella sijalla jatkoi Luottomies-elokuva: Lepoloma. Kolmantena viikonloppunaan komedia keräsi 15 810 katsojaa ja yhteensä sen katsojamäärä on 122 601. Elokuva nousikin viime perjantaina vuosilistalla kärkeen.

Viime viikon listaykkönen Humiseva harju putosi kolmanneksi. Viikonlopun katsojaluku oli 57 % pienempi kuin viikko sitten. Sen sijaan sijoilta 4–6 löytyvät koko perheen elokuvat petrasivat tuloksiaan viikon takaisesta. Vinski 2:lle parannusta tuli 4 %, GOAT: Kaikkien aikojen parhaalle 16 % ja Zootropolis – Eläinten kaupunki 2:lle 8 %. Viimeksi mainittu on kerännyt kokonaisuudessaan jo 188 544 katsojaa ja noussut kolmanneksi katsotuimmaksi vuoden 2025 ensi-illaksi.

Viikon muut ensi-illat olivat Kleber Mendonça Filhon ohjaama brasialaiselokuva Secret Agent, joka keräsi 1611 katsojaa ja avasi yhdeksäntenä. Bradley Cooperin ohjaama Is This Thing on? taas oli 13. 1148 katsojalla ja hollantilainen Joost Van Den Boschin ja Erik Verkerkin kokoperheen animaatio Tomi Tomin uusi ystävä 1129 katsojalla 15. Lisäksi top 20:ssä oli yhdessä teatterissa esitetty Baz Luhrmannin ohjaama musiikkidokumentti EPiC: Elvis Presley in Concert 452 katsojalla. Elviksen konsertti tulee laajempaan levitykseen tällä viikolla.