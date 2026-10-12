Top 20: Kerro kaikille avasi viikonlopun katsotuimpana

Myös kakkossijalla oli kotimainen ensi-ilta: Pirjo i Sverige

Kuva: Jolle Onnismaa / Helsinki-Filmi

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kaksi kotimaista elokuvaa, jotka avasivat kärkikaksikkona. Alli Haapasalon Seilin saarelle sijoittuva Kerro kaikille keräsi 11 379 katsojaa ja oli viikonlopun katsotuin. Haapasalon edellinen elokuva Tytöt tytöt tytöt (2022) voitti mm. parhaan elokuvan Jussi-palkinnon ja keräsi elokuvateattereissa 34 300 katsojaa. Sitä ennen häneltä on nähty elokuvateattereissa elokuva Syysprinssi (2016), joka keräsi 15 000 katsojaa. Haapasalo oli myös mukana yhtenä ohjaajana usean ohjaajan 10 500 katsojaa keränneessä episodielokuvassa Tottumiskysymys (2019). Kerro kaikille -elokuvan pääosassa nähdään Marketta Tikkanen.

Lauri Nurksen Pirjo i Sverige keräsi 9 998 katsojaa ja avasi toiseksi katsotuimpana. Kyseessä on seitsemäs Nurksen ohjaama elokuvateatterilevitykseen päässyt pitkä fiktio. Aiemmat ohjaukset ovat keränneet yhteensä 620 000 katsojaa ja niistä katsotuin on debyyttielokuva Sooloilua (2007) liki 187 000 katsojalla. Pirjon roolissa nähdään Pirjo Heikkilä.

Ulkomaisia ensi-iltoja oli peräti viisi ja ne kaikki avasivat top 20:ssä. Korkein ulkomainen ensi-ilta oli Joel Crawfordin ja Januel Mercadon ohjaama koko perheen animaatioelokuva Unohdettu saari, joka keräsi 4 293 katsojaa ja avasi viidentenä. Rob Savagen kauhuelokuva Other Mommy taas keräsi 4 157 katsojaa ja oli seitsemäs. Matt Johnsonin ohjaama elämäkertaelokuva Tony oli yhdeksäs 2 443 katsojalla. Siinä pääosassa nähtävä Dominic Sessa esittää kokki-kirjailija Anthony Bourdainia. Aaron Sorkinin ohjaama The Social Reckoning keräsi 1 262 katsojaa ja avasi sijalla neljätoista. Kyseessä on jatko-osa David Fincherin ohjaamalle Facebook-elokuvalle The Social Network (2010). Ensi-illassa oli myös Shō Miyaken ohjaama japanilais-eteläkorealainen Two Seasons, Two Strangers. Tabicinen levittämä elokuva keräsi 856 katsojaa ja oli listan 17.