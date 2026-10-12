Top 20: Kerro kaikille avasi viikonlopun katsotuimpana
Myös kakkossijalla oli kotimainen ensi-ilta: Pirjo i Sverige
Kuva: Jolle Onnismaa / Helsinki-Filmi
Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kaksi kotimaista elokuvaa, jotka avasivat kärkikaksikkona. Alli Haapasalon Seilin saarelle sijoittuva Kerro kaikille keräsi 11 379 katsojaa ja oli viikonlopun katsotuin. Haapasalon edellinen elokuva Tytöt tytöt tytöt (2022) voitti mm. parhaan elokuvan Jussi-palkinnon ja keräsi elokuvateattereissa 34 300 katsojaa. Sitä ennen häneltä on nähty elokuvateattereissa elokuva Syysprinssi (2016), joka keräsi 15 000 katsojaa. Haapasalo oli myös mukana yhtenä ohjaajana usean ohjaajan 10 500 katsojaa keränneessä episodielokuvassa Tottumiskysymys (2019). Kerro kaikille -elokuvan pääosassa nähdään Marketta Tikkanen.
Lauri Nurksen Pirjo i Sverige keräsi 9 998 katsojaa ja avasi toiseksi katsotuimpana. Kyseessä on seitsemäs Nurksen ohjaama elokuvateatterilevitykseen päässyt pitkä fiktio. Aiemmat ohjaukset ovat keränneet yhteensä 620 000 katsojaa ja niistä katsotuin on debyyttielokuva Sooloilua (2007) liki 187 000 katsojalla. Pirjon roolissa nähdään Pirjo Heikkilä.
Ulkomaisia ensi-iltoja oli peräti viisi ja ne kaikki avasivat top 20:ssä. Korkein ulkomainen ensi-ilta oli Joel Crawfordin ja Januel Mercadon ohjaama koko perheen animaatioelokuva Unohdettu saari, joka keräsi 4 293 katsojaa ja avasi viidentenä. Rob Savagen kauhuelokuva Other Mommy taas keräsi 4 157 katsojaa ja oli seitsemäs. Matt Johnsonin ohjaama elämäkertaelokuva Tony oli yhdeksäs 2 443 katsojalla. Siinä pääosassa nähtävä Dominic Sessa esittää kokki-kirjailija Anthony Bourdainia. Aaron Sorkinin ohjaama The Social Reckoning keräsi 1 262 katsojaa ja avasi sijalla neljätoista. Kyseessä on jatko-osa David Fincherin ohjaamalle Facebook-elokuvalle The Social Network (2010). Ensi-illassa oli myös Shō Miyaken ohjaama japanilais-eteläkorealainen Two Seasons, Two Strangers. Tabicinen levittämä elokuva keräsi 856 katsojaa ja oli listan 17.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Kerro kaikille
|9.10.2026
|123
|11 379
|14 041
|SF FI
|Helsinki-filmi Oy
|2
|Pirjo i Sverige
|9.10.2026
|122
|9 998
|10 665
|Nelonen Media / Finnkino FI
|ICS Nordic
|3
|Verityn varjo
|2.10.2026
|84
|5 862
|21 306
|SF FI
|4
|Heart of the Beast
|25.9.2026
|78
|5 102
|26 259
|Finnkino FI
|5
|Unohdettu saari
|9.10.2026
|116
|4 293
|4 293
|Finnkino FI
|6
|Resident Evil
|18.9.2026
|56
|4 208
|50 762
|SF FI
|7
|Other Mommy
|9.10.2026
|66
|4 157
|4 157
|Finnkino FI
|8
|Digger
|2.10.2026
|103
|3 379
|12 971
|WB FI
|9
|Tony
|9.10.2026
|52
|2 443
|3 813
|NDSK_FI
|10
|The Odyssey
|17.7.2026
|36
|2 240
|364 433
|Finnkino FI
|11
|Presidentin kyyditys
|4.9.2026
|65
|1 676
|65 314
|NDSK_FI
|TACK Films Oy
|12
|Spider-Man: Brand New Day
|29.7.2026
|34
|1 578
|269 377
|SF FI
|13
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|41
|1 383
|167 591
|Finnkino FI
|14
|The Social Reckoning
|9.10.2026
|48
|1 262
|1 262
|SF FI
|15
|Rakkautta ja virtahepoja
|25.9.2026
|68
|1 139
|16 623
|NDSK_FI
|Yellow Film & TV Oy
|16
|Ryhmä Hau: Dinoelokuva
|7.8.2026
|49
|1 117
|73 956
|Finnkino FI
|17
|Two Seasons, Two Strangers
|9.10.2026
|14
|856
|881
|TabiCine
|18
|La Grazia
|2.10.2026
|27
|827
|3 050
|Mondo
|19
|Kojootti vs. Acme
|18.9.2026
|38
|687
|13 768
|SF FI
|20
|Hetki ennen valoa
|10.9.2026
|62
|660
|38 546
|B-Plan
|Making Movies – Nordberg & Aho Oy