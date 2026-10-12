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Top 20: Kerro kaikille avasi viikonlopun katsotuimpana

12.10.2026

Myös kakkossijalla oli kotimainen ensi-ilta: Pirjo i Sverige

Kuva: Jolle Onnismaa / Helsinki-Filmi

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kaksi kotimaista elokuvaa, jotka avasivat kärkikaksikkona. Alli Haapasalon Seilin saarelle sijoittuva Kerro kaikille keräsi 11 379 katsojaa ja oli viikonlopun katsotuin. Haapasalon edellinen elokuva Tytöt tytöt tytöt (2022) voitti mm. parhaan elokuvan Jussi-palkinnon ja keräsi elokuvateattereissa 34 300 katsojaa. Sitä ennen häneltä on nähty elokuvateattereissa elokuva Syysprinssi (2016), joka keräsi 15 000 katsojaa. Haapasalo oli myös mukana yhtenä ohjaajana usean ohjaajan 10 500 katsojaa keränneessä episodielokuvassa Tottumiskysymys (2019). Kerro kaikille -elokuvan pääosassa nähdään Marketta Tikkanen.

Lauri Nurksen Pirjo i Sverige keräsi 9 998 katsojaa ja avasi toiseksi katsotuimpana. Kyseessä on seitsemäs Nurksen ohjaama elokuvateatterilevitykseen päässyt pitkä fiktio. Aiemmat ohjaukset ovat keränneet yhteensä 620 000 katsojaa ja niistä katsotuin on debyyttielokuva Sooloilua (2007) liki 187 000 katsojalla. Pirjon roolissa nähdään Pirjo Heikkilä.

Ulkomaisia ensi-iltoja oli peräti viisi ja ne kaikki avasivat top 20:ssä. Korkein ulkomainen ensi-ilta oli Joel Crawfordin ja Januel Mercadon ohjaama koko perheen animaatioelokuva Unohdettu saari, joka keräsi 4 293 katsojaa ja avasi viidentenä. Rob Savagen kauhuelokuva Other Mommy taas keräsi 4 157 katsojaa ja oli seitsemäs. Matt Johnsonin ohjaama elämäkertaelokuva Tony oli yhdeksäs 2 443 katsojalla. Siinä pääosassa nähtävä Dominic Sessa esittää kokki-kirjailija Anthony Bourdainia. Aaron Sorkinin ohjaama The Social Reckoning keräsi 1 262 katsojaa ja avasi sijalla neljätoista. Kyseessä on jatko-osa David Fincherin ohjaamalle Facebook-elokuvalle The Social Network (2010). Ensi-illassa oli myös Shō Miyaken ohjaama japanilais-eteläkorealainen Two Seasons, Two Strangers. Tabicinen levittämä elokuva keräsi 856 katsojaa ja oli listan 17.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä  
1 Kerro kaikille 9.10.2026 123 11 379 14 041 SF FI Helsinki-filmi Oy
2 Pirjo i Sverige 9.10.2026 122 9 998 10 665 Nelonen Media / Finnkino FI ICS Nordic
3 Verityn varjo 2.10.2026 84 5 862 21 306 SF FI  
4 Heart of the Beast 25.9.2026 78 5 102 26 259 Finnkino FI  
5 Unohdettu saari 9.10.2026 116 4 293 4 293 Finnkino FI  
6 Resident Evil 18.9.2026 56 4 208 50 762 SF FI  
7 Other Mommy 9.10.2026 66 4 157 4 157 Finnkino FI  
8 Digger 2.10.2026 103 3 379 12 971 WB FI  
9 Tony 9.10.2026 52 2 443 3 813 NDSK_FI  
10 The Odyssey 17.7.2026 36 2 240 364 433 Finnkino FI  
11 Presidentin kyyditys 4.9.2026 65 1 676 65 314 NDSK_FI TACK Films Oy
12 Spider-Man: Brand New Day 29.7.2026 34 1 578 269 377 SF FI  
13 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 41 1 383 167 591 Finnkino FI  
14 The Social Reckoning 9.10.2026 48 1 262 1 262 SF FI  
15 Rakkautta ja virtahepoja 25.9.2026 68 1 139 16 623 NDSK_FI Yellow Film & TV Oy
16 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 49 1 117 73 956 Finnkino FI  
17 Two Seasons, Two Strangers 9.10.2026 14 856 881 TabiCine  
18 La Grazia 2.10.2026 27 827 3 050 Mondo  
19 Kojootti vs. Acme 18.9.2026 38 687 13 768 SF FI  
20 Hetki ennen valoa 10.9.2026 62 660 38 546 B-Plan Making Movies – Nordberg & Aho Oy

 

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