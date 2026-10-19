Top 20: Kerro kaikille ja Pirjo i Sverige jatkoivat kärjessä

Koulujen syyslomaviikonlopun korkein uutuuselokuva oli lastenanimaatio.

Kuva: Kerro kaikille, Jolle Onnismaa / Helsinki-filmi

Alli Haapasalon ohjaaman historiallisen draaman Kerro kaikille katsojaluku tippui vain 10 prosenttia ensi-iltaviikonlopusta. Elokuva on viikonloppulistan ykkönen 10 198 katsojalla. Lauri Nurksen ohjaama komedia Pirjo i Sverige jatkoi toisella sijalla.

Korkein uutuuselokuva on Alexander Gustavsonin ohjaama, pienille lapsille suunnattu ruotsalaiselokuva Pikku Kummitus Lapanen keppostelee. Neljäs sija tuli vajaa 4400 katsojalla.

Top 20 -listalle mahtui lisäksi kolme viikonlopun ensi-iltaa: ruotsalainen draamakomedia Matka Piemonteen (sija 8.), amerikkalainen toimintaelokuva Street Fighter (sija 9.) ja amerikkalainen jännityselokuva Whalefall (sija 12.).

2010-luvun alussa käynnistyneen Nälkäpeli-sarjan elokuvat tuotiin uudestaan elokuvateattereihin. Sarjan kuudes elokuva tulee teattereihin marraskuussa.

Kaksi vanhinta Nälkäpeli-elokuvaa mahtui Top 20 -listan häntäpäähän, ja Matkijänärhi, osa 1 ja Matkijanärhi, osa 2 saivat molemmat 860 katsojaa kahdeksassa teatterissa. Nälkäpeli-elokuvat ovat Suomessa keränneet yhteensä yli 907 000 katsojaa, kun mukaan lasketaan myös viimeisin osa, vuonna 2023 ensi-illassa ollut Balladi laululinnuista ja käärmeistä.

Ensi-illassa oli myös uusi restaurointi Ken Russellin historiallisesta kauhudraamastaThe Devils vuodelta 1971. Aikanaan Suomessa kielletty elokuva sai nyt 647 katsojaa 37 teatterissa.