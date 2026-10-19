Ajankohtaista Top 20: Kerro kaikille ja Pirjo i Sverige jatkoivat kärjessä

Top 20: Kerro kaikille ja Pirjo i Sverige jatkoivat kärjessä

19.10.2026

Koulujen syyslomaviikonlopun korkein uutuuselokuva oli lastenanimaatio.

Kuva: Kerro kaikille, Jolle Onnismaa / Helsinki-filmi

Alli Haapasalon ohjaaman historiallisen draaman Kerro kaikille katsojaluku tippui vain 10 prosenttia ensi-iltaviikonlopusta. Elokuva on viikonloppulistan ykkönen 10 198 katsojalla. Lauri Nurksen ohjaama komedia Pirjo i Sverige jatkoi toisella sijalla.

Korkein uutuuselokuva on Alexander Gustavsonin ohjaama, pienille lapsille suunnattu ruotsalaiselokuva Pikku Kummitus Lapanen keppostelee. Neljäs sija tuli vajaa 4400 katsojalla.

Top 20 -listalle mahtui lisäksi kolme viikonlopun ensi-iltaa: ruotsalainen draamakomedia Matka Piemonteen (sija 8.), amerikkalainen toimintaelokuva Street Fighter (sija 9.) ja amerikkalainen jännityselokuva Whalefall (sija 12.).

2010-luvun alussa käynnistyneen Nälkäpeli-sarjan elokuvat tuotiin uudestaan elokuvateattereihin. Sarjan kuudes elokuva tulee teattereihin marraskuussa.

Kaksi vanhinta Nälkäpeli-elokuvaa mahtui Top 20 -listan häntäpäähän, ja Matkijänärhi, osa 1 ja Matkijanärhi, osa 2 saivat molemmat 860 katsojaa kahdeksassa teatterissa. Nälkäpeli-elokuvat ovat Suomessa keränneet yhteensä yli 907 000 katsojaa, kun mukaan lasketaan myös viimeisin osa, vuonna 2023 ensi-illassa ollut Balladi laululinnuista ja käärmeistä.

Ensi-illassa oli myös uusi restaurointi Ken Russellin historiallisesta kauhudraamastaThe Devils vuodelta 1971. Aikanaan Suomessa kielletty elokuva sai nyt 647 katsojaa 37 teatterissa.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Tuotantoyhtiö
1 Kerro kaikille 9.10.2026 133 10 198 36 935 SF Studios Helsinki-filmi
2 Pirjo i Sverige 9.10.2026 113 7 286 26 843 Nelonen Media ICS Nordic
3 Unohdettu saari 9.10.2026 105 4 502 17 168 Finnkino  
4 Pikku Kummitus Lapanen keppostelee 16.10.2026 87 4 393 4 538 SF Studios  
5 Heart of the Beast 25.9.2026 69 4 256 34 353 Finnkino  
6 Verity 2.10.2026 66 4 085 29 984 SF Studios  
7 Resident Evil 18.9.2026 54 3 379 57 815 SF Studios  
8 Matka Piemonteen 16.10.2026 60 2 985 3 149 SF Studios  
9 Street Fighter 16.10.2026 51 2 687 2 687 Finnkino  
10 Other Mommy 9.10.2026 60 2 640 11 423 Finnkino  
11 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 37 2 229 173 072 Finnkino  
12 Whalefall 16.10.2026 58 2 219 2 219 Disney  
13 Digger 2.10.2026 94 1 914 17 565 Warner Bros.  
14 The Odyssey 17.7.2026 29 1 803 368 017 Finnkino  
15 Spider Man: Brand New Day 29.7.2026 30 1 649 273 291 SF Studios  
16 Tony 9.10.2026 48 1 323 6 859 Nordisk Film  
17 Presidentin kyyditys 4.9.2026 56 1 289 68 890 Nordisk Film TACK Films
18 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 39 1 057 76 870 Finnkino  
19 Nälkäpeli (2012) 23.3.2012 15 1 029 197 844 Nordisk Film  
20 Nälkäpeli – Vihan liekit (2013) 20.11.2013 15 982 233 181 Nordisk Film  

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