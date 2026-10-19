Top 20: Kerro kaikille ja Pirjo i Sverige jatkoivat kärjessä
Koulujen syyslomaviikonlopun korkein uutuuselokuva oli lastenanimaatio.
Kuva: Kerro kaikille, Jolle Onnismaa / Helsinki-filmi
Alli Haapasalon ohjaaman historiallisen draaman Kerro kaikille katsojaluku tippui vain 10 prosenttia ensi-iltaviikonlopusta. Elokuva on viikonloppulistan ykkönen 10 198 katsojalla. Lauri Nurksen ohjaama komedia Pirjo i Sverige jatkoi toisella sijalla.
Korkein uutuuselokuva on Alexander Gustavsonin ohjaama, pienille lapsille suunnattu ruotsalaiselokuva Pikku Kummitus Lapanen keppostelee. Neljäs sija tuli vajaa 4400 katsojalla.
Top 20 -listalle mahtui lisäksi kolme viikonlopun ensi-iltaa: ruotsalainen draamakomedia Matka Piemonteen (sija 8.), amerikkalainen toimintaelokuva Street Fighter (sija 9.) ja amerikkalainen jännityselokuva Whalefall (sija 12.).
2010-luvun alussa käynnistyneen Nälkäpeli-sarjan elokuvat tuotiin uudestaan elokuvateattereihin. Sarjan kuudes elokuva tulee teattereihin marraskuussa.
Kaksi vanhinta Nälkäpeli-elokuvaa mahtui Top 20 -listan häntäpäähän, ja Matkijänärhi, osa 1 ja Matkijanärhi, osa 2 saivat molemmat 860 katsojaa kahdeksassa teatterissa. Nälkäpeli-elokuvat ovat Suomessa keränneet yhteensä yli 907 000 katsojaa, kun mukaan lasketaan myös viimeisin osa, vuonna 2023 ensi-illassa ollut Balladi laululinnuista ja käärmeistä.
Ensi-illassa oli myös uusi restaurointi Ken Russellin historiallisesta kauhudraamastaThe Devils vuodelta 1971. Aikanaan Suomessa kielletty elokuva sai nyt 647 katsojaa 37 teatterissa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Tuotantoyhtiö
|1
|Kerro kaikille
|9.10.2026
|133
|10 198
|36 935
|SF Studios
|Helsinki-filmi
|2
|Pirjo i Sverige
|9.10.2026
|113
|7 286
|26 843
|Nelonen Media
|ICS Nordic
|3
|Unohdettu saari
|9.10.2026
|105
|4 502
|17 168
|Finnkino
|4
|Pikku Kummitus Lapanen keppostelee
|16.10.2026
|87
|4 393
|4 538
|SF Studios
|5
|Heart of the Beast
|25.9.2026
|69
|4 256
|34 353
|Finnkino
|6
|Verity
|2.10.2026
|66
|4 085
|29 984
|SF Studios
|7
|Resident Evil
|18.9.2026
|54
|3 379
|57 815
|SF Studios
|8
|Matka Piemonteen
|16.10.2026
|60
|2 985
|3 149
|SF Studios
|9
|Street Fighter
|16.10.2026
|51
|2 687
|2 687
|Finnkino
|10
|Other Mommy
|9.10.2026
|60
|2 640
|11 423
|Finnkino
|11
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|37
|2 229
|173 072
|Finnkino
|12
|Whalefall
|16.10.2026
|58
|2 219
|2 219
|Disney
|13
|Digger
|2.10.2026
|94
|1 914
|17 565
|Warner Bros.
|14
|The Odyssey
|17.7.2026
|29
|1 803
|368 017
|Finnkino
|15
|Spider Man: Brand New Day
|29.7.2026
|30
|1 649
|273 291
|SF Studios
|16
|Tony
|9.10.2026
|48
|1 323
|6 859
|Nordisk Film
|17
|Presidentin kyyditys
|4.9.2026
|56
|1 289
|68 890
|Nordisk Film
|TACK Films
|18
|Ryhmä Hau: Dinoelokuva
|7.8.2026
|39
|1 057
|76 870
|Finnkino
|19
|Nälkäpeli (2012)
|23.3.2012
|15
|1 029
|197 844
|Nordisk Film
|20
|Nälkäpeli – Vihan liekit (2013)
|20.11.2013
|15
|982
|233 181
|Nordisk Film