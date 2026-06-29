Top 20: Korkein uutuus Supergirl ylsi toiselle sijalle
Animaatiojatko-osa Toy Story 5 piti kärkipaikkansa ja on kerännyt tähän mennessä yli 35 000 katsojaa.
Kuva: Supergirl / Warner Bros.
Toy Story 5 keräsi yli kaksinkertaisen määrän katsojia viime viikonloppuna verrattuna tyypillisesti hiljaiseen juhannusviikonloppuun.
Listan korkein uutuus on Craig Gillespien ohjaama supersankaritarina Supergirl, joka perustuu DC Comicsin hahmoihin. Reilut 6100 katsojaa riitti toiseen sijaan.
Myös kaksi muuta viikonlopun ensi-iltaa mahtui listalle: Jeff Tremainen ohjaama dokumentaarinen toimintaelokuva Jackass: Best and Last oli kahdeksas ja Hafsia Herzin ranskalaisdraama Kuopus sijalla 14.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Toy Story 5
|17.6.2026
|110
|9 180
|35 108
|Disney
|2
|Supergirl
|26.6.2026
|93
|6 110
|6 112
|Warner Bros.
|3
|Disclosure Day
|10.6.2026
|72
|2 884
|33 702
|Finnkino
|4
|Backrooms
|29.5.2026
|57
|2 798
|64 925
|Nordisk Film
|5
|Obsession
|13.5.2026
|37
|2 474
|47 337
|Finnkino
|6
|Scary Movie
|5.6.2026
|52
|1 982
|34 106
|Finnkino
|7
|Michael
|22.4.2026
|49
|1 879
|162 670
|Finnkino
|8
|Jackass: Best and Last
|26.6.2026
|68
|1 400
|1 400
|Finnkino
|9
|Paholainen pukeutuu Pradaan 2
|1.5.2026
|41
|1 084
|108 160
|Disney
|10
|The Mandalorian and Grogu
|20.5.2026
|41
|1 079
|62 750
|Disney
|11
|The Super Mario Galaxy Movie
|1.4.2026
|28
|569
|149 853
|Finnkino
|12
|Deep Water
|12.6.2026
|31
|564
|5 642
|SF Studios
|13
|Masters of the Universe
|3.6.2026
|35
|540
|15 012
|SF Studios
|14
|Kuopus
|26.6.2026
|28
|476
|796
|Cinemanse
|15
|Operaatio Ave Maria
|20.3.2026
|11
|471
|133 526
|SF Studios
|16
|Bamse ja meren salaisuus
|13.5.2026
|26
|340
|17 628
|Nordisk Film
|17
|Couture
|12.6.2026
|31
|261
|3 365
|Cinemanse
|18
|Lammasetsivät
|8.5.2026
|11
|234
|21 720
|SF Studios
|19
|Amélie
|5.6.2026
|8
|226
|3 357
|Elke
|20
|In the Grey
|13.5.2026
|4
|139
|12 348
|Nordisk Film