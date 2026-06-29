Ajankohtaista Top 20: Korkein uutuus Supergirl ylsi toiselle sijalle

Top 20: Korkein uutuus Supergirl ylsi toiselle sijalle

29.6.2026

Animaatiojatko-osa Toy Story 5 piti kärkipaikkansa ja on kerännyt tähän mennessä yli 35 000 katsojaa.

Kuva: Supergirl / Warner Bros.

Toy Story 5 keräsi yli kaksinkertaisen määrän katsojia viime viikonloppuna verrattuna tyypillisesti hiljaiseen juhannusviikonloppuun.

Listan korkein uutuus on Craig Gillespien ohjaama supersankaritarina Supergirl, joka perustuu DC Comicsin hahmoihin. Reilut 6100 katsojaa riitti toiseen sijaan.

Myös kaksi muuta viikonlopun ensi-iltaa mahtui listalle: Jeff Tremainen ohjaama dokumentaarinen toimintaelokuva Jackass: Best and Last oli kahdeksas ja Hafsia Herzin ranskalaisdraama Kuopus sijalla 14.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Toy Story 5 17.6.2026 110 9 180 35 108 Disney
2 Supergirl 26.6.2026 93 6 110 6 112 Warner Bros.
3 Disclosure Day 10.6.2026 72 2 884 33 702 Finnkino
4 Backrooms 29.5.2026 57 2 798 64 925 Nordisk Film
5 Obsession 13.5.2026 37 2 474 47 337 Finnkino
6 Scary Movie 5.6.2026 52 1 982 34 106 Finnkino
7 Michael 22.4.2026 49 1 879 162 670 Finnkino
8 Jackass: Best and Last 26.6.2026 68 1 400 1 400 Finnkino
9 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 41 1 084 108 160 Disney
10 The Mandalorian and Grogu 20.5.2026 41 1 079 62 750 Disney
11 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 28 569 149 853 Finnkino
12 Deep Water 12.6.2026 31 564 5 642 SF Studios
13 Masters of the Universe 3.6.2026 35 540 15 012 SF Studios
14 Kuopus 26.6.2026 28 476 796 Cinemanse
15 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 11 471 133 526 SF Studios
16 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 26 340 17 628 Nordisk Film
17 Couture 12.6.2026 31 261 3 365 Cinemanse
18 Lammasetsivät 8.5.2026 11 234 21 720 SF Studios
19 Amélie 5.6.2026 8 226 3 357 Elke
20 In the Grey 13.5.2026 4 139 12 348 Nordisk Film

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