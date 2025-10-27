Ajankohtaista Top 20: Kotimaiset elokuvat nappasivat neljä kärkisijaa Sisu 2:n johdolla

27.10.2025

Vastaava menestys ajoittuu yli 25 vuoden taakse, vuoden 1999 alkuun.

Jalmari Helanderin ohjaama Sisu 2 avasi odotetusti listakärjessä. Viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut toiminnallinen sotaelokuva on kerännyt tähän mennessä 43 022 katsojaa, joista 28 610 varsinaisena viikonloppuna. Vuoden 2023 alussa ensi-iltansa saanut ensimmäinen Sisu keräsi yhteensä 182 954 katsojaa, joista ensimmäisenä viikonloppunaan 27 595. Sisu menestyi hyvin myös ulkomailla keräten yhteensä seitsemän numeroisen luvun katsojia. Elokuva oli julkaisuviikollaan USA:n listan top 10:ssä. Sisu 2 tulee vielä ensimmäistä osaakin laajempaan levitykseen ympäri maailmaa. Useissa maissa sen ensi-ilta on vajaan kuukauden päästä. Suomessa katsotuin Helanderin elokuvista on kuitenkin toiminnallinen jouluelokuva Rare Exports (2010) yli 250 000 katsojalla.

Sisu 2:n takana lähes historiallisen kotimaisen menestysviikonlopun täydensivät hiteiksi nousseet Kyllä isä osaa Lapissa, Cancel ja Ella & kaverit – Operaatio saukko. Kyllä isä osaa Lapissa on kerännyt vajassa kahdessa viikossa jo yli 80 000 katsojaa. Cancel viikon pidemmän levityksen aikana lähes 150 000 katsojaa ja neljännen sijan napannut kolmas Ella & kaverit -elokuva sekin jo yli 50 000 katsojaa.

Neljä kotimaista elokuvaa viikonloppulistan kärjessä on hyvin poikkeuksellista, mutta ei täysin ennennäkemätöntä.

Kotimaiset elokuvat ovat napanneet tilastoidun historian aikana neljä kärkisijaa myös aikaisemmin. Näin tapahtui ainakin yli 25 vuotta sitten helmikuussa 1999, kun kärkinelikon muodostivat Rukajärven tie, Häjyt, Poika ja ilves ja Rikos & rakkaus.

Koronarajoitusten aikana kotimaisia elokuvia katsottiin myös todella paljon. Suuri syy oli se, että ulkomaisia ja erityisesti Hollywood-elokuvia oli hyvin niukalti tarjolla. Lisäksi salirajoitukset aiheuttivat sen, että katsojaluvut olivat ylipäätään alhaisia. Esimerkiksi alkuvuodesta 2021 kotimaiset elokuvat täyttivät järjestään kärkisijat ja nappasivat seitsemän viikkoa putkeen neljän kärkisijaa. Viikolla 3/2021 peräti koko top 5 oli kotimaisia elokuvia. Koronarajoitusten aikaiset katsojaluvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia normaalioloihin

 

Tämän viikon muut ensi-illat.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös ulkomaisia elokuvia. Josh Boonen ohjaama Ainoastaan sinä keräsi 3481 katsojaa ja avasi sijalla kuusi. Elokuva perustuu Colleen Hooverin kirjaan. Viimevuotinen Hoover-filmatisointi Se päättyy meihin keräsi yli 175 000 katsojaa. Josh Boonen aiemmista ohjauksista menestynein taas on ollut lähes 96 000 katsojaa kerännyt Tähtiin kirjoitettu virhe (2014).

Hittipeliin perustuva Genki Kawamuran ohjaama japanilaiselokuva Exit 8 keräsi 1 615 katsojaa ja oli 11. katsotuin.

Korealaiselokuva What Does the Nature Say to You keräsi 208 katsojaa 13 teatterissa.
Draama on ensimmäinen Suomessa levitykseen päässyt Hong Sang-soon ohjaama elokuva. Festivaaliyleisön joukossa mainetta kerännyt tuottelias tekijä on ohjannut jo yli 30 pitkää elokuvaa.

Lisäksi elokuvateattereissa esitettiin uudelleen ensi-iltaan tuotua Cherbourgin sateenvarjoja. Jacques Demyn musikaaliklassikko keräsi 10 teatterissa 141 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Sisu 2 22.10.2025 139 28 610 43 022 SF FI
2 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 125 16 953 80 452 Finnkino FI
3 Cancel 8.10.2025 107 12 987 147 567 Nordisk FI
4 Ella ja kaverit: Operaatio Saukko 10.10.2025 101 5 277 50 971 Nordisk FI
5 Gabbyn nukketalo -elokuva 10.10.2025 76 4 001 30 231 Finnkino FI
6 One Battle After Another 26.9.2025 41 3 928 51 463 WB FI
7 Ainoastaan sinä 24.10.2025 61 3 481 3 481 FK/PAR
8 Black Phone 2 17.10.2025 63 3 299 12 165 FK/UNI
9 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 50 2 609 131 007 Finnkino FI
10 Täydelliset vieraat 19.9.2025 43 2 372 57 013 Nordisk FI
11 Exit 8 24.10.2025 40 1 734 1 764 Future Film
12 Timantit 17.10.2025 33 1 528 5 601 Future Film
13 Sentimental Value 17.10.2025 39 1 022 4 573 Nordisk FI
14 Anna minun rakastaa enemmän 3.10.2025 29 739 21 149 SF FI
15 After the Hunt 17.10.2025 31 693 2 360 SFS/Sony
16 Tron: Ares 10.10.2025 19 639 9 393 WDS FI
17 Kirottu 4: Viimeiset riitit 5.9.2025 16 593 60 791 WB FI
18 Hurja jengi 2 30.7.2025 16 414 61 392 Finnkino FI
19 Fleak: Kekseliäs ystäväni 5.9.2025 15 351 23 301 SF FI
20 The Long Walk 12.9.2025 10 280 18 350 Nordisk FI

