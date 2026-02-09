Top 20: Luottomies: Lepoloma teki alkuvuoden kovimman viikonlopputuloksen
Listakakkosena oli K-Pop-yhtyeen keikkataltiointi.
Kari Ketosen ohjaama Luottomies-elokuva: Lepoloma avasi odotetusti ylivoimaisena listaykkösenä keräten varsinaisena elokuvaviikonloppuna 37 254 katsojaa. Keskiviikkona ensi-iltaan tulleen jatko-osan kokonaiskatsojamäärä on tällä hetkellä 54 521. Viikonlopun tulos oli paras sitten viime vuoden huhtikuun, jolloin listakärjessä dominoi Minecraft-elokuva. Kotimaisista elokuvista Lepolomaa paremman viikonlopputuloksen on tehnyt viimeksi vuoden 2024 lopussa ensi-iltaan tullut Levoton Tuhkimo. Ensimmäinen Luottomies-elokuva (2024) keräsi avausviikonloppunaan lähes 50 000 katsojaa. Tosin se tuli ensi-iltaan perjantaina, joten luvut eivät ole täysin vertailukelposet.
Listan kakkossijalla oli myös ensi-illassa ollut elokuva. Paul Dugdalen ja Farah Khalidin ohjaama K-pop-yhtye Stray Kidsin konserttitaltiointi Stray Kids: The dominATE Experience keräsi reilut 8000 katsojaa.
Kärkikaksikon lisäksi viikonloppuna tuli ensi-iltaan neljä muuta elokuvaa:
Hikarin ohjaama Rental Family avasi 1 396 katsojalla sijalla 11. Tokioon sijoittuva Brendan Fraserin tähdittämä elokuva kertoo ilmiöstä, jossa ihmiset voivat vuokrata ammattinäyttelijöitä esittämään perheenjäseniä tai muita läheisiä vuokraperhepalvelun kautta. Samaa aihetta käsitteli myös Takehito Sakamoton japanilaiselokuva Vuokraperheet (2023, Suomen ensi-ilta 2024).
Katastrofitoimintaelokuva Greenland 2: Migration (ohjaus Ric Roman Waugh ) keräsi 1 235 katsojaa ja oli 12.
Sijalla 13 oli taas 1 199 katsojaa kerännyt Mamoru Oshiin ohjaama vuoden 1985 animeklassikko Angel’s Egg, joka sai vihdoin Suomen ensi-iltansa.
Lisäksi ensi-illassa oli ruotsalainen vanhainkotiin sijoittuva Mattias Johansson Skoglundin ohjaama kauhuelokuva Hoivakoti, joka keräsi 12 teatterissa 91 katsojaa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Luottomies-elokuva: Lepoloma
|4.2.2026
|141
|37 254
|54 521
|Finnkino FI
|Red Carpet Film&tv Oy
|2
|Stray Kids: The dominATE Experience
|6.2.2026
|69
|8 020
|8 020
|Finnkino FI
|3
|Kalevala: Kullervon tarina
|16.1.2026
|99
|4 874
|85 934
|SF FI
|Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
|4
|Kotiapulainen
|2.1.2026
|51
|3 870
|97 780
|NDSK_FI
|5
|Hamnet
|30.1.2026
|72
|3 795
|13 257
|Finnkino FI
|6
|Zootropolis – Eläinten kaupunki 2
|28.11.2025
|48
|3 405
|179 669
|WDS FI
|7
|28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli
|30.1.2026
|59
|2 867
|10 595
|SF FI
|8
|Marty Supreme – unelmoi isosti
|23.1.2026
|48
|2 743
|26 329
|NDSK_FI
|9
|Avatar: Fire and Ash
|17.12.2025
|24
|2 087
|177 221
|WDS FI
|10
|Iron Lung
|30.1.2026
|9
|2 074
|6 492
|POM
|11
|Rental Family
|6.2.2026
|56
|1 396
|1 396
|WDS FI
|12
|Greenland 2: Migration
|6.2.2026
|52
|1 235
|1 235
|SF FI
|13
|Angel´s Egg
|6.2.2026
|18
|1 199
|1 199
|Mondo
|14
|Supermarsu ja suuri huijaus
|25.12.2025
|29
|1 152
|49 890
|SF FI
|Yellow Film & TV Oy
|15
|Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu
|25.12.2025
|28
|1 011
|39 542
|Finnkino FI
|16
|Send Help
|30.1.2026
|36
|934
|4 275
|WDS FI
|17
|Teräsleidit – kuin viimeistä päivää
|25.12.2025
|49
|886
|88 236
|SF FI
|Helsinki-filmi Oy
|18
|Terapia
|25.12.2025
|32
|818
|67 723
|Finnkino FI
|Kaiho Republic Oy
|19
|No Other Choice
|2.1.2026
|20
|660
|24 223
|Mondo
|20
|Käsikirja supersankareille
|30.1.2026
|39
|534
|2 231
|SF FI