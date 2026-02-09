Ajankohtaista Top 20: Luottomies: Lepoloma teki alkuvuoden kovimman viikonlopputuloksen

9.2.2026

Listakakkosena oli K-Pop-yhtyeen keikkataltiointi.

Kari Ketosen ohjaama Luottomies-elokuva: Lepoloma avasi odotetusti ylivoimaisena listaykkösenä keräten varsinaisena elokuvaviikonloppuna 37 254 katsojaa. Keskiviikkona ensi-iltaan tulleen jatko-osan kokonaiskatsojamäärä on tällä hetkellä 54 521. Viikonlopun tulos oli paras sitten viime vuoden huhtikuun, jolloin listakärjessä dominoi Minecraft-elokuva. Kotimaisista elokuvista Lepolomaa paremman viikonlopputuloksen on tehnyt viimeksi vuoden 2024 lopussa ensi-iltaan tullut Levoton Tuhkimo. Ensimmäinen Luottomies-elokuva (2024) keräsi avausviikonloppunaan lähes 50 000 katsojaa. Tosin se tuli ensi-iltaan perjantaina, joten luvut eivät ole täysin vertailukelposet.

Listan kakkossijalla oli myös ensi-illassa ollut elokuva. Paul Dugdalen ja Farah Khalidin ohjaama K-pop-yhtye Stray Kidsin konserttitaltiointi Stray Kids: The dominATE Experience keräsi reilut 8000 katsojaa.

Kärkikaksikon lisäksi viikonloppuna tuli ensi-iltaan neljä muuta elokuvaa:
Hikarin ohjaama Rental Family avasi  1 396 katsojalla sijalla 11. Tokioon sijoittuva Brendan Fraserin tähdittämä elokuva kertoo ilmiöstä, jossa ihmiset voivat vuokrata ammattinäyttelijöitä esittämään perheenjäseniä tai muita läheisiä vuokraperhepalvelun kautta. Samaa aihetta käsitteli myös Takehito Sakamoton japanilaiselokuva Vuokraperheet (2023, Suomen ensi-ilta 2024).

Katastrofitoimintaelokuva Greenland 2: Migration (ohjaus Ric Roman Waugh ) keräsi 1 235 katsojaa ja oli 12.

Sijalla 13 oli taas 1 199 katsojaa kerännyt Mamoru Oshiin ohjaama vuoden 1985 animeklassikko Angel’s Egg, joka sai vihdoin Suomen ensi-iltansa.

Lisäksi ensi-illassa oli ruotsalainen vanhainkotiin sijoittuva Mattias Johansson Skoglundin ohjaama kauhuelokuva Hoivakoti, joka keräsi 12 teatterissa 91 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 141 37 254 54 521 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
2 Stray Kids: The dominATE Experience 6.2.2026 69 8 020 8 020 Finnkino FI  
3 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 99 4 874 85 934 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
4 Kotiapulainen 2.1.2026 51 3 870 97 780 NDSK_FI  
5 Hamnet 30.1.2026 72 3 795 13 257 Finnkino FI  
6 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 48 3 405 179 669 WDS FI  
7 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli 30.1.2026 59 2 867 10 595 SF FI  
8 Marty Supreme – unelmoi isosti 23.1.2026 48 2 743 26 329 NDSK_FI  
9 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 24 2 087 177 221 WDS FI  
10 Iron Lung 30.1.2026 9 2 074 6 492 POM  
11 Rental Family 6.2.2026 56 1 396 1 396 WDS FI  
12 Greenland 2: Migration 6.2.2026 52 1 235 1 235 SF FI  
13 Angel´s Egg 6.2.2026 18 1 199 1 199 Mondo  
14 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 29 1 152 49 890 SF FI Yellow Film & TV Oy
15 Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu 25.12.2025 28 1 011 39 542 Finnkino FI  
16 Send Help 30.1.2026 36 934 4 275 WDS FI  
17 Teräsleidit – kuin viimeistä päivää 25.12.2025 49 886 88 236 SF FI Helsinki-filmi Oy
18 Terapia 25.12.2025 32 818 67 723 Finnkino FI Kaiho Republic Oy
19 No Other Choice 2.1.2026 20 660 24 223 Mondo  
20 Käsikirja supersankareille 30.1.2026 39 534 2 231 SF FI  

 

