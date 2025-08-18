Ajankohtaista Top 20: Mies ja alaston ase jatkoi yhä kärjessä

18.8.2025

Bring Her Back oli viikonlopun korkein uutuus sijalla seitsemän.

Mies ja alaston ase oli kolmatta viikkoa viikonlopun katsotuin. Elokuva keräsi viikonloppuna 8 252 katsojaa. Yhteensä sillä on nyt kasassa 51 828 katsojaa.

Toisena jatkoi kauhuelokuva Weapons, jonka katsojaluku putosi ensi-iltaviikosta vain kuusi prosenttia. Se on hyvin pieni pudotus erityisesti kauhuelokuvalle.

Kauhua oli tarjolla myös ensi-illassa: viikonlopun korkein uutuus oli 2215 katsojaa kerännyt ja  varsin harvinaisen 18-ikärajamerkinnän saanut Danny ja Michael Philippoun Bring Her Back. RackaRacka-nimellä tunnettujen kaksosten ensimmäinen pitkä fiktio elokuva Talk to Me (2022) keräsi teatterilevityksessä reilut 15 000 katsojaa.

14 katsojaa Bring Her Backia vähemmän eli 2 201 katsojaa keräsi sijalla kahdeksan avannut Timo Tjahjanton ohjaama Nobody 2. Elokuvasarjan ensimmäistä osaa (2021) ei Suomessa levityksessä nähty. Pääosassa jatkaa Breaking Bad ja Better Call Saul -sarjoista tuttu Bod Odenkirk.

Junichi Yasudan ohjaama japanilaiselokuva A Samurai in Time keräsi 1502 katsojaa ja oli listan 12.

Top 20:stä löytyi myös sijalta 18 Lokesh Kanagarajin ohjaama intialaiselokuva Coolie, joka keräsi 473 katsojaa.

Lisäksi ensi-illassa oli Neil Boylen ja Kirk Hendryn ohjaama animaatioelokuva Kensuken saari. Se keräsi 44 teatterissa 249 katsojaa (ennakoiden kanssa 285) sekä Ayan Mukerjin ohjaama intialaiselokuva War 2, joka keräsi 84 katsojaa (torstain näytökset mukaan lukien 360) viidessä teatterissa.

Kuudentena jatkava Jurassic World Rebirth  ylitti viime viikon lopussa 100 000 katsojan rajan – ensimmäisenä kesän aikana ensi-iltaan tulleista elokuvista.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Mies ja alaston ase 1.8.2025 100 8 252 51 828 Finnkino FI
2 Weapons 8.8.2025 67 5 625 17 224 WB FI
3 Materialists 1.8.2025 79 5 081 33 944 SF FI
4 Hurja jengi 2 30.7.2025 90 4 652 31 387 Finnkino FI
5 Perjantai on pahin 2 8.8.2025 81 2 578 8 734 WDS FI
6 Jurassic World Rebirth 2.7.2025 48 2 504 102 752 Finnkino FI
7 Bring Her Back 15.8.2025 51 2 215 2 215 SF FI
8 Nobody 2 15.8.2025 68 2 201 2 201 Finnkino FI
9 Smurffit-elokuva 16.7.2025 57 1 957 31 615 Finnkino FI
10 The Fantastic Four: First Steps 23.7.2025 44 1 686 39 731 WDS FI
11 F1 25.6.2025 31 1 569 75 223 WB FI
12 A Samurai in Time 15.8.2025 31 1 502 1 760 Night Visions
13 Superman 11.7.2025 31 1 268 47 555 WB FI
14 Lilo & Stitch 23.5.2025 26 780 125 771 WDS FI
15 28 vuotta myöhemmin 25.6.2025 23 684 54 688 SF FI
16 Varasteleva varpunen 1.8.2025 26 563 5 610 Mondo
17 Mission: Impossible – The Final Reckoning 21.5.2025 14 508 144 690 Finnkino FI
18 Coolie 14.8.2025 7 473 473 Manam
19 Foinikialainen juoni 6.6.2025 13 370 27 394 Finnkino FI
20 Tiedän mitä teit viime kesänä 18.7.2025 14 316 11 803 SF FI

