Top 20: Mies ja alaston ase jatkoi yhä kärjessä

Bring Her Back oli viikonlopun korkein uutuus sijalla seitsemän.

Mies ja alaston ase oli kolmatta viikkoa viikonlopun katsotuin. Elokuva keräsi viikonloppuna 8 252 katsojaa. Yhteensä sillä on nyt kasassa 51 828 katsojaa.

Toisena jatkoi kauhuelokuva Weapons, jonka katsojaluku putosi ensi-iltaviikosta vain kuusi prosenttia. Se on hyvin pieni pudotus erityisesti kauhuelokuvalle.

Kauhua oli tarjolla myös ensi-illassa: viikonlopun korkein uutuus oli 2215 katsojaa kerännyt ja varsin harvinaisen 18-ikärajamerkinnän saanut Danny ja Michael Philippoun Bring Her Back. RackaRacka-nimellä tunnettujen kaksosten ensimmäinen pitkä fiktio elokuva Talk to Me (2022) keräsi teatterilevityksessä reilut 15 000 katsojaa.

14 katsojaa Bring Her Backia vähemmän eli 2 201 katsojaa keräsi sijalla kahdeksan avannut Timo Tjahjanton ohjaama Nobody 2. Elokuvasarjan ensimmäistä osaa (2021) ei Suomessa levityksessä nähty. Pääosassa jatkaa Breaking Bad ja Better Call Saul -sarjoista tuttu Bod Odenkirk.

Junichi Yasudan ohjaama japanilaiselokuva A Samurai in Time keräsi 1502 katsojaa ja oli listan 12.

Top 20:stä löytyi myös sijalta 18 Lokesh Kanagarajin ohjaama intialaiselokuva Coolie, joka keräsi 473 katsojaa.

Lisäksi ensi-illassa oli Neil Boylen ja Kirk Hendryn ohjaama animaatioelokuva Kensuken saari. Se keräsi 44 teatterissa 249 katsojaa (ennakoiden kanssa 285) sekä Ayan Mukerjin ohjaama intialaiselokuva War 2, joka keräsi 84 katsojaa (torstain näytökset mukaan lukien 360) viidessä teatterissa.

Kuudentena jatkava Jurassic World Rebirth ylitti viime viikon lopussa 100 000 katsojan rajan – ensimmäisenä kesän aikana ensi-iltaan tulleista elokuvista.