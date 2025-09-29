Top 20: One Battle After Another avasi viikonlopun toiseksi katsotuimpana
Kotimaisista ensi-illoista korkeimmalle ylsi dokumenttielokuva Palava maa.
Simon Curtisin ohjaama Downton Abbey: Viimeinen näytös jatkoi listaykkösenä. Kolmantena viikonloppunaan elokuva keräsi 10 102 katsojaa ja sen kokonaiskatsojakertymä on tällä hetkellä 87 514. Kamppailu kärkipaikasta oli varsin tiukka. Perjantaina ensi-iltaan tullut Paul Thomas Andersonin One Battle After Another keräsi 9 374 katsojaa ja oli viikonlopun toiseksi katsotuin. Leonardo DiCaprion tähdittämä musta rikoskomedia oli ensi-iltapäivänään päivän katsotuin elokuva.
Andersonin ohjaamista elokuvista kaikki debyyttielokuva Hard Eightiä (1996) lukuun ottamatta on tuotu Suomessa elokuvateatterilevitykseen. Elokuvista toistaiseksi katsotuin on Magnolia (1999, Suomen ensi-ilta 2000) 63 877 katsojalla. Uusin elokuva nousi jo ensimmäisen viikonlopun jälkeen ohjaajan viidenneksi katsotuimmaksi Suomessa. Alla lista Paul Thomas Andersonin elokuvien katsojaluvuista Suomen elokuvateattereissa.
|Suomenkielinen nimi
|Katsojat
|Valmistusvuosi
|Ensi-ilta
|1
|Magnolia
|63877
|1999
|24.3.2000
|2
|There Will Be Blood
|30666
|2007
|22.2.2008
|3
|Boogie Nights
|15187
|1997
|13.3.1998
|4
|Phantom Thread
|10300
|2017
|23.2.2018
|5
|One Battle After Another
|9580
|2025
|26.9.2025
|6
|Mestari
|8198
|2012
|8.2.2013
|7
|Punch-drunk love – rakkauden värit
|7833
|2002
|28.3.2003
|8
|Inherent Vice
|6166
|2014
|27.3.2015
|9
|Licorice Pizza
|4978
|2021
|11.3.2022
Viikonlopun toiseksi korkein ensi-ilta oli Mike Flanaganin ohjaamaa Chuckin ihmeellinen elämä. Elokuva keräsi 1 531 katsojaa ja oli viikonlopun 10. katsotuin.
Myös kotimaisia elokuvia tuli ensi-iltaan. John Websterin ohjaama dokumenttielokuva Palava maa keräsi 519 katsojaa ja oli 17. Anna Erikssonin M, W, E -trilogian päättävä E keräsi 16 teatterissa 297 katsojaa ja jäi niukasti top 20:n ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäi myös Tarik Shalehin ohjaama ruotsalais-ranskalais-tanskalais-suomalais-saksalainen Eagles of Republic. Kairo-trilogian päättävä teos keräsi viikonloppuna 17 teatterissa 151 katsojaa. Elokuva sai ensi-iltansa jo viime keskiviikkona, ja kokonaiskatsojaluku sillä on 270. Kaksi edellä mainittua elokuvaa esitettiin viime viikolla myös Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla. Festivaalin katsojalukutiedot puuttuvat kokonaiskatsojamääristä.
Lisäksi ensi-illassa oli Ida Flukin ohjaama saksalaiselokuva Köln 75, joka keräsi 20 teatterissa 266 katsojaa. Uusintaensi-illassa taas nähtiin vuoden 1975 (Suomen ensi-ilta 1988) The Rocky Horror Picture Show. Jim Sharmanin ohjaama elokuva keräsi 545 katsojaa.
Ennakkonäytöksissä esitettiin parin viikon päästä ensi-iltansa saavaa Ella ja kaverit: Operaatio Saukko, joka keräsi 3 592 katsojaa ja oli viikonlopun neljänneksi katsotuin.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Downton Abbey: Viimeinen näytös
|12.9.2025
|121
|10 102
|87 514
|Finnkino FI
|2
|One Battle After Another
|26.9.2025
|80
|9 374
|9 580
|WB FI
|3
|Täydelliset vieraat
|19.9.2025
|117
|7 101
|26 873
|Nordisk FI
|4
|Ella ja kaverit: Operaatio Saukko
|10.10.2025
|33
|3 592
|3 592
|Nordisk FI
|5
|Kirottu 4: Viimeiset riitit
|5.9.2025
|53
|3 471
|48 655
|WB FI
|6
|Fleak: Kekseliäs ystäväni
|5.9.2025
|63
|2 484
|18 210
|SF FI
|7
|Hurja jengi 2
|30.7.2025
|42
|2 237
|55 442
|Finnkino FI
|8
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|12.9.2025
|35
|1 912
|24 764
|SF FI
|9
|The Long Walk
|12.9.2025
|42
|1 711
|12 125
|Nordisk FI
|10
|Chuckin ihmeellinen elämä
|26.9.2025
|69
|1 531
|1 803
|Cinemanse
|11
|Mies ja alaston ase
|1.8.2025
|30
|1 364
|85 076
|Finnkino FI
|12
|The Roses
|29.8.2025
|24
|704
|20 225
|WDS FI
|13
|Elämä on juhla
|3.9.2025
|45
|698
|22 330
|SF FI
|14
|Smurffit-elokuva
|16.7.2025
|20
|608
|40 043
|Finnkino FI
|15
|Rocky Horror Picture Show
|1.7.1988
|26
|545
|22 021
|WDS FI
|16
|Materialists
|1.8.2025
|12
|530
|58 560
|SF FI
|17
|Palava maa
|26.9.2025
|45
|519
|584
|SF FI
|18
|Weapons
|8.8.2025
|16
|490
|39 481
|WB FI
|19
|Jurassic World Rebirth
|2.7.2025
|10
|474
|114 718
|Finnkino FI
|20
|Supertonttuset
|19.9.2025
|32
|355
|1 337
|Future Film