Top 20: One Battle After Another avasi viikonlopun toiseksi katsotuimpana

29.9.2025

Kotimaisista ensi-illoista korkeimmalle ylsi dokumenttielokuva Palava maa.

Simon Curtisin ohjaama Downton Abbey: Viimeinen näytös jatkoi listaykkösenä. Kolmantena viikonloppunaan elokuva keräsi 10 102 katsojaa ja sen kokonaiskatsojakertymä on tällä hetkellä 87 514. Kamppailu kärkipaikasta oli varsin tiukka. Perjantaina ensi-iltaan tullut Paul Thomas Andersonin One Battle After Another keräsi 9 374 katsojaa ja oli viikonlopun toiseksi katsotuin. Leonardo DiCaprion tähdittämä musta rikoskomedia oli ensi-iltapäivänään päivän katsotuin elokuva.

Andersonin ohjaamista elokuvista kaikki debyyttielokuva Hard Eightiä (1996) lukuun ottamatta on tuotu Suomessa elokuvateatterilevitykseen. Elokuvista toistaiseksi katsotuin on Magnolia (1999, Suomen ensi-ilta 2000) 63 877 katsojalla. Uusin elokuva nousi jo ensimmäisen viikonlopun jälkeen ohjaajan viidenneksi katsotuimmaksi Suomessa. Alla lista Paul Thomas Andersonin elokuvien katsojaluvuista Suomen elokuvateattereissa.

  Suomenkielinen nimi Katsojat Valmistusvuosi Ensi-ilta
1 Magnolia 63877 1999 24.3.2000
2 There Will Be Blood 30666 2007 22.2.2008
3 Boogie Nights 15187 1997 13.3.1998
4 Phantom Thread 10300 2017 23.2.2018
5 One Battle After Another 9580 2025 26.9.2025
6 Mestari 8198 2012 8.2.2013
7 Punch-drunk love – rakkauden värit 7833 2002 28.3.2003
8 Inherent Vice 6166 2014 27.3.2015
9 Licorice Pizza 4978 2021 11.3.2022

Viikonlopun toiseksi korkein ensi-ilta oli Mike Flanaganin ohjaamaa Chuckin ihmeellinen elämä. Elokuva keräsi 1 531 katsojaa ja oli viikonlopun 10. katsotuin.

Myös kotimaisia elokuvia tuli ensi-iltaan. John Websterin ohjaama dokumenttielokuva Palava maa keräsi 519 katsojaa ja oli 17. Anna Erikssonin M, W, E -trilogian päättävä E keräsi 16 teatterissa 297 katsojaa ja jäi niukasti top 20:n ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäi myös Tarik Shalehin ohjaama ruotsalais-ranskalais-tanskalais-suomalais-saksalainen Eagles of Republic. Kairo-trilogian päättävä teos keräsi viikonloppuna 17 teatterissa 151 katsojaa. Elokuva sai ensi-iltansa jo viime keskiviikkona, ja kokonaiskatsojaluku sillä on 270. Kaksi edellä mainittua elokuvaa esitettiin viime viikolla myös Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla. Festivaalin katsojalukutiedot puuttuvat kokonaiskatsojamääristä.

Lisäksi ensi-illassa oli Ida Flukin ohjaama saksalaiselokuva Köln 75, joka keräsi 20 teatterissa 266 katsojaa. Uusintaensi-illassa taas nähtiin vuoden 1975 (Suomen ensi-ilta 1988) The Rocky Horror Picture Show. Jim Sharmanin ohjaama elokuva keräsi 545 katsojaa.

Ennakkonäytöksissä esitettiin parin viikon päästä ensi-iltansa saavaa Ella ja kaverit: Operaatio Saukko, joka keräsi 3 592 katsojaa ja oli viikonlopun neljänneksi katsotuin.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 121 10 102 87 514 Finnkino FI
2 One Battle After Another 26.9.2025 80 9 374 9 580 WB FI
3 Täydelliset vieraat 19.9.2025 117 7 101 26 873 Nordisk FI
4 Ella ja kaverit: Operaatio Saukko 10.10.2025 33 3 592 3 592 Nordisk FI
5 Kirottu 4: Viimeiset riitit 5.9.2025 53 3 471 48 655 WB FI
6 Fleak: Kekseliäs ystäväni 5.9.2025 63 2 484 18 210 SF FI
7 Hurja jengi 2 30.7.2025 42 2 237 55 442 Finnkino FI
8 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 12.9.2025 35 1 912 24 764 SF FI
9 The Long Walk 12.9.2025 42 1 711 12 125 Nordisk FI
10 Chuckin ihmeellinen elämä 26.9.2025 69 1 531 1 803 Cinemanse
11 Mies ja alaston ase 1.8.2025 30 1 364 85 076 Finnkino FI
12 The Roses 29.8.2025 24 704 20 225 WDS FI
13 Elämä on juhla 3.9.2025 45 698 22 330 SF FI
14 Smurffit-elokuva 16.7.2025 20 608 40 043 Finnkino FI
15 Rocky Horror Picture Show  1.7.1988 26 545 22 021 WDS FI
16 Materialists 1.8.2025 12 530 58 560 SF FI
17 Palava maa 26.9.2025 45 519 584 SF FI
18 Weapons 8.8.2025 16 490 39 481 WB FI
19 Jurassic World Rebirth 2.7.2025 10 474 114 718 Finnkino FI
20 Supertonttuset 19.9.2025 32 355 1 337 Future Film

