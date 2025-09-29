Top 20: One Battle After Another avasi viikonlopun toiseksi katsotuimpana

Kotimaisista ensi-illoista korkeimmalle ylsi dokumenttielokuva Palava maa.

Simon Curtisin ohjaama Downton Abbey: Viimeinen näytös jatkoi listaykkösenä. Kolmantena viikonloppunaan elokuva keräsi 10 102 katsojaa ja sen kokonaiskatsojakertymä on tällä hetkellä 87 514. Kamppailu kärkipaikasta oli varsin tiukka. Perjantaina ensi-iltaan tullut Paul Thomas Andersonin One Battle After Another keräsi 9 374 katsojaa ja oli viikonlopun toiseksi katsotuin. Leonardo DiCaprion tähdittämä musta rikoskomedia oli ensi-iltapäivänään päivän katsotuin elokuva.

Andersonin ohjaamista elokuvista kaikki debyyttielokuva Hard Eightiä (1996) lukuun ottamatta on tuotu Suomessa elokuvateatterilevitykseen. Elokuvista toistaiseksi katsotuin on Magnolia (1999, Suomen ensi-ilta 2000) 63 877 katsojalla. Uusin elokuva nousi jo ensimmäisen viikonlopun jälkeen ohjaajan viidenneksi katsotuimmaksi Suomessa. Alla lista Paul Thomas Andersonin elokuvien katsojaluvuista Suomen elokuvateattereissa.

Suomenkielinen nimi Katsojat Valmistusvuosi Ensi-ilta 1 Magnolia 63877 1999 24.3.2000 2 There Will Be Blood 30666 2007 22.2.2008 3 Boogie Nights 15187 1997 13.3.1998 4 Phantom Thread 10300 2017 23.2.2018 5 One Battle After Another 9580 2025 26.9.2025 6 Mestari 8198 2012 8.2.2013 7 Punch-drunk love – rakkauden värit 7833 2002 28.3.2003 8 Inherent Vice 6166 2014 27.3.2015 9 Licorice Pizza 4978 2021 11.3.2022

Viikonlopun toiseksi korkein ensi-ilta oli Mike Flanaganin ohjaamaa Chuckin ihmeellinen elämä. Elokuva keräsi 1 531 katsojaa ja oli viikonlopun 10. katsotuin.

Myös kotimaisia elokuvia tuli ensi-iltaan. John Websterin ohjaama dokumenttielokuva Palava maa keräsi 519 katsojaa ja oli 17. Anna Erikssonin M, W, E -trilogian päättävä E keräsi 16 teatterissa 297 katsojaa ja jäi niukasti top 20:n ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäi myös Tarik Shalehin ohjaama ruotsalais-ranskalais-tanskalais-suomalais-saksalainen Eagles of Republic. Kairo-trilogian päättävä teos keräsi viikonloppuna 17 teatterissa 151 katsojaa. Elokuva sai ensi-iltansa jo viime keskiviikkona, ja kokonaiskatsojaluku sillä on 270. Kaksi edellä mainittua elokuvaa esitettiin viime viikolla myös Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla. Festivaalin katsojalukutiedot puuttuvat kokonaiskatsojamääristä.

Lisäksi ensi-illassa oli Ida Flukin ohjaama saksalaiselokuva Köln 75, joka keräsi 20 teatterissa 266 katsojaa. Uusintaensi-illassa taas nähtiin vuoden 1975 (Suomen ensi-ilta 1988) The Rocky Horror Picture Show. Jim Sharmanin ohjaama elokuva keräsi 545 katsojaa.

Ennakkonäytöksissä esitettiin parin viikon päästä ensi-iltansa saavaa Ella ja kaverit: Operaatio Saukko, joka keräsi 3 592 katsojaa ja oli viikonlopun neljänneksi katsotuin.