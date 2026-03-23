Top 20: Operaatio Ave Maria oli viikonlopun ylivoimainen ykkönen.

23.3.2026

Kaunis rietas onnellinen ja Humiseva harju ylittivät 100 000 katsojan rajan.

Ensi-illassa ollut Phil Lordin ja Christopher Millerin ohjaama Operaatio Ave Maria keräsi 17 707 katsojaa ja avasi viikonlopun selvästi katsotuimpana. Myös sarjoja ohjanneen kaksikon uusi elokuva on ohjaajien neljäs. Kaikki aiemmatkin elokuvat on nähty Suomen elokuvateatterilevityksessä. Elokuvista katsotuin on animaatio Lego Elokuva (2014), joka keräsi teatterikierroksella vajaat 140 000 katsojaa. Uuden sci-fi-elokuvan pääosassa nähdään Ryan Gosling.

Toiseksi ja kolmanneksi pudonneiden Operaatio Majavan ja Kaunis rietas onnellisen viikonloppukamppailu on ollut viimeiset kolme viikkoa hyvin tiukkaa. Tänäkin viikonloppuna eroa oli vain 85 katsojaa. Arkipäivinä Kaija Koo -elämäkertaelokuva on kuitenkin kerännyt huomattavasti enemmän katsojia. Esimerkiksi viime maanantai–torstai välisenä aikana Selma Vilhusen elokuva keräsi yli 5600 katsojaa, kun Pixar-animaatio jäi vain reiluun 1200 katsojaan. Yleisestikin koko perheen elokuvien katsojaluvut painottuvat viikonlopuille huomattavasti enemmän kuin elokuvilla, joiden kohdeyleisö on vanhempaa. Kokonaiskatsojamäärässä Kaunis rietas onnellisen rikkoi 100 000 katsojan rajan, kuten teki myös listan viidentenä oleva Humiseva harju

Viikko sitten vuoden parhaana elokuvana Oscar-gaalassa palkittu One Battle After Another palasi top 20 -listalle. 1400 katsojaa kerännyt elokuva oli viikonlopun kahdeksas. Yhteensä 78 000 katsojaa kerännyt elokuva oli viime vuoden neljänneksi katsotuin elokuva Helsingissä. Muualla Suomessa menestys ei ainakaan vielä viime vuonna ollut yhtä näyttävää. 

Viikon muut ensi-illat eivät mahtuneet top 10:een. Mona Fastvoldin ohjaama The Testament of Ann Lee keräsi 1 029 katsojaa ja oli 13. Muusikko Charli XCX:stä kertova mokumentti The Moment (ohjaus Aidan Zamir) taas oli 16. Pääosan lisäksi poptähti on merkitty elokuvan yhdeksi käsikirjoittajaksi ja tuottajaksi.

Dylan Southernin ohjaama Surulla on sulkapeite keräsi 37 teatterissa 428 katsojaa ja Hannes Holmin ohjaama ruotsalaiselokuva Regnmannen kahdessa teatterissa 50 katsojaa.

Lisäksi ensi-illassa oli kokeellisista elokuvista tunnetun Milja Viidan dokumentti Ihmisiä sunnuntaina Se keräsi kahdessa teatterissa yhdeksän katsojaa. Palkitun ohjaajan elokuvia ei ole aiemmin varsinaisessa elokuvateatterilevityksessä nähty. Viidan uuden elokuvan levityksestä vastaa Pirkanmaan elokuvakeskus (PEK). Joissakin ensi-iltalistoissa oli näkynyt myös Viidan toinen elokuva, viime vuonna festivaaleillakin esitetty Skönärit. Sen mahdolliset katsojaluvut eivät ole tiedossa.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 94 17 707 19 491 SF FI  
2 Operaatio majava 6.3.2026 98 5 785 35 316 WDS FI  
3 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 93 5 700 105 533 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
4 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 59 4 255 181 909 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
5 Humiseva harju 13.2.2026 55 3 169 101 422 WB FI  
6 Muistoja hänestä 13.3.2026 65 2 187 8 307 Finnkino FI  
7 Scream 7 27.2.2026 43 2 083 24 759 SF FI  
8 One Battle After Another 26.9.2025 26 1 378 77 695 WB FI  
9 Isänpäivä 6.3.2026 70 1 306 13 790 B-Plan Tekele Productions Oy
10 EPiC: Elvis Presley in Concert 27.2.2026 53 1 294 23 205 Finnkino FI  
11 Vinski 2 13.2.2026 44 1 262 44 525 Finnkino FI Snapper Films Oy
12 Die My Love 13.3.2026 41 1 179 4 513 Mondo  
13 The Testament of Ann Lee 20.3.2026 56 1 029 1 052 WDS FI  
14 GOAT: Kaikkien aikojen paras 13.2.2026 23 991 31 916 SF FI  
15 Hamnet 30.1.2026 21 778 30 094 Finnkino FI  
16 The Moment 20.3.2026 34 720 1 149 Finnkino FI  
17 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 25 631 109 108 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
18 Kotiapulainen 2.1.2026 14 621 115 425 NDSK_FI  
19 It Was Just An Accident 6.3.2026 23 601 6 321 Cinemanse  
20 How to Make a Killing 13.3.2026 24 520 2 581 Cinemanse  

