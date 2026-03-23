Top 20: Operaatio Ave Maria oli viikonlopun ylivoimainen ykkönen.

Kaunis rietas onnellinen ja Humiseva harju ylittivät 100 000 katsojan rajan.

Ensi-illassa ollut Phil Lordin ja Christopher Millerin ohjaama Operaatio Ave Maria keräsi 17 707 katsojaa ja avasi viikonlopun selvästi katsotuimpana. Myös sarjoja ohjanneen kaksikon uusi elokuva on ohjaajien neljäs. Kaikki aiemmatkin elokuvat on nähty Suomen elokuvateatterilevityksessä. Elokuvista katsotuin on animaatio Lego Elokuva (2014), joka keräsi teatterikierroksella vajaat 140 000 katsojaa. Uuden sci-fi-elokuvan pääosassa nähdään Ryan Gosling.

Toiseksi ja kolmanneksi pudonneiden Operaatio Majavan ja Kaunis rietas onnellisen viikonloppukamppailu on ollut viimeiset kolme viikkoa hyvin tiukkaa. Tänäkin viikonloppuna eroa oli vain 85 katsojaa. Arkipäivinä Kaija Koo -elämäkertaelokuva on kuitenkin kerännyt huomattavasti enemmän katsojia. Esimerkiksi viime maanantai–torstai välisenä aikana Selma Vilhusen elokuva keräsi yli 5600 katsojaa, kun Pixar-animaatio jäi vain reiluun 1200 katsojaan. Yleisestikin koko perheen elokuvien katsojaluvut painottuvat viikonlopuille huomattavasti enemmän kuin elokuvilla, joiden kohdeyleisö on vanhempaa. Kokonaiskatsojamäärässä Kaunis rietas onnellisen rikkoi 100 000 katsojan rajan, kuten teki myös listan viidentenä oleva Humiseva harju.

Viikko sitten vuoden parhaana elokuvana Oscar-gaalassa palkittu One Battle After Another palasi top 20 -listalle. 1400 katsojaa kerännyt elokuva oli viikonlopun kahdeksas. Yhteensä 78 000 katsojaa kerännyt elokuva oli viime vuoden neljänneksi katsotuin elokuva Helsingissä. Muualla Suomessa menestys ei ainakaan vielä viime vuonna ollut yhtä näyttävää.

Viikon muut ensi-illat eivät mahtuneet top 10:een. Mona Fastvoldin ohjaama The Testament of Ann Lee keräsi 1 029 katsojaa ja oli 13. Muusikko Charli XCX:stä kertova mokumentti The Moment (ohjaus Aidan Zamir) taas oli 16. Pääosan lisäksi poptähti on merkitty elokuvan yhdeksi käsikirjoittajaksi ja tuottajaksi.

Dylan Southernin ohjaama Surulla on sulkapeite keräsi 37 teatterissa 428 katsojaa ja Hannes Holmin ohjaama ruotsalaiselokuva Regnmannen kahdessa teatterissa 50 katsojaa.

Lisäksi ensi-illassa oli kokeellisista elokuvista tunnetun Milja Viidan dokumentti Ihmisiä sunnuntaina Se keräsi kahdessa teatterissa yhdeksän katsojaa. Palkitun ohjaajan elokuvia ei ole aiemmin varsinaisessa elokuvateatterilevityksessä nähty. Viidan uuden elokuvan levityksestä vastaa Pirkanmaan elokuvakeskus (PEK). Joissakin ensi-iltalistoissa oli näkynyt myös Viidan toinen elokuva, viime vuonna festivaaleillakin esitetty Skönärit. Sen mahdolliset katsojaluvut eivät ole tiedossa.