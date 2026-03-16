Top 20: Operaatio Majava jatkoi kärjessä

Viikonlopun korkein ensi-ilta avasi viidentenä.

Pixar-animaatio Operaatio Majava jatkoi listan ykköspaikalla. Elokuva keräsi viikonloppuna 9 210 katsojaa. Myös muut kärkisijat menivät samoille elokuville kuin viikko sitten; koko kärkinelikko piti sijansa, kun Kaunis rietas onnellinen jatkoi toisena, Luottomies-elokuva: Lepoloma kolmantena ja Humiseva harju neljäntenä. Kaunis rietas onnellinen ja Humiseva harju lähestyvät 100 000 katsojan rajaa ja ylittänevät sen tällä viikolla. Luottomies-elokuva: Lepoloma taas on kerännyt jo yli 175 000 katsojaa ja onkin vuosilistan selvä ykkönen.

Vaikka kärkisijat pysyivät samoissa käsissä, tarjosi viikonloppu jälleen monta ensi-iltaa.

Parhaiten uutuuksista avasi sijalle viisi yltänyt Vanessa Caswillin ohjaama Muistoja hänestä. Colleen Hooverin menestyskirjaan perustuva elokuva keräsi 3 830 katsojaa. Seuraava Hooverin kirjafilmatisointi Verity saa näillä näkymin ensi-iltansa jo tämän vuoden syksyllä.

Lynne Ramsayn ohjaama Die My Love avasi yhdeksäntenä 2 247 katsojalla. Elokuva on ohjaajan neljäs Suomessa ensi-iltansa saanut teos, ja jo ensimmäisen viikonlopun jälkeen ohjaajan toiseksi katsotuin. Uuden elokuvan pääosissa nähdään Jennifer Lawrence ja Robert Pattinson.

John Patton Fordin ohjaama ja Glen Powellin tähdittämä Kuinka lyödä rahoiksi keräsi 1448 katsojaa ja oli 11.

Olivier Assayasin ohjaama poliittinen draama The Wizard of the Kremlin keräsi 906 katsojaa ja oli 16. Venäjän nykyisen presidentin valtaannousua kuvaavan elokuvan pääosassa nähdään kuvitteellisen neuvonantajan roolissa Paul Dano. Presidenttiä esittää Jude Law. Elokuva on ranskalaisohjaajan kahdeksas Suomessa levitykseen tuotu elokuva. Lisäksi Assaysin ohjaaja episodi nähtiin elokuva-antologiassa Pariisi rakkaudella. Ohjaajan elokuvista katsotuin on Kesähetket 13 018 katsojalla, jos edellä mainittua Pariisi rakkaudella ei lasketa. Se keräsi 14 269 katsojaa. Yhteensä ohjaajan seitsemän edellistä elokuvaa ovat kerännet vajaat 38 000 katsojaa.

Alain Darborgin ohjaama ruotsalaiselokuva Roistojen roisto keräsi 276 katsojaa 15:ssä teatterissa. Jon Glassbergin dokumenttielokuvan Girl Climber tiedot ovat mahdollisesti puutteelliset. Tämän hetken tiedon mukaan elokuvaa esitettiin yhdessä salissa 54 katsojalle.