Top 20: Operaatio Majava jatkoi kärjessä

16.3.2026

Viikonlopun korkein ensi-ilta avasi viidentenä.

Kuva: (c)Disney/Pixar

Pixar-animaatio Operaatio Majava jatkoi listan ykköspaikalla. Elokuva keräsi viikonloppuna 9 210 katsojaa. Myös muut kärkisijat menivät samoille elokuville kuin viikko sitten; koko kärkinelikko piti sijansa, kun Kaunis rietas onnellinen jatkoi toisena, Luottomies-elokuva: Lepoloma kolmantena ja Humiseva harju neljäntenä. Kaunis rietas onnellinen ja Humiseva harju lähestyvät 100 000 katsojan rajaa ja ylittänevät sen tällä viikolla. Luottomies-elokuva: Lepoloma taas on kerännyt jo yli 175 000 katsojaa ja onkin vuosilistan selvä ykkönen.

Vaikka kärkisijat pysyivät samoissa käsissä, tarjosi viikonloppu jälleen monta ensi-iltaa.

Parhaiten uutuuksista avasi sijalle viisi yltänyt Vanessa Caswillin ohjaama Muistoja hänestä. Colleen Hooverin menestyskirjaan perustuva elokuva keräsi 3 830 katsojaa. Seuraava Hooverin kirjafilmatisointi Verity saa näillä näkymin ensi-iltansa jo tämän vuoden syksyllä.

Lynne Ramsayn ohjaama Die My Love avasi yhdeksäntenä 2 247 katsojalla. Elokuva on ohjaajan neljäs Suomessa ensi-iltansa saanut teos, ja jo ensimmäisen viikonlopun jälkeen ohjaajan toiseksi katsotuin. Uuden elokuvan pääosissa nähdään Jennifer Lawrence ja Robert Pattinson.

John Patton Fordin ohjaama ja Glen Powellin tähdittämä Kuinka lyödä rahoiksi keräsi 1448 katsojaa ja oli 11.

Olivier Assayasin ohjaama poliittinen draama The Wizard of the Kremlin keräsi 906 katsojaa ja oli 16. Venäjän nykyisen presidentin valtaannousua kuvaavan elokuvan pääosassa nähdään kuvitteellisen neuvonantajan roolissa Paul Dano. Presidenttiä esittää Jude Law. Elokuva on ranskalaisohjaajan kahdeksas Suomessa levitykseen tuotu elokuva. Lisäksi Assaysin ohjaaja episodi nähtiin elokuva-antologiassa Pariisi rakkaudella. Ohjaajan elokuvista katsotuin on Kesähetket 13 018 katsojalla, jos edellä mainittua Pariisi rakkaudella ei lasketa. Se keräsi 14 269 katsojaa. Yhteensä ohjaajan seitsemän edellistä elokuvaa ovat kerännet vajaat 38 000 katsojaa.

Alain Darborgin ohjaama ruotsalaiselokuva Roistojen roisto keräsi 276 katsojaa 15:ssä teatterissa. Jon Glassbergin dokumenttielokuvan Girl Climber tiedot ovat mahdollisesti puutteelliset. Tämän hetken tiedon mukaan elokuvaa esitettiin yhdessä salissa 54 katsojalle.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Operaatio Majava 6.3.2026 105 9 210 27 937 WDS FI  
2 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 108 8 716 94 208 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
3 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 85 7 061 175 054 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
4 Humiseva harju 13.2.2026 67 5 034 95 939 WB FI  
5 Muistoja hänestä 13.3.2026 83 3 830 3 830 Finnkino FI  
6 Scream 7 27.2.2026 58 3 229 21 592 SF FI  
7 Isänpäivä 6.3.2026 91 2 477 10 472 B-Plan Tekele Productions Oy
8 Vinski 2 13.2.2026 58 2 312 43 026 Finnkino FI Snapper Films Oy
9 Die My Love 13.3.2026 52 2 247 2 355 Mondo  
10 EPiC: Elvis Presley in Concert 27.2.2026 68 2 223 20 114 Finnkino FI  
11 How to Make a Killing 13.3.2026 40 1 448 1 448 Cinemanse  
12 It Was Just An Accident 6.3.2026 32 1 433 4 963 Cinemanse  
13 GOAT: Kaikkien aikojen paras 13.2.2026 36 1 333 30 699 SF FI  
14 Kotiapulainen 2.1.2026 18 987 114 420 NDSK_FI  
15 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 30 953 107 553 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
16 The Wizard of the Kremlin 13.3.2026 38 906 906 SF FI  
17 Hamnet 30.1.2026 20 837 28 391 Finnkino FI  
18 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 23 704 197 516 WDS FI  
19 The Bride! 6.3.2026 45 616 3 575 WB FI  
20 Marty Supreme – unelmoi isosti 23.1.2026 11 588 36 708 NDSK_FI  

9.3.2026

Top 20: Operaatio Majava oli viikonlopun katsotuin

Kärkikamppailu oli jälleen tiukka. Kuva: (c)Disney/Pixar Jo viikko sitten listan seitsemäntenä ollut Daniel Chongin ohjaama...
2.3.2026

Helmikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Vuosilistan kärkeen noussut Luottomies-elokuva: Lepoloma oli helmikuun ylivoimaisesti katsotuin. Kari Ketosen ohjaama Luottomies-elokuva: Lepoloma keräsi...
2.3.2026

Top 20: Viikonlopun kotimainen kärkikaksikko tarjosi listatrillerin – ero vain 19 katsojaa.

Ensi-illassa ollut Scream 7 oli perjantain katsotuin. Kuva: Cata Portin / Solar Films Kaunis rietas...
