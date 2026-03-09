Top 20: Operaatio Majava oli viikonlopun katsotuin
Kärkikamppailu oli jälleen tiukka.
Kuva: (c)Disney/Pixar
Jo viikko sitten listan seitsemäntenä ollut Daniel Chongin ohjaama Disney-Pixar-animaatio Operaatio Majava sai nyt varsinaisen ensi-iltansa. Elokuva keräsi 10 673 katsojaa, mikä riitti listan kärkisijaan. Kaksi edellistä viikkoa kärkisijaa pitänyt Kaunis rietas onnellinen jäi vajaan sadan katsojan päähän kärjestä.
Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Aleksi Salmenperän ohjaama Isänpäivä. Elokuva keräsi 3 828 katsojaa ja oli kuudes. Ohjaajan kahdeksan edellistä pitkää elokuvaa ovat keränneet elokuvateatterilevityksessä Suomessa yhteensä 227 000 katsojaa. Niistä katsotuin on hänen debyyttielokuvansa Lapsia ja aikuisia – kuinka niitä tehdään? (2004) 55 000 katsojalla.
Muista ensi-illoista Maggie Gyllenhaalin ohjaama The Bride! keräsi 2 098 katsojaa ja avasi yhdeksäntenä. Elokuvan nimiroolissa nähdään Hamnetin pääosassakin ollut Jessie Buckley.
Viime vuoden Cannesin Kultaisen palmun voittanut Jafar Panahin ohjaama Se oli pelkkä sattuma taas keräsi 1 786 katsojaa ja oli yhdestoista.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Operaatio majava
|6.3.2026
|118
|10 673
|16 073
|WDS FI
|2
|Kaunis rietas onnellinen
|18.2.2026
|114
|10 576
|79 160
|NDSK_FI
|Solar Films Inc. Oy
|3
|Luottomies-elokuva: Lepoloma
|4.2.2026
|81
|9 264
|164 515
|Finnkino FI
|Red Carpet Film&tv Oy
|4
|Humiseva harju
|13.2.2026
|76
|7 087
|87 066
|WB FI
|5
|Scream 7
|27.2.2026
|67
|4 792
|16 834
|SF FI
|6
|Isänpäivä
|6.3.2026
|103
|3 828
|4 915
|B-Plan
|Tekele Productions Oy
|7
|EPiC: Elvis Presley in Concert
|27.2.2026
|81
|3 143
|15 021
|Finnkino FI
|8
|Vinski 2
|13.2.2026
|61
|2 942
|40 173
|Finnkino FI
|Snapper Films Oy
|9
|The Bride!
|6.3.2026
|73
|2 098
|2 126
|WB FI
|10
|GOAT: Kaikkien aikojen paras
|13.2.2026
|40
|1 808
|29 104
|SF FI
|11
|It Was Just An Accident
|6.3.2026
|31
|1 786
|2 197
|Cinemanse
|12
|Kotiapulainen
|2.1.2026
|21
|1 473
|112 966
|NDSK_FI
|13
|Kalevala: Kullervon tarina
|16.1.2026
|29
|1 297
|105 517
|SF FI
|Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
|14
|Zootropolis – Eläinten kaupunki 2
|28.11.2025
|29
|1 067
|196 712
|WDS FI
|15
|Shelter
|27.2.2026
|38
|1 017
|4 151
|Cinemanse
|16
|Hamnet
|30.1.2026
|16
|861
|26 919
|Finnkino FI
|17
|Marty Supreme – unelmoi isosti
|23.1.2026
|15
|764
|35 676
|NDSK_FI
|18
|PIllion
|27.2.2026
|19
|711
|3 421
|ELKE ry
|19
|Left-Handed Girl
|27.2.2026
|22
|578
|2 853
|Mondo
|20
|Crime 101
|13.2.2026
|14
|570
|7 459
|SF FI