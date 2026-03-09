Ajankohtaista Top 20: Operaatio Majava oli viikonlopun katsotuin

Top 20: Operaatio Majava oli viikonlopun katsotuin

9.3.2026

Kärkikamppailu oli jälleen tiukka.

Kuva: (c)Disney/Pixar

Jo viikko sitten listan seitsemäntenä ollut Daniel Chongin ohjaama Disney-Pixar-animaatio Operaatio Majava sai nyt varsinaisen ensi-iltansa. Elokuva keräsi 10 673 katsojaa, mikä riitti listan kärkisijaan. Kaksi edellistä viikkoa kärkisijaa pitänyt Kaunis rietas onnellinen jäi vajaan sadan katsojan päähän kärjestä.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Aleksi Salmenperän ohjaama Isänpäivä. Elokuva keräsi 3 828 katsojaa ja oli kuudes. Ohjaajan kahdeksan edellistä pitkää elokuvaa ovat keränneet elokuvateatterilevityksessä Suomessa yhteensä 227 000 katsojaa. Niistä katsotuin on hänen debyyttielokuvansa Lapsia ja aikuisia – kuinka niitä tehdään? (2004) 55 000 katsojalla.

Muista ensi-illoista Maggie Gyllenhaalin ohjaama The Bride! keräsi 2 098 katsojaa ja avasi yhdeksäntenä. Elokuvan nimiroolissa nähdään Hamnetin pääosassakin ollut Jessie Buckley.

Viime vuoden Cannesin Kultaisen palmun voittanut Jafar Panahin ohjaama Se oli pelkkä sattuma taas keräsi 1 786 katsojaa ja oli yhdestoista.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Operaatio majava 6.3.2026 118 10 673 16 073 WDS FI  
2 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 114 10 576 79 160 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
3 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 81 9 264 164 515 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
4 Humiseva harju 13.2.2026 76 7 087 87 066 WB FI  
5 Scream 7 27.2.2026 67 4 792 16 834 SF FI  
6 Isänpäivä 6.3.2026 103 3 828 4 915 B-Plan Tekele Productions Oy
7 EPiC: Elvis Presley in Concert 27.2.2026 81 3 143 15 021 Finnkino FI  
8 Vinski 2 13.2.2026 61 2 942 40 173 Finnkino FI Snapper Films Oy
9 The Bride! 6.3.2026 73 2 098 2 126 WB FI  
10 GOAT: Kaikkien aikojen paras 13.2.2026 40 1 808 29 104 SF FI  
11 It Was Just An Accident 6.3.2026 31 1 786 2 197 Cinemanse  
12 Kotiapulainen 2.1.2026 21 1 473 112 966 NDSK_FI  
13 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 29 1 297 105 517 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
14 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 29 1 067 196 712 WDS FI  
15 Shelter 27.2.2026 38 1 017 4 151 Cinemanse  
16 Hamnet 30.1.2026 16 861 26 919 Finnkino FI  
17 Marty Supreme – unelmoi isosti 23.1.2026 15 764 35 676 NDSK_FI  
18 PIllion 27.2.2026 19 711 3 421 ELKE ry  
19 Left-Handed Girl 27.2.2026 22 578 2 853 Mondo  
20 Crime 101 13.2.2026 14 570 7 459 SF FI  

Lue seuraavaksi

2.3.2026

Helmikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Vuosilistan kärkeen noussut Luottomies-elokuva: Lepoloma oli helmikuun ylivoimaisesti katsotuin. Kari Ketosen ohjaama Luottomies-elokuva: Lepoloma keräsi...
Lue lisää

2.3.2026

Top 20: Viikonlopun kotimainen kärkikaksikko tarjosi listatrillerin – ero vain 19 katsojaa.

Ensi-illassa ollut Scream 7 oli perjantain katsotuin. Kuva: Cata Portin / Solar Films Kaunis rietas...
Lue lisää

23.2.2026

Top 20: Kaunis rietas onnellinen oli viikonlopun katsotuin

Kokoperheen elokuvat paransivat tuloksiaan viikon takaisesta. Kuva: Cata Portin / Solar Films Selma Vilhusen ohjaama...
Lue lisää