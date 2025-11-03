Ajankohtaista Top 20: Sisu 2 jatkoi kärjessä.

Top 20: Sisu 2 jatkoi kärjessä.

3.11.2025

Runsaasta ensi-iltasadosta parhaiten avasi Bruce Springsteen -elokuva Deliver Me From Nowhere.

Jalmari Helanderin ohjaama Sisu 2 oli toisenkin viikonlopun katsotuin. Elokuvan katsojaluku putosi liki 45 % viime viikkoisesta, mutta 15 994 riitti selvään ykkössijaan. Kärkikolmikko oli tälläkin viikolla kotimaisia, kun Kyllä isä osaa Lapissa ja Cancel pitivät sijansa.

Viikonloppu tarjosi kuusi ensi-iltaa, joista yksi oli uusintaensi-ilta. Niistä parhaiten sijalla neljä avasi Scott Cooperin ohjaama Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Elämäkertaelokuvassa Bruce Springsteeniä esittää Jeremy Allen White.

Sijalla seitsemän oli Tatsuya Yoshiharan ohjaama japanilaisanimaatio Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc. Viime viikon keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt tähän mennessä 7 429 katsojaa. Viikonlopun katsojaluku oli 3 182 katsojaa. Sijaa alempana ja 24 katsojaa pienemmällä ensi-iltaviikonlopun tuloksella avasi Yorgos Lanthimoksen uusi elokuva Bugonia. Pääosassa nähdään ohjaajan vakiokasvoksi muodostunut, kolmessa edellisessäkin elokuvassa pääosassa nähty Emma Stone. Sijalla 20 taas ylsi Eva Victorin ohjaama draamakomedia Sorry, Baby, joka keräsi 753 katsojaa.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Josefina Rautiaisen ensimmäinen pitkä fiktioelokuva Huutamisen taito. Ilman elokuvasäätiön tuotantotukea tehdyssä elokuvassa nähdään pääosissa Jonna Järnefelt ja Alina Tomnikov. Huutamisen taito keräsi 1723 katsojaa ja avasi sijalla 13.

Viikonloppuna tuotiin uusintaensi-iltaan 40-vuotisjuhliaan viettävä aikamatkustusklassikko Paluu tulevaisuuteen. Robert Zemeckisin jättihitti tuli Suomessa alun peri ensi-iltaan 20.12.1985. Viikonloppuna elokuva keräsi 1590 katsojaa ja sen kokonaisluku nousi yli 290 000 katsojaan.

Lisäksi ennakoissa esitettiin Joonas Berghällin ja Hannes Vartiaisen ohjaamaa Tonttua. Ensi-iltaan ensi viikon perjantaina saapuva jouluelokuva keräsi 1951 katsojaa ja oli viikonlopun 11. katsotuin.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Sisu 2 22.10.2025 121 15 994 72 832 SF FI
2 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 111 9 834 96 995 Finnkino FI
3 Cancel 8.10.2025 79 5 746 156 150 Nordisk FI
4 Springsteen: Deliver Me From Nowhere 31.10.2025 87 5 582 6 230 WDS FI
5 Ella ja kaverit: Operaatio Saukko 10.10.2025 81 3 829 55 854 Nordisk FI
6 One Battle After Another 26.9.2025 31 3 492 56 673 WB FI
7 Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc 29.10.2025 36 3 182 7 429 SF FI
8 Bugonia 31.10.2025 62 3 158 3 158 Finnkino FI
9 Gabbyn nukketalo -elokuva 10.10.2025 57 2 844 33 767 Finnkino FI
10 Black Phone 2 17.10.2025 53 2 405 15 946 Finnkino FI
11 Tonttu 14.11.2025 17 1 951 2 157 Cinemanse
12 Ainoastaan sinä 24.10.2025 55 1 779 7 210 Finnkino FI
13 Huutamisen taito 31.10.2025 78 1 723 1 798 Nordisk FI
14 Downton Abbey: Viimeinen näytös 12.9.2025 39 1 685 134 420 Finnkino FI
15 Paluu tulevaisuuteen 40-vuotisjuhlajulkaisu 20.12.1985 40 1 590 290 538 Finnkino FI
16 Täydelliset vieraat 19.9.2025 29 1 041 59 493 Nordisk FI
17 Exit 8 24.10.2025 29 900 3 616 Future Film
18 Timantit 17.10.2025 26 876 8 059 Future Film
19 Kirottu 4: Viimeiset riitit 5.9.2025 28 850 61 918 WB FI
20 Sorry, Baby 31.10.2025 34 753 1 055 Cinemanse

Lue seuraavaksi

3.11.2025

Lokakuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Kotimaiset elokuvat keräsivät reilusti yli 60 % kuukauden katsojaosuudesta, yksittäisen päivän osuuden ollessa jopa yli...
Lue lisää

27.10.2025

Top 20: Kotimaiset elokuvat nappasivat neljä kärkisijaa Sisu 2:n johdolla

Vastaava menestys ajoittuu yli 25 vuoden taakse, vuoden 1999 alkuun. Jalmari Helanderin ohjaama Sisu 2...
Lue lisää

20.10.2025

Top 20: Ensi-illassa ollut Kyllä isä osaa Lapissa vei ykkössijan alle promillen erolla Canceliin

Kotimaisen huippuviikonlopun kruunasi kolmosena ollut Ella ja kaverit – Operaatio Saukko. Kärkikamppailu ykköspaikasta oli ennennäkemättömän tiukka....
Lue lisää