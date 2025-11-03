Top 20: Sisu 2 jatkoi kärjessä.

Runsaasta ensi-iltasadosta parhaiten avasi Bruce Springsteen -elokuva Deliver Me From Nowhere.

Jalmari Helanderin ohjaama Sisu 2 oli toisenkin viikonlopun katsotuin. Elokuvan katsojaluku putosi liki 45 % viime viikkoisesta, mutta 15 994 riitti selvään ykkössijaan. Kärkikolmikko oli tälläkin viikolla kotimaisia, kun Kyllä isä osaa Lapissa ja Cancel pitivät sijansa.

Viikonloppu tarjosi kuusi ensi-iltaa, joista yksi oli uusintaensi-ilta. Niistä parhaiten sijalla neljä avasi Scott Cooperin ohjaama Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Elämäkertaelokuvassa Bruce Springsteeniä esittää Jeremy Allen White.

Sijalla seitsemän oli Tatsuya Yoshiharan ohjaama japanilaisanimaatio Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc. Viime viikon keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt tähän mennessä 7 429 katsojaa. Viikonlopun katsojaluku oli 3 182 katsojaa. Sijaa alempana ja 24 katsojaa pienemmällä ensi-iltaviikonlopun tuloksella avasi Yorgos Lanthimoksen uusi elokuva Bugonia. Pääosassa nähdään ohjaajan vakiokasvoksi muodostunut, kolmessa edellisessäkin elokuvassa pääosassa nähty Emma Stone. Sijalla 20 taas ylsi Eva Victorin ohjaama draamakomedia Sorry, Baby, joka keräsi 753 katsojaa.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Josefina Rautiaisen ensimmäinen pitkä fiktioelokuva Huutamisen taito. Ilman elokuvasäätiön tuotantotukea tehdyssä elokuvassa nähdään pääosissa Jonna Järnefelt ja Alina Tomnikov. Huutamisen taito keräsi 1723 katsojaa ja avasi sijalla 13.

Viikonloppuna tuotiin uusintaensi-iltaan 40-vuotisjuhliaan viettävä aikamatkustusklassikko Paluu tulevaisuuteen. Robert Zemeckisin jättihitti tuli Suomessa alun peri ensi-iltaan 20.12.1985. Viikonloppuna elokuva keräsi 1590 katsojaa ja sen kokonaisluku nousi yli 290 000 katsojaan.

Lisäksi ennakoissa esitettiin Joonas Berghällin ja Hannes Vartiaisen ohjaamaa Tonttua. Ensi-iltaan ensi viikon perjantaina saapuva jouluelokuva keräsi 1951 katsojaa ja oli viikonlopun 11. katsotuin.