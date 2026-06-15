Top 20: Steven Spielbergin Disclosure Day oli viikonlopun katsotuin

Ensi-illassa oli myös Renny Harlinin uutuus.

Steven Spielbergin ohjaama sci-fi-elokuva Disclosure Day avasi odotetusti listaykkösenä. Kesiviikkona ensi-iltansa saaneen elokuvan viikonlopun katsojaluku oli 9 576 kokonaiskatsojaluvun ollessa 15 660. Spielberg on tilastoidun historian toiseksi eniten katsojia kerännyt ohjaaja Speden hoviohjaajan Ere Kokkosen jälkeen. Spielbergin elokuvat ovat keränneet yhteensä yli kuusi miljoonaa katsojaa Suomen elokuvateattereissa. Ohjaajan elokuvista neljä on ylittänyt 500 000 katsojan rajan. Toisaalta edellinen 100 000 katsojan ylitys on 15 vuoden takaa, kun Tintin seikkailut: Yksisarvisen salaisuus (2011) keräsi 143 000 katsojaa. Alla kuvaaja Spielbergin elokuvien katsojaluvuista.

Ensi-illassa oli myös Renny Harlinin uusi elokuva. Hai-trilleri Deep Water keräsi 1692 ja oli viikonlopun kahdeksas. Elokuva on Harlinin ensimmäinen Suomen elokuvateatterilevitykseen tuotu elokuva sitten Luokkakokous 3:n (2021). Tuotteliaalta ohjaajalta on valmistunut näiden kahden elokuvan välissä kuitenkin peräti viisi pitkää elokuvaa. Harlinin elokuvat ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa yhteensä yli 1,5 miljoonaa katsojaa. Parhaiten niistä ovat menestyneet Cliffhanger – kuilun partaalla (1993) ja Die Hard 2 (1990), jotka keräsivät yli 300 000 katsojaa kumpainenkin. Myös Harlinin edellinen hai-trilleri Deep Blue Sea (1999) oli menestys lähes 190 000 katsojalla.

Alla kuvaaja Harlinin elokuvien katsojaluvuista.

Ensi-illassa oli myös Alice Winocourin uusi elokuva Couture, joka keräsi tasan tuhat katsojaa. Elokuva on ohjaajan kolmas Suomessa levitykseen tuotu. Edelliset elokuvat Muistan sinut, Pariisi (2022, Suomen ensi-ilta 2023) ja Disorder (2015, Suomen ensi-ilta 2016) keräsivät 3084 ja 1262 katsojaa.

Listan seitsemäntenä oleva Paholainen pukeutuu Pradaan 2 ylitti 100 000 katsojan rajan yhdeksäntenä vuoden 2026 ensi-iltana.