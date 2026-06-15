Ajankohtaista Top 20: Steven Spielbergin Disclosure Day oli viikonlopun katsotuin

Top 20: Steven Spielbergin Disclosure Day oli viikonlopun katsotuin

15.6.2026

Ensi-illassa oli myös Renny Harlinin uutuus.

Steven Spielbergin ohjaama sci-fi-elokuva Disclosure Day avasi odotetusti listaykkösenä. Kesiviikkona ensi-iltansa saaneen elokuvan viikonlopun katsojaluku oli 9 576 kokonaiskatsojaluvun ollessa 15 660. Spielberg on tilastoidun historian toiseksi eniten katsojia kerännyt ohjaaja Speden hoviohjaajan Ere Kokkosen jälkeen. Spielbergin elokuvat ovat keränneet yhteensä yli kuusi miljoonaa katsojaa Suomen elokuvateattereissa. Ohjaajan elokuvista neljä on ylittänyt 500 000 katsojan rajan. Toisaalta edellinen 100 000 katsojan ylitys on 15 vuoden takaa, kun Tintin seikkailut: Yksisarvisen salaisuus (2011) keräsi 143 000 katsojaa. Alla kuvaaja Spielbergin elokuvien katsojaluvuista.

 

Ensi-illassa oli myös Renny Harlinin uusi elokuva. Hai-trilleri Deep Water keräsi 1692 ja oli viikonlopun kahdeksas. Elokuva on Harlinin ensimmäinen Suomen elokuvateatterilevitykseen tuotu elokuva sitten Luokkakokous 3:n (2021). Tuotteliaalta ohjaajalta on valmistunut näiden kahden elokuvan välissä kuitenkin peräti viisi pitkää elokuvaa. Harlinin elokuvat ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa yhteensä yli 1,5 miljoonaa katsojaa. Parhaiten niistä ovat menestyneet Cliffhanger – kuilun partaalla (1993) ja Die Hard 2 (1990), jotka keräsivät yli 300 000 katsojaa kumpainenkin. Myös Harlinin edellinen hai-trilleri Deep Blue Sea (1999) oli menestys lähes 190 000 katsojalla. 
Alla kuvaaja Harlinin elokuvien katsojaluvuista.

 

Ensi-illassa oli myös Alice Winocourin uusi elokuva Couture, joka keräsi tasan tuhat katsojaa. Elokuva on ohjaajan kolmas Suomessa levitykseen tuotu. Edelliset elokuvat Muistan sinut, Pariisi (2022, Suomen ensi-ilta 2023) ja Disorder (2015, Suomen ensi-ilta 2016) keräsivät 3084 ja 1262 katsojaa.

Listan seitsemäntenä oleva Paholainen pukeutuu Pradaan 2 ylitti 100 000 katsojan rajan yhdeksäntenä vuoden 2026 ensi-iltana.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Disclosure Day 12.6.2026 86 9 576 15 660 Finnkino FI  
2 Scary Movie 5.6.2026 70 5 269 22 464 Finnkino FI  
3 Backrooms 29.5.2026 61 4 735 49 874 NDSK_FI  
4 Obsession 13.5.2026 32 3 933 34 049 Finnkino FI  
5 Michael 22.4.2026 46 3 366 151 614 Finnkino FI  
6 The Mandalorian & Grogu 20.5.2026 44 2 414 56 054 WDS FI  
7 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 37 2 076 101 896 WDS FI  
8 Deep Water 12.6.2026 55 1 692 1 692 SF FI  
9 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 39 1 653 145 696 Finnkino FI  
10 Masters of the Universe 3.6.2026 44 1 645 10 284 SF FI  
11 Couture 12.6.2026 59 1 000 1 029 Cinemanse  
12 Lammasetsivät 8.5.2026 28 994 19 428 SF FI  
13 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 39 898 15 703 NDSK_FI  
14 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 17 671 130 754 SF FI  
15 Leave One Day 5.6.2026 28 539 2 052 Cinemanse  
16 Calle Málaga – muistojeni katu 8.5.2026 13 300 13 649 Future Film  
17 Amélie 26.10.2001 10 255 212 113 ELKE ry  
18 The Amazing Digital Circus: The Last Act 4.6.2026 7 232 7 513 POM  
19 In the Grey – Miljardikeikka 13.5.2026 9 218 11 624 NDSK_FI  
20 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 11 199 73 081 Finnkino FI Positive Anarchy

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