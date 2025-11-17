Top 20: Syke: Kipinöitä yössä ja Tonttu avasivat kärkikaksikkona

Viikonlopun top viidestä löytyy neljä kotimaista elokuvaa.

Laura Joutsin ensimmäinen pitkäfiktio-ohjaus Syke-elokuva: Kipinöitä yössä avasi viikonlopun katsotuimpana 14 416 katsojalla. Joutsi on ohjannut aiemmin mm. sarjoja, kuten Sykettä ja Maria Kalliota. Kipinöitä yössä on kolmas Syke-elokuva. Aiemmat kaksi elokuvaa Syke-elokuva: Hätätila (2021) ja Syke: Särkynyt sydän (2023) keräsivät 125 927 ja 120 145 katsojaa.

Toiseksi katsotuimmaksi ylsi Joonas Berghällin ja Hannes Vartiaisen ohjaama suomalais-norjalais-belgialainen koko perheen elokuva Tonttu. Alun perin englanniksi kuvattu mutta suomeksi dubattu elokuva keräsi 9 547 katsojaa (ennakoiden kanssa 13 907). Berghällilta on aiemmin nähty elokuvateatterilevityksessä neljä dokumenttielokuvaa, joista katsotuin on Mika Hotakaisen kanssa ohjattu Miesten vuoro (2010) 49 911 katsojalla. Vartiainen taas on ohjannut aiemmin lyhytelokuvia. Kumpikin ohjaaja on voittanut Risto Jarva -palkinnon, Vartiainen yhdessä Pekka Veikkolaisen kanssa ohjaamalla elokuvalla Hanasaari A (2009) ja Berghäll aiemmin mainitulla Miesten vuorolla.

Edellisten viikkojen kotimainen kärkikaksikko Sisu 2 ja Kyllä isä osaa Lapissa olivat tällä viikolla sijoilla neljä ja viisi. Sisu 2 ylitti viime viikon lopulla 100 000 katsojan rajan. Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvalla katsojia on jo yli 120 000.

Ulkomaisista elokuvista parhaiten avasi 7 858 katsojaa kerännyt ja sijalle kolme yltänyt Ruben Fleischerin ohjaama Now You See Me: Now You Don’t. Elokuva on Fleischerin kuudes Suomessa levityksen saanut teos. Katsotuin niistä on ollut Venom (2018), joka keräsi 107 016 katsojaa. Ryöstöelokuvasarja Now You See Me’n (Suomessa aiemmin nimellä Suuri puhallus) aiemmat osat vuosilta 2013 ja 2016 ovat keränneet 108 784 ja 73 743 katsojaa.

Edgar Wrightin ohjaama The Running Man keräsi 4 114 katsojaa ja oli kuudes. Stephen Kingin romaaniin perustuva synkkä satiiri on toinen elokuvaversio kirjasta. Ensimmäisellä kerralla (1987) tappopelin sankarina toimi Arnold Schwarzenegger, tällä kertaa Glen Powell. Paul Michael Glaserin ohjaama vuoden 1987 versio keräsi Suomen elokuvateatterilevityksessä 60 747 katsojaa. Cornetto-trilogiasta (2004–2013) tunnetun ohjaaja Wrightin katsotuin elokuva Suomessa taas on Baby Driver (2017) 42 710 katsojalla. Trilogian avauselokuvaa Shaun of the Deadia ei Suomessa elokuvateatterilevityksessä edes nähty.

Osgood Perkinsin ohjaama kauhuelokuva Keeper keräsi 748 katsojaa ja oli 15. Elokuva on ohjaajan kolmas Suomessa levitykseen tuotu reilun vuoden sisään. Longlegs keräsi viime syksynä 36 730 katsojaa ja Monkey tämän vuoden keväällä 18 448 katsojaa.

Uusintaensi-illassa oli David Lynchin Mulholland Drive (2001, Suomen ensi-ilta 2002). Viime keskiviikkona uudelleen laajempaan levitykseen tuotu elokuva keräsi varsinaisena viikonloppuna vain 93 katsojaa, mutta viime viikon keskiviikkona ja torstaina sen kävi katsomassa 1 316 ihmistä. Elokuvaa on esitetty satunnaisesti aiemminkin myös Kansallinen audiovisuaalinen instituutin näytösten ulkopuolella. Uusintaensi-illan levityksestä vastaa Future Film.