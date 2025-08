Top 20: The Fantastic Four: First Steps nappasi ykköspaikan

Heinäkuun viimeinen viikonloppu tarjosi kolme ensi-iltaa.

Matt Shakmanin ohjaama The Fantastic Four: First Steps avasi kärkipaikalla 8920 katsojalla. Elokuva sai ensi-iltansa jo viime keskiviikkona ja on kerännyt tähän mennessä 17 155 katsojaa. Ihmeneloset ovat esiintyneet aiemmin kolmessa omassa elokuvassaan vuosina 2005, 2007 ja 2015. Tim Storyn ohjaamat vuosien 2005 ja 2007 elokuvat Fantastic Four ja Fantastic Four: Hopeasurffari keräsivät 63 379 ja 25 077 katsojaa. Josh Trankin Fantastic Four (2015) jäi 10 571 katsojaan.

Viikonlopun kaksi muuta ensi-iltaa olivat irlantilainen Damian Mc Carthyn ohjaama kauhuelokuva Oddity – Sokea kauhu ja Satoshi Konin vuoden 1997 animeklassikko Perfect Blue. Ne keräsivät 972 ja 835 katsojaa ja avasivat sijoilla kymmenen ja yksitoista.

Elokuvateattereiden hiljainen kesä jatkui. Pieniä piristymisen merkkejä oli nähtävissä, kun muutama elokuva paransi tulostaan viime viikosta. Erityisesti koko perheen elokuvat (Smuffit-elokuva, Lilo & Stitch ja Elio) keräsivät enemmän katsojia kuin viikko sitten. Prosentuaalisesti eniten tulostaan paransi sijalle 17 noussut yhdessä teatterissa esitetty intialaiselokuva Saiyaara, joka 2,5-kertaisti tuloksensa viime viikonlopusta.