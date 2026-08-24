Ajankohtaista Top 20: The Odyssey palasi viikonlopun katsotuimmaksi

Top 20: The Odyssey palasi viikonlopun katsotuimmaksi

24.8.2026

Toiseksi pudonnut Spider-Man: Brand New Day ylitti 200 000 katsojan rajan ja nousi vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi.

Christopher Nolanin The Odyssey palasi kuudentena viikonloppunaan katsojalistan kärkeen. Vuoden ylivoimaisesti katsotuin elokuva keräsi katsojia viikonloppuna 12 527, kokonaiskatsojamäärän ollessa jo 295 909. Elokuvasta tulee mahdollisesti jo tänään Nolanin toiseksi katsotuin elokuva Suomessa, kun se ohittaa kokonaistilanteessa Yön ritarin (2008). Ohjaajan katsotuin elokuva on kolmen vuoden takainen Oppenheimer yli 410 000 myydyllä lipulla.

Listan toiseksi pudonnut Spider-Man: Brand New Day ylitti 200 000 katsojan rajan. Viikonlopun aikana se nousi myös vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi ohi Luottomies-elokuva: Lepoloman.

Viikonloppu tarjosi viisi ensi-iltaa, joista yksi oli jälleen kotimainen dokumenttielokuva.

Ulkomaiset ensi-illat avasivat kaikki top 10:ssä: Mutiny – lavastettu syylliseksi keräsi 3 202 katsojaa ja avasi viidentenä. Sijalla seitsemän taas oli Insidious: Out of the Further 2890 katsojalla. Spa Weekend oli yhdeksäs 2 389 katsojalla ja Marsupilami kymmenenes 1 364 katsojalla.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Inka Achtén dokumenttielokuva Kaunarikuume. Elokuva tarkastelee Kauniit ja rohkeat tv-sarjan 1990-luvun poikkeuksellista menestystä ja fanitusta. Se keräsi 281 katsojaa ja oli 16. katsotuin. Ohjaajalta on nähty aiemmin varsinaisessa elokuvateatterilevityksessä dokumenttielokuva Kultainen maa (2022), joka keräsi 1049 katsojaa. Lisäksi ohjaajan elokuvia on nähty elokuvafestivaaleilla.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 The Odyssey 17.7.2026 68 12 527 295 909 Finnkino FI  
2 Spider-Man: Brand New Day 29.7.2026 75 12 237 208 561 SF FI  
3 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 91 6 699 44 137 Finnkino FI  
4 The Invite 14.8.2026 55 3 657 12 718 SF FI  
5 Mutiny – lavastettu syylliseksi 21.8.2026 58 3 202 3 202 NDSK_FI  
6 The End of Oak Street 14.8.2026 67 2 940 11 784 WB FI  
7 Insidious: Out of the Further 21.8.2026 49 2 890 2 890 SF FI  
8 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 54 2 829 144 880 Finnkino FI  
9 Spa Weekend 21.8.2026 78 2 389 2 389 NDSK_FI  
10 Marsupilami 21.8.2026 56 1 364 1 364 Cinemanse  
11 Toy Story 5 17.6.2026 24 943 85 123 WDS FI  
12 Obsession 13.5.2026 19 899 76 761 Finnkino FI  
13 Laula minulle Arja! 14.8.2026 55 677 3 907 NDSK_FI Yellow Film & TV
14 Teenage Sex and Death at Camp Miasma 7.8.2026 15 416 4 144 ELKE ry  
15 Vaiana 10.7.2026 16 377 29 353 WDS FI  
16 Kaunarikuume 20.8.2026 31 281 332 Night Visions napafilms oy
17 Backrooms 29.5.2026 6 197 85 813 NDSK_FI  
18 Michael 22.4.2026 7 196 180 379 Finnkino FI  
19 Gauthali 16.8.2026 1 182 361 Korttelikinot  
20 Maailman rikkain nainen 31.7.2026 6 165 4 860 Mondo  

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