Top 20: The Odyssey palasi viikonlopun katsotuimmaksi

Toiseksi pudonnut Spider-Man: Brand New Day ylitti 200 000 katsojan rajan ja nousi vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi.

Christopher Nolanin The Odyssey palasi kuudentena viikonloppunaan katsojalistan kärkeen. Vuoden ylivoimaisesti katsotuin elokuva keräsi katsojia viikonloppuna 12 527, kokonaiskatsojamäärän ollessa jo 295 909. Elokuvasta tulee mahdollisesti jo tänään Nolanin toiseksi katsotuin elokuva Suomessa, kun se ohittaa kokonaistilanteessa Yön ritarin (2008). Ohjaajan katsotuin elokuva on kolmen vuoden takainen Oppenheimer yli 410 000 myydyllä lipulla.

Listan toiseksi pudonnut Spider-Man: Brand New Day ylitti 200 000 katsojan rajan. Viikonlopun aikana se nousi myös vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi ohi Luottomies-elokuva: Lepoloman.

Viikonloppu tarjosi viisi ensi-iltaa, joista yksi oli jälleen kotimainen dokumenttielokuva.

Ulkomaiset ensi-illat avasivat kaikki top 10:ssä: Mutiny – lavastettu syylliseksi keräsi 3 202 katsojaa ja avasi viidentenä. Sijalla seitsemän taas oli Insidious: Out of the Further 2890 katsojalla. Spa Weekend oli yhdeksäs 2 389 katsojalla ja Marsupilami kymmenenes 1 364 katsojalla.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Inka Achtén dokumenttielokuva Kaunarikuume. Elokuva tarkastelee Kauniit ja rohkeat tv-sarjan 1990-luvun poikkeuksellista menestystä ja fanitusta. Se keräsi 281 katsojaa ja oli 16. katsotuin. Ohjaajalta on nähty aiemmin varsinaisessa elokuvateatterilevityksessä dokumenttielokuva Kultainen maa (2022), joka keräsi 1049 katsojaa. Lisäksi ohjaajan elokuvia on nähty elokuvafestivaaleilla.