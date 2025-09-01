Top 20: The Roses oli viikonlopun katsotuin

Uusintaensi-illassa oli peräti kaksi vanhaa klassikkoa.

Jay Roachin ohjaama tumma komedia The Roses avasi viikonlopun katsotuimpana. Elokuva keräsi 5218 katsojaa, mikä riitti katkaisemaan kärkipaikkaa edelliset neljä viikkoa pitäneen Miehen ja alastoman aseen putken. The Rosesin pääosissa nähdään Olivia Colman ja Benedict Cumberbatch. The Roses on kuudes Suomessa elokuvateatterilevitykseen tuotu Roachin ohjaus. Hänen menestynein elokuvansa on vuoden 2000 Perhe on painajainen 136 154 katsojalla. Muita menestyksiä ovat edellä mainitun jatko-osa Painajainen perheessä (2004) sekä Austin Powers -elokuvat.

Viikonlopun muut uudet ensi-iltaelokuvat olivat sijalla kuusi avannut Darren Aronofskyn ohjaama Caught Stealing, sijalla kahdeksan Laura Pianin Oman elämänsä Jane Austen ja sijalla 11 Michael Shanksin kauhueokuva Together.

Viikonloppuna palasivat ohjelmistoon myös kaksi vanhaa klassikkoa. Blockbuster-elokuvien esiinmarssin avannut Steven Spielbergin ohjaama Tappajahai (1975) juhli 50-vuotispäiväänsä ja keräsi 1174 katsojaa ollen 12. katsotuin.

Suomen ainoassa IMAX-teatterissa Helsingin Itiksessä esitetty Hayao Miyazakin animaatioklassikko Prinsessa Mononoke (1997, Suomen festivaaliensi-ilta 2001 ja elokuvateatteriensi-ilta 2010) taas keräsi 596 katsojaa ja oli 19.

Top 20:ssä ei ollut ainoatakaan kotimaista elokuvaa. Ensi viikolla asiaan saadaan muutos, kun tällä viikolla saapuu ensi-iltaan peräti kolme kotimaista elokuvaa: Elämä on juhla, Fleak: Kekseliäs ystäväni ja Tunne turvassa – harjoituksia kehomieliyhteyden vahvistamiseksi.