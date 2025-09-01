Ajankohtaista Top 20: The Roses oli viikonlopun katsotuin

Top 20: The Roses oli viikonlopun katsotuin

1.9.2025

Uusintaensi-illassa oli peräti kaksi vanhaa klassikkoa.

Jay Roachin ohjaama tumma komedia The Roses avasi viikonlopun katsotuimpana. Elokuva keräsi 5218 katsojaa, mikä riitti katkaisemaan kärkipaikkaa edelliset neljä viikkoa pitäneen Miehen ja alastoman aseen putken. The Rosesin pääosissa nähdään Olivia Colman ja Benedict Cumberbatch. The Roses on kuudes Suomessa elokuvateatterilevitykseen tuotu Roachin ohjaus. Hänen menestynein elokuvansa on vuoden 2000 Perhe on painajainen 136 154 katsojalla. Muita menestyksiä ovat edellä mainitun jatko-osa Painajainen perheessä (2004) sekä Austin Powers -elokuvat.

Viikonlopun muut uudet ensi-iltaelokuvat olivat sijalla kuusi avannut Darren Aronofskyn ohjaama Caught Stealing, sijalla kahdeksan Laura Pianin Oman elämänsä Jane Austen ja sijalla 11 Michael Shanksin kauhueokuva Together.

Viikonloppuna palasivat ohjelmistoon myös kaksi vanhaa klassikkoa. Blockbuster-elokuvien esiinmarssin avannut Steven Spielbergin ohjaama Tappajahai (1975) juhli 50-vuotispäiväänsä ja keräsi 1174 katsojaa ollen 12. katsotuin.

Suomen ainoassa IMAX-teatterissa Helsingin Itiksessä esitetty Hayao Miyazakin animaatioklassikko Prinsessa Mononoke (1997, Suomen festivaaliensi-ilta 2001 ja elokuvateatteriensi-ilta 2010) taas keräsi 596 katsojaa ja oli 19.

Top 20:ssä ei ollut ainoatakaan kotimaista elokuvaa. Ensi viikolla asiaan saadaan muutos, kun tällä viikolla saapuu ensi-iltaan peräti kolme kotimaista elokuvaa: Elämä on juhlaFleak: Kekseliäs ystäväni ja Tunne turvassa – harjoituksia kehomieliyhteyden vahvistamiseksi.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 The Roses 29.8.2025 71 5 218 5 218 WDS FI
2 Mies ja alaston ase 1.8.2025 56 4 523 71 576 Finnkino FI
3 Hurja jengi 2 30.7.2025 51 4 263 43 732 Finnkino FI
4 Materialists 1.8.2025 41 2 843 49 636 SF FI
5 Weapons 8.8.2025 34 2 779 31 874 WB FI
6 Caught Stealing 29.8.2025 60 2 534 2 534 SF FI
7 Jurassic World Rebirth 2.7.2025 23 1 861 109 726 Finnkino FI
8 Oman elämänsä Jane Austen 29.8.2025 57 1 857 2 177 Cinemanse
9 Smurffit-elokuva 16.7.2025 34 1 638 36 644 Finnkino FI
10 Eddington 22.8.2025 40 1 328 6 660 Nordisk FI
11 Together 29.8.2025 38 1 260 1 260 SF FI
12 Tappajahai 50-vuotisjuhlajulkaisu 19.12.1975 37 1 174 588 724 Finnkino FI
13 Perjantai on pahin 2 8.8.2025 27 1 104 15 739 WDS FI
14 F1 25.6.2025 11 948 80 181 WB FI
15 Lilo & Stitch 23.5.2025 17 839 128 031 WDS FI
16 Bring Her Back 15.8.2025 24 773 7 935 SF FI
17 Superman 11.7.2025 14 771 51 192 WB FI
18 A Samurai in Time 15.8.2025 14 604 5 498 Night Visions
19 Prinsessa Mononoke 26.2.2010 1 596 13 088 Mondo
20 28 vuotta myöhemmin 25.6.2025 9 534 56 732 SF FI

