Top 20: The Super Mario Galaxy Movie jatkoi listan kärjessä

13.4.2026

Aurinkoinen sää ja maanantainen työ-/koulupäivä puolittivat viikonlopun kaikkien elokuvien kokonaissaldon viikon takaisesta.

Kuva: Nintendo and Universal Studios.

The Super Mario Galaxy Movie jatkoi odotetusti listan ykköspaikalla. Sen katsojaluku tosin putosi 55 % viikon takaisesta. 15 238 katsojaa viikonloppuna keränneellä animaatiolla on kasassa kahden viikonlopun jälkeen reilut 80 000 katsojaa.

Toisena jatkava Operaatio Ave Maria keräsi neljäntenä viikonloppunaan 8 309 katsojaa, kokonaiskatsojamäärän ollessa 83 770.

Vuosilistan kärkisijaa hallussaan pitävä ja listan viidentenä oleva Luottomies-elokuva: Lepoloma porskuttaa vielä varsin hyvin. Reilut 195 000 katsojaa kerännyt hitti ylittänee tämän kuun aikana 200 000 katsojan rajan.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kolme elokuvaa.

Mascha Schilinskin ohjaama saksalaiselokuva Putoamisen ääni keräsi 857 katsojaa ja avasi yhdeksäntenä.

Julia Ducournaun uusi elokuva Alpha taas keräsi vain 207 katsojaa 18 salissa. Ohjaajan edellinen elokuva Titane (2021, Suomen ensi-ilta 2022) voitti Cannesin Kultaisen palmun ja keräsi Suomessa 6 582 katsojaa.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Markku Heikkisen ohjaama dokumenttielokuva Pohjoinen intohimo. Elokuva keräsi 255 katsojaa ja oli viikonlopun 20. katsotuin.

Kaikki viikon ensi-illat on nähty jo aiemmin kotimaisilla festivaaleilla: Putoamisen ääni oli viime vuoden Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla, Pohjoinen intohimo alkuvuoden Tampereen elokuvajuhlilla ja Alpha tämän kevään Night Visionsissa. Tämän vuotisten festivaalien katsojaluvut eivät ole vielä elokuvasäätiön tiedossa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 119 15 238 80 554 Finnkino FI  
2 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 80 8 309 83 770 SF FI  
3 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 97 6 096 48 018 Finnkino FI Positive Anarchy
4 The Drama 2.4.2026 59 3 997 14 939 NDSK_FI  
5 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 44 1 643 195 684 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
6 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 55 1 587 123 046 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
7 Operaatio majava 6.3.2026 46 1 491 47 320 WDS FI  
8 Humiseva harju 13.2.2026 34 998 110 104 WB FI  
9 Sound of Falling 10.4.2026 35 857 1 244 Cinemanse  
10 I Swear 27.3.2026 35 679 6 193 Cinemanse  
11 Ready or Not 2 1.4.2026 40 657 3 660 WDS FI  
12 Scream 7 27.2.2026 24 627 29 397 SF FI  
13 Orava 2.4.2026 40 424 2 896 B-Plan Oy Bufo Ab
14 The Wizard of the Kremlin 13.3.2026 3 405 2 748 SF FI  
15 Muistoja hänestä 13.3.2026 20 349 13 562 Finnkino FI  
16 EPiC: Elvis Presley in Concert 27.2.2026 22 329 27 573 Finnkino FI  
17 GOAT: Kaikkien aikojen paras 13.2.2026 14 295 34 344 SF FI  
18 Vinski 2 13.2.2026 16 268 47 254 Finnkino FI Snapper Films Oy
19 Kappale kauneinta Suomea 2.4.2026 17 265 1 204 Pirkanmaan Mouka Filmi Oy
20 Pohjoinen intohimo 10.4.2026 9 255 278 Pirkanmaan Zone2 Pictures Oy

