Top 20: The Super Mario Galaxy Movie jatkoi listan kärjessä

Aurinkoinen sää ja maanantainen työ-/koulupäivä puolittivat viikonlopun kaikkien elokuvien kokonaissaldon viikon takaisesta.

Kuva: Nintendo and Universal Studios.

The Super Mario Galaxy Movie jatkoi odotetusti listan ykköspaikalla. Sen katsojaluku tosin putosi 55 % viikon takaisesta. 15 238 katsojaa viikonloppuna keränneellä animaatiolla on kasassa kahden viikonlopun jälkeen reilut 80 000 katsojaa.

Toisena jatkava Operaatio Ave Maria keräsi neljäntenä viikonloppunaan 8 309 katsojaa, kokonaiskatsojamäärän ollessa 83 770.

Vuosilistan kärkisijaa hallussaan pitävä ja listan viidentenä oleva Luottomies-elokuva: Lepoloma porskuttaa vielä varsin hyvin. Reilut 195 000 katsojaa kerännyt hitti ylittänee tämän kuun aikana 200 000 katsojan rajan.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kolme elokuvaa.

Mascha Schilinskin ohjaama saksalaiselokuva Putoamisen ääni keräsi 857 katsojaa ja avasi yhdeksäntenä.

Julia Ducournaun uusi elokuva Alpha taas keräsi vain 207 katsojaa 18 salissa. Ohjaajan edellinen elokuva Titane (2021, Suomen ensi-ilta 2022) voitti Cannesin Kultaisen palmun ja keräsi Suomessa 6 582 katsojaa.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Markku Heikkisen ohjaama dokumenttielokuva Pohjoinen intohimo. Elokuva keräsi 255 katsojaa ja oli viikonlopun 20. katsotuin.

Kaikki viikon ensi-illat on nähty jo aiemmin kotimaisilla festivaaleilla: Putoamisen ääni oli viime vuoden Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla, Pohjoinen intohimo alkuvuoden Tampereen elokuvajuhlilla ja Alpha tämän kevään Night Visionsissa. Tämän vuotisten festivaalien katsojaluvut eivät ole vielä elokuvasäätiön tiedossa.