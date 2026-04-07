Top 20: The Super Mario Galaxy Movie oli pääsiäisviikonlopun katsotuin

Ensi-illassa oli kaksi kotimaista elokuvaa.

Aaron Horvathin ja Michael Jelenicin ohjaama The Super Mario Galaxy Movie keräsi avausviikonloppunaan 34 077 katsojaa. Jo keskiviikkona ensi-iltaan tullut elokuva pitkän viikonlopun tulos oli 47 258 katsojaa. Eilinen maanantai mukaan lukien sillä on kasassa 60 093 katsojaa. Tulos oli varsinaisen viikonlopun osalta 15 000 katsojaa pienempi kuin kolme vuotta sitten ensi-iltaan tulleella The Super Mario Bros. Moviella.

Viikonlopun muista ensi-illoista parhaiten avasi Kristoffer Borgliin The Drama. Sijalle neljä yltänyt Zendayan ja Robert Pattinsonin tähdittämä draama keräsi 5 483 katsojaa.

Matt Bettinelli-Olpinin ja Tyler Gilletin ohjaama musta komedia Ready Or Not 2: Here I Come taas keräsi 1 478 katsojaa ja oli kymmenes.

Ensi-illassa oli myös puolalaisen Agnieszka Hollandin uusi elokuva Franz. Kokeellinen elämäkertaelokuva keräsi 658 katsojaa. Kirjailija Franz Kafkan roolissa nähdään Idan Weiss.

Markus Lehmusruusun ohjaama Orava keräsi 1203 katsojaa ja avasi sijalla 11. Tieteiskomedian pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Willamo.

Jukka Kärkkäisen ohjaama dokumenttielokuva Kappale kauneinta Suomea keräsi 387 katsojaa ja oli viikonlopun 20. katsotuin.

Kaikissa ensi-illoissa on mainittu viikonlopun tuloksena pe–su-tulos, vaikka pääsiäisviikonlopun takia elokuvat tulivat pääosin ensi-iltaan joko keskiviikkona tai torstaina. Kokonaiskatsojalukusarake ei sisällä eilisen maanantain lukuja. Vuosilistalla nekin on lisätty mukaan.