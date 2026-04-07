Top 20: The Super Mario Galaxy Movie oli pääsiäisviikonlopun katsotuin

7.4.2026

Aaron Horvathin ja Michael Jelenicin ohjaama The Super Mario Galaxy Movie keräsi avausviikonloppunaan 34 077 katsojaa. Jo keskiviikkona ensi-iltaan tullut elokuva pitkän viikonlopun tulos oli 47 258 katsojaa. Eilinen maanantai mukaan lukien sillä on kasassa 60 093 katsojaa. Tulos oli varsinaisen viikonlopun osalta 15 000 katsojaa pienempi kuin kolme vuotta sitten ensi-iltaan tulleella The Super Mario Bros. Moviella.

Viikonlopun muista ensi-illoista parhaiten avasi Kristoffer Borgliin The Drama. Sijalle neljä yltänyt Zendayan ja Robert Pattinsonin tähdittämä draama keräsi 5 483 katsojaa.

Matt Bettinelli-Olpinin ja Tyler Gilletin ohjaama musta komedia Ready Or Not 2: Here I Come taas keräsi 1 478 katsojaa ja oli kymmenes.

Ensi-illassa oli myös puolalaisen Agnieszka Hollandin uusi elokuva Franz. Kokeellinen elämäkertaelokuva keräsi 658 katsojaa. Kirjailija Franz Kafkan roolissa nähdään Idan Weiss.

Ensi-illassa oli kaksi kotimaista elokuvaa.

Markus Lehmusruusun ohjaama Orava keräsi 1203 katsojaa ja avasi sijalla 11. Tieteiskomedian pääosissa nähdään Miro Lopperi ja Mimosa Willamo.

Jukka Kärkkäisen ohjaama dokumenttielokuva Kappale kauneinta Suomea keräsi 387 katsojaa ja oli viikonlopun 20. katsotuin.

Kaikissa ensi-illoissa on mainittu viikonlopun tuloksena pe–su-tulos, vaikka pääsiäisviikonlopun takia elokuvat tulivat pääosin ensi-iltaan joko keskiviikkona tai torstaina. Kokonaiskatsojalukusarake ei sisällä eilisen maanantain lukuja. Vuosilistalla nekin on lisätty mukaan.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä (pl. ma 6.4.2026) Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 131 34 077 47 258 Finnkino FI  
2 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 81 15 485 67 311 SF FI  
3 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 101 11 863 34 649 Finnkino FI Positive Anarchy
4 The Drama 2.4.2026 62 5 483 7 263 NDSK_FI  
5 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 53 3 978 192 228 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
6 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 62 3 213 119 075 NDSK_FI Indie Films Oy
7 Operaatio majava 6.3.2026 51 3 209 44 102 WDS FI  
8 Humiseva harju 13.2.2026 35 1 645 108 177 WB FI  
9 I Swear 27.3.2026 43 1 517 4 479 Cinemanse  
10 Ready or Not 2 10.4.2026 53 1 478 2 302 WDS FI  
11 Orava 2.4.2026 65 1 203 1 659 B-Plan Oy Bufo Ab
12 Scream 7 27.2.2026 24 977 28 416 SF FI  
13 GOAT: Kaikkien aikojen paras 13.2.2026 19 687 33 643 SF FI  
14 Vinski 2 13.2.2026 22 662 46 556 Finnkino FI Snapper Films Oy
15 Franz 2.4.2026 30 658 876 Future Film  
16 Muistoja hänestä 13.3.2026 24 623 12 649 Finnkino FI  
17 EPiC: Elvis Presley in Concert 27.2.2026 25 617 26 696 Finnkino FI  
18 Isänpäivä 6.3.2026 22 471 17 180 B-Plan Tekele Productions Oy
19 Kokuho – kabukin mestari 27.3.2026 10 418 1 577 Mondo  
20 Kappale kauneinta Suomea 3.4.2026 15 387 546 Pirkanmaan Mouka Filmi Oy

