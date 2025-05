Top 20: Tom Cruisen tähdittämä kahdeksas Mission: Impossible oli viikonlopun katsotuin, vaikka elokuva ei ole tullut vielä edes ensi-iltaan

100 litraa sahtia ylitti 200 000 katsojan rajan.

Christopher McQuarrien ohjaama Mission: Impossible – The Final Reckoning nousi ennakkonäytöksillä viikonlopun katsotuimmaksi elokuvaksi. Tom Cruisen tähdittämän sarjan kahdeksas ja viimeinen osa keräsi viikonloppuna 7 065 katsojaa, mikä riitti hiljaisen viikonlopun kärkipaikkaan. Ensi-iltansa elokuvaa saa tämän viikon keskiviikkona.

Elokuvasarjan seitsemän ensimmäistä osaa ovat keränneet yhteensä 1,15 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuimmat ovat kaksi ensimmäistä noin 280 000 ja 265 000 katsojalla . Alla sarjan elokuvien katsojaluvut Suomessa.

Suomenkielinen nimi Katsojat Julkaisuvuosi Ensi-ilta Ohjaaja 1 Mission: Impossible 279 469 1996 30.8.1996 Brian De Palma 2 M:I-2 Vaarallinen tehtävä 2 265 504 2000 7.7.2000 John Woo 3 Mission: Impossible – Ghost Protocol 175 976 2011 3.2.2012 Brad Bird 4 Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One 139 806 2023 12.7.2023 Christopher McQuarrie 5 Mission: Impossible – Fallout 109 640 2018 3.8.2018 Christopher McQuarrie 6 Mission: Impossible – Rogue Nation 109 426 2015 31.7.2015 Christopher McQuarrie 7 M:i:III 69 583 2006 5.5.2006 J.J. Abrams

Viikon varsinaisista ensi-illoista korkeimmalla sijalla avasi kauhuelokuva The Final Destination Bloodlines. Zach Lipovskyn ja Adam B. Steinin ohjaama sarjan kuudes elokuva tuli ensi-iltaan jo viime keskiviikkona. Tähän mennessä 4 931 katsojaa kerännyt jatko-osa keräsi varsinaisena viikonloppuna 2 854 katsojaa, mikä riitti viidenteen sijaan. The Final Destination -sarja ei ole koskaan ollut Suomessa kovinkaan suosittu. Sarjan katsotuin elokuva on vuoden 2009 neljäs osa The Final Destination 3D 10 603 katsojalla. Sarjan toinen ja kolmas osa eivät Suomessa tulleet elokuvateattereihin lainkaan.

A24-tuotantoyhtiön tuottama ja Isaiah Saxonin ohjaama The Legend Of Ochi keräsi 49 teatterissa 717 katsojaa. Elokuvan rahoitukseen on osallistunut suomalainen IPR.VC-sijoitusrahastoyritys.

17 teatterissa 523 lipun ostaneelle taas esitettiin Trey Edward Shultsin ohjaama Hurry Up Tomorrow. Elokuvan pääosassa nähdään musiikkiartistina paremmin tunnettu The Weeknd, jonka tarinan musiikkipitoinen psykologinen trilleri kertoo.

Vuoden 2020 japanilaisanimaatio Demon Slayer -Kimetsu no yaiba- the Movie: Mugen Train tuotiin myös ensi-iltaan. Elokuva keräsi 20 teatterissa 172 katsojaa.

Elina Knihtilän ja Pirjo Longan tähdittämä 100 litraa sahtia ylitti 200 000 katsojan rajan. Edellinen vastaavan rajan rikkonut kotimainen elokuva on viime keväänä katsojia kerännyt Kyllä isä osaa -elokuva.