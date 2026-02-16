Top 20: Uusi elokuvatulkinta Emily Brontën klassikkoromaanista avasi viikonlopun katsotuimpana.

Alle kahdessa viikossa vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi noussut Luottomies: Lepoloma pisti tiukasti kampoihin.

Kohujuttuja mediassa kerännyt Emerald Fennellin ohjaama ja Margot Robbien ja Jacob Elordin tähdittämä Humiseva harju keräsi ensi-iltaviikonloppunaan lähes 30 000 katsojaa ja avasi listaykkösenä. Emily Brontën klassikkoromaani on filmattu lukuisia kertoja aiemminkin. Vuodesta 1972 alkaneen SES-tilastoinnin aikana katsotuin versio on vielä toistaiseksi Luis Buñuelin vuoden 1954 meksikolais-elokuva Abismos de pasión (Suomen ensi-ilta 1970), joka on kerännyt vuodesta 1972 alkaen reilut 45 000 katsojaa. Robert Fuestin vuoden 1970 version (Suomen ensi-ilta 1973) kokonaiskatsojamäärä taas on hieman yli 30 000 katsojaa. Edellinen Suomessa levitykseen päässyt Humiseva harju on Andrea Arnoldin versio vuodelta 2011 (Suomen ensi-ilta 2012), joka keräsi reilut 9500 katsojaa. Kirjan kuuluisin elokuvasovitus lienee kuitenkin William Wylerin vuoden 1939 versio (Suomen ensi-ilta 1955), jonka pääosissa nähtiin Merle Oberon ja Laurence Olivier.

Toisena viikonloppunaan listakakkoseksi pudonnut Luottomies-elokuva: Lepoloma pisti tiukasti kampoihin ja jäi Humisevan harjun katsojaluvusta alle kaksi tuhatta katsojaa. Kari Ketosen hitti on noussut alle kaksi viikkoa ensi-iltansa jälkeen vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi ja toiseksi katsotuimmaksi ylipäätään. 100 000 katsojaa rikkoutuu tällä viikolla. Lisäksi elokuva noussee vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi jo tällä viikolla.

Vuoden toistaiseksi katsotuin elokuva Kotiapulainen ylitti 100 000 katsojan rajan ensimmäisenä vuoden 2026 ensi-iltana. Tällä viikolla elokuva oli 4 194 katsojalla viidenneksi katsotuin. Se oli ainoa elokuva top 20:ssa, joka paransi tulostaan viime viikonlopusta (pois lukien ensi-illat ja ennakkonäytöksissä olleet elokuvat).

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kaksi kotimaista elokuvaa. Juha Wuolijoen ohjaama Vinski 2 keräsi katsojia 5800 ja avasi kolmantena. Vinskin roolissa jatkaa Kuura Rossi. Elokuvasarjan keskeisissä rooleissa nähdään edelleen myös Martti Suosalo ja Pirjo Heikkilä. Vuoden 2021 Vinski ja näkymättömyyspulveri keräsi kokonaisuudessaan 108 543 katsojaa.

Toinen kotimainen ensi-ilta oli Jenni Kivistön ja Jussi Rastaan ohjaama dokumenttielokuva Silent Legacy – katseiden alla. Suomalais-ranskalais-burkinafasolainen yhteistyö keräsi 132 katsojaa 11 teatterissa.

Ulkomaisista ensi-illoista animaatioelokuva Goat – kaikkien aikojen paras (ohjaus Tyree Dillihay) keräsi 4 685 katsojaa ja avasi viidentenä. Bart Laytonin ohjaama Crime 101 oli yhdeksäs 2 429 katsojalla. Jonny Campbellin Cold Storage taas nappasi 16. sijan 704 katsojalla.

Lisäksi top 20:n ulkopuolella avasi ruotsalaiselokuva Håkan Bråkan 003 (ohjaus Ted Kjellsson), joka keräsi kymmenessä teatterissa 364 katsojaa.

Ohjelmistossa nähtiin myös Quentin Tarantinon massiivinen yli neljä ja puolituntinen Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Muutamilla lisäkohtauksilla ja muilla pienillä muutoksilla tehty kokonaisuus yhdistää Tarantinon klassikot Kill Bill: Vol. 1 (2003) ja Vol. 2 (2004) yhdeksi pitkäksi kostotarinaksi. Päähahmo morsiamena nähdään Uma Thurman. Elokuvaa esitettiin vain yhdessä teatterissa Helsingissä, jossa se keräsi viikonlopun aikana 843 katsojaa.

Lisäksi ylihuomenna ensi-iltansa saava Selma Vilhusen ohjaama Kaunis rietas onnellinen oli mahdollista nähdä kahdessa teatterissa viime perjantaina, Niissä se keräsi 1 088 katsojaa.