Top 20: Uusi elokuvatulkinta Emily Brontën klassikkoromaanista avasi viikonlopun katsotuimpana.

16.2.2026

Alle kahdessa viikossa vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi noussut Luottomies: Lepoloma pisti tiukasti kampoihin.

Kohujuttuja mediassa kerännyt Emerald Fennellin ohjaama ja Margot Robbien ja Jacob Elordin tähdittämä Humiseva harju keräsi ensi-iltaviikonloppunaan lähes 30 000 katsojaa ja avasi listaykkösenä. Emily Brontën klassikkoromaani on filmattu lukuisia kertoja aiemminkin. Vuodesta 1972 alkaneen SES-tilastoinnin aikana katsotuin versio on vielä toistaiseksi Luis Buñuelin vuoden 1954 meksikolais-elokuva Abismos de pasión (Suomen ensi-ilta 1970), joka on kerännyt vuodesta 1972 alkaen reilut 45 000 katsojaa. Robert Fuestin vuoden 1970 version (Suomen ensi-ilta 1973) kokonaiskatsojamäärä taas on hieman yli 30 000 katsojaa. Edellinen Suomessa levitykseen päässyt Humiseva harju on Andrea Arnoldin versio vuodelta 2011 (Suomen ensi-ilta 2012), joka keräsi reilut 9500 katsojaa. Kirjan kuuluisin elokuvasovitus lienee kuitenkin William Wylerin vuoden 1939 versio (Suomen ensi-ilta 1955), jonka pääosissa nähtiin Merle Oberon ja Laurence Olivier.

Toisena viikonloppunaan listakakkoseksi pudonnut Luottomies-elokuva: Lepoloma pisti tiukasti kampoihin ja jäi Humisevan harjun katsojaluvusta alle kaksi tuhatta katsojaa. Kari Ketosen hitti on noussut alle kaksi viikkoa ensi-iltansa jälkeen vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi ja toiseksi katsotuimmaksi ylipäätään. 100 000 katsojaa rikkoutuu tällä viikolla. Lisäksi elokuva noussee vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi jo tällä viikolla.

Vuoden toistaiseksi katsotuin elokuva Kotiapulainen ylitti 100 000 katsojan rajan ensimmäisenä vuoden 2026 ensi-iltana. Tällä viikolla elokuva oli 4 194 katsojalla viidenneksi katsotuin. Se oli ainoa elokuva top 20:ssa, joka paransi tulostaan viime viikonlopusta (pois lukien ensi-illat ja ennakkonäytöksissä olleet elokuvat).

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kaksi kotimaista elokuvaa. Juha Wuolijoen ohjaama Vinski 2 keräsi katsojia 5800 ja avasi kolmantena. Vinskin roolissa jatkaa Kuura Rossi. Elokuvasarjan keskeisissä rooleissa nähdään edelleen myös Martti Suosalo ja Pirjo Heikkilä. Vuoden 2021 Vinski ja näkymättömyyspulveri keräsi kokonaisuudessaan 108 543 katsojaa.

Toinen kotimainen ensi-ilta oli Jenni Kivistön ja Jussi Rastaan ohjaama dokumenttielokuva Silent Legacy – katseiden alla. Suomalais-ranskalais-burkinafasolainen yhteistyö keräsi 132 katsojaa 11 teatterissa.

Ulkomaisista ensi-illoista animaatioelokuva Goat – kaikkien aikojen paras (ohjaus Tyree Dillihay) keräsi 4 685 katsojaa ja avasi viidentenä. Bart Laytonin ohjaama Crime 101 oli yhdeksäs 2 429 katsojalla. Jonny Campbellin Cold Storage taas nappasi 16. sijan 704 katsojalla.
Lisäksi top 20:n ulkopuolella avasi ruotsalaiselokuva Håkan Bråkan 003 (ohjaus Ted Kjellsson), joka keräsi kymmenessä teatterissa 364 katsojaa.

Ohjelmistossa nähtiin myös Quentin Tarantinon massiivinen yli neljä ja puolituntinen Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Muutamilla lisäkohtauksilla ja muilla pienillä muutoksilla tehty kokonaisuus yhdistää Tarantinon klassikot Kill Bill: Vol. 1 (2003) ja Vol. 2 (2004) yhdeksi pitkäksi kostotarinaksi. Päähahmo morsiamena nähdään Uma Thurman. Elokuvaa esitettiin vain yhdessä teatterissa Helsingissä, jossa se keräsi viikonlopun aikana 843 katsojaa.

Lisäksi ylihuomenna ensi-iltansa saava Selma Vilhusen ohjaama Kaunis rietas onnellinen oli mahdollista nähdä kahdessa teatterissa viime perjantaina, Niissä se keräsi 1 088 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Humiseva harju 13.2.2026 120 28 709 30 182 WB FI  
2 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 129 26 590 92 981 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
3 Vinski 2 13.2.2026 119 5 830 8 178 Finnkino FI Snapper Films Oy
4 GOAT: Kaikkien aikojen paras 13.2.2026 73 4 685 4 685 SF FI  
5 Kotiapulainen 2.1.2026 42 4 194 103 638 NDSK_FI  
6 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 63 3 298 92 468 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
7 Hamnet 30.1.2026 51 2 624 18 717 Finnkino FI  
8 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 40 2 540 182 726 WDS FI  
9 Crime 101 13.2.2026 45 2 429 2 429 SF FI  
10 Marty Supreme – unelmoi isosti 23.1.2026 34 2 298 30 251 NDSK_FI  
11 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli 30.1.2026 34 1 955 13 733 SF FI  
12 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 19 1 831 179 843 WDS FI  
13 Iron Lung 30.1.2026 19 1 761 9 885 POM  
14 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 2 1 088 1 604 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
15 Kill Bill: The Whole Bloody Affair 1.3.2026 1 843 843 NDSK_FI  
16 Cold Storage 13.2.2026 34 704 704 Cinemanse  
17 Angel´s Egg 6.2.2026 12 703 3 162 Mondo  
18 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 22 558 50 550 SF FI Yellow Film & TV Oy
19 Rental Family 6.2.2026 28 527 2 769 WDS FI  
20 Send Help 30.1.2026 16 450 5 295 WDS FI  

