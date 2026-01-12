Ajankohtaista Top 20: Viikko sitten listakakkosena debytoinut Kotiapulainen nousi listan kärkeen

12.1.2026

Ensi-illassa oli kolme elokuvaa.

Kuva: Courtesy of Lionsgate

Paul Feigin ohjaama Kotiapulainen nousi toisella viikollaan listakärkeen. Viikko sitten toisena avanneen trillerin katsojaluku putosi vain 17 %, kun kolme edellistä viikonloppua listaa hallinneella Avatar: Fire and Ashilla pudotusta oli yli 45 %. Tämän vuoden vuosilistalla kolmas Avatar pitää vielä kärkipaikkaa, mutta Kotiapulainen saattaa hyvin napata ykkössijan tämän viikon aikana.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kolme elokuvaa, joista parhaiten avasi sijalle kymmenen yltänyt Marianne Elliottin ohjaama The Salt Path – Yhteinen matka.

Sijalla 11 taas on Johannes Robertsin ohjaama kauhuelokuva Primate.

Viikon kolmas ensi-ilta oli ranskalais-belgialainen Anne Fontainen ohjaama Bolero, joka keräsi 18 teatterissa 378 katsojaa (ennakoiden kanssa 457).

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Kotiapulainen 2.1.2026 85 14 742 49 627 NDSK_FI  
2 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 68 10 667 150 857 WDS FI  
3 Teräsleidit – kuin viimeistä päivää 25.12.2025 109 6 969 60 387 SF FI Helsinki-filmi Oy
4 Terapia 25.12.2025 101 6 848 50 007 Finnkino FI Kaiho Republic Oy
5 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 70 6 787 153 490 WDS FI  
6 No Other Choice 2.1.2026 47 3 721 12 141 Mondo  
7 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 89 3 435 38 660 SF FI Yellow Film & TV Oy
8 Sydäntalvi 12.12.2025 57 2 800 38 149 Cinemanse  
9 Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu 25.12.2025 71 2 593 30 646 Finnkino FI  
10 The Salt Path 9.1.2026 52 1 854 1 854 Cinemanse  
11 Primate 9.1.2026 50 1 567 1 567 Finnkino FI  
12 Nuremberg 28.11.2025 28 1 552 34 314 SF FI  
13 Anaconda 25.12.2025 34 1 401 12 928 SF FI  
14 Five Nights at Freddy’s 2 5.12.2025 24 1 067 65 899 Finnkino FI  
15 Sisu 2 22.10.2025 30 981 152 166 SF FI Subzero Film Entertainment Oy
16 Wicked: For Good 21.11.2025 20 961 56 825 Finnkino FI  
17 Now You See Me: Now You Don’t 14.11.2025 14 850 41 826 NDSK_FI  
18 Syke-elokuva: Kipinöitä yössä 14.11.2025 28 604 56 946 Finnkino FI Yellow Film & TV
19 Kyllä isä osaa Lapissa 15.10.2025 24 526 145 508 Finnkino FI ICS Nordic
20 Yksityinen elämä 5.12.2025 13 521 15 878 Future Film  

