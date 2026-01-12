Top 20: Viikko sitten listakakkosena debytoinut Kotiapulainen nousi listan kärkeen
Ensi-illassa oli kolme elokuvaa.
Kuva: Courtesy of Lionsgate
Paul Feigin ohjaama Kotiapulainen nousi toisella viikollaan listakärkeen. Viikko sitten toisena avanneen trillerin katsojaluku putosi vain 17 %, kun kolme edellistä viikonloppua listaa hallinneella Avatar: Fire and Ashilla pudotusta oli yli 45 %. Tämän vuoden vuosilistalla kolmas Avatar pitää vielä kärkipaikkaa, mutta Kotiapulainen saattaa hyvin napata ykkössijan tämän viikon aikana.
Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kolme elokuvaa, joista parhaiten avasi sijalle kymmenen yltänyt Marianne Elliottin ohjaama The Salt Path – Yhteinen matka.
Sijalla 11 taas on Johannes Robertsin ohjaama kauhuelokuva Primate.
Viikon kolmas ensi-ilta oli ranskalais-belgialainen Anne Fontainen ohjaama Bolero, joka keräsi 18 teatterissa 378 katsojaa (ennakoiden kanssa 457).
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Kotiapulainen
|2.1.2026
|85
|14 742
|49 627
|NDSK_FI
|2
|Avatar: Fire and Ash
|17.12.2025
|68
|10 667
|150 857
|WDS FI
|3
|Teräsleidit – kuin viimeistä päivää
|25.12.2025
|109
|6 969
|60 387
|SF FI
|Helsinki-filmi Oy
|4
|Terapia
|25.12.2025
|101
|6 848
|50 007
|Finnkino FI
|Kaiho Republic Oy
|5
|Zootropolis – Eläinten kaupunki 2
|28.11.2025
|70
|6 787
|153 490
|WDS FI
|6
|No Other Choice
|2.1.2026
|47
|3 721
|12 141
|Mondo
|7
|Supermarsu ja suuri huijaus
|25.12.2025
|89
|3 435
|38 660
|SF FI
|Yellow Film & TV Oy
|8
|Sydäntalvi
|12.12.2025
|57
|2 800
|38 149
|Cinemanse
|9
|Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu
|25.12.2025
|71
|2 593
|30 646
|Finnkino FI
|10
|The Salt Path
|9.1.2026
|52
|1 854
|1 854
|Cinemanse
|11
|Primate
|9.1.2026
|50
|1 567
|1 567
|Finnkino FI
|12
|Nuremberg
|28.11.2025
|28
|1 552
|34 314
|SF FI
|13
|Anaconda
|25.12.2025
|34
|1 401
|12 928
|SF FI
|14
|Five Nights at Freddy’s 2
|5.12.2025
|24
|1 067
|65 899
|Finnkino FI
|15
|Sisu 2
|22.10.2025
|30
|981
|152 166
|SF FI
|Subzero Film Entertainment Oy
|16
|Wicked: For Good
|21.11.2025
|20
|961
|56 825
|Finnkino FI
|17
|Now You See Me: Now You Don’t
|14.11.2025
|14
|850
|41 826
|NDSK_FI
|18
|Syke-elokuva: Kipinöitä yössä
|14.11.2025
|28
|604
|56 946
|Finnkino FI
|Yellow Film & TV
|19
|Kyllä isä osaa Lapissa
|15.10.2025
|24
|526
|145 508
|Finnkino FI
|ICS Nordic
|20
|Yksityinen elämä
|5.12.2025
|13
|521
|15 878
|Future Film