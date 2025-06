Top 20: Viikonlopun kaikki kolme ensi-iltaa avasivat top 5:ssä – korkeimpana Ballerina sijalla kolme.

Kärkikaksikko vaihtoi paikkoja keskenään.

Lilo & Stitch nousi kolmannella viikolla listakärkeen pudottaen kolme edellistä viikkoa kärkisijaa pitäneen Mission: Impossible – The Final Reckoningin toiseksi. Näin ollen Dean Fleischer Campin ohjaama vanhan animaatioelokuvan uusi live-action versio ylsi varsin harvinaiseen saavutukseen: viikonlopun kärkipaikan nappaaminen ensimmäistä kertaa usean viikon listalla olon jälkeen. Ero kärkielokuvien välillä oli alle kaksi sata katsojaa. Lilo & Stitch keräsi 8 773 ja näillä näkymin viimeinen M:I-elokuva 8 595 katsojaa.

Viikonloppuna tuli varsinaiseen ensi-iltaan kolme elokuvaa, jotka kaikki mahtuivat viiden kärkeen. Sijalla kolme oli Keanu Reevesin tähdittämän John Wick -elokuvasarjan sivuosa From the World of John Wick: Ballerina (kuva). Len Wisemanin ohjaaman elokuvan pääosassa on Ana de Armas. Myös Keanu Reeves nähdään elokuvassa. Ballerina tuli ensi-iltaan jo keskiviikkona. Varsinaisena elokuvaviikonloppuna se keräsi 4 719 katsojaa ja yhteensä 7 654 katsojaa. Neljä aiempaa John Wick -elokuvaa ovat keränneet yhteensä 207 777 katsojaa. Katsotuin niistä on vuoden 2023 neljäs osa 84 510 katsojalla. Alla aiempien John Wick -elokuvien katsojaluvut.

John Wick -elokuvien katsojat Suomessa

Elokuva Katsojat Ensi-ilta Ohjaajat 1 John Wick: Chapter 4 84 510 22.3.2023 Chad Stahelski 2 John Wick: Chapter 3 – Parabellum 73 761 15.5.2019 Chad Stahelski 3 John Wick: Chapter 2 37 208 10.2.2017 Chad Stahelski 4 John Wick 12 298 24.10.2014 David Leitch, Chad Stahelski

Wes Andersonin ohjaama Foinikialainen juoni keräsi 4 026 katsojaa ja oli listan neljäs. Elokuva on ohjaajan kymmenes Suomessa elokuvateatterilevitykseen tuotu elokuva. Lisäksi vuoden 1998 kulttielokuva Rushmore on nähty muutamissa erikoisnäytöksissä. Yhteensä ohjaajan elokuvat ovat keränneet ennen Foinikialaista juonta 192 056 katsojaa. Ylivoimaisesti suurin hitti on ollut vuoden 2014 Grand Budapest Hotel 84 976 katsojalla. Alla lista Andersonin elokuvien katsojaluvuista.

Wes Anderesonin elokuvien katsojaluvut Suomessa

Elokuva Katsojat Ensi-ilta 1 The Grand Budapest Hotel 84 976 11.4.2014 2 Asteroid City 24 238 9.6.2023 3 Isle of Dogs 16 891 11.5.2018 4 The French Dispatch 16 786 22.10.2021 5 Moonrise Kingdom 14 640 14.9.2012 6 Darjeeling limited 13 986 18.4.2008 7 The Royal Tenenbaums 11 488 22.3.2002 8 Steve Zissoun vedenalainen maailma 7 481 13.5.2005 9 Fantastic Mr. Fox 1 421 26.3.2010 10 Rushmore 149 Erikoisnäytös/ Ei varsinaista ensi-iltaa

Viikonlopun toinen elokuvasarjaa jatkava teos oli Ballerinan tapaan jo keskiviikkona ensi-iltansa saanut Karate Kid: Legends. Jonathan Entwistlen ohjaamassa elokuvassa näyttelevät alkuperäinen Karate Kid Ralph Macchio sekä kung fu -elokuvien legenda Jakcie Chan sekä Ben Wang. Elokuva keräsi viikonloppuna 2 605 ja kokonaisuudessaan sillä on nyt kasassa 4 882 katsojaa. Karate Kidejä on Suomen elokuvateatterilevityksessä nähty tätä ennen neljä. Näistä katsotuimmat olivat sarjan kaksi ensimmäistä elokuvaa (1984 ja 1986), jotka keräsivät elokuvateattereihin yli 100 000 katsojaa kumpainenkin. Vuoden 1994 Karate Kid saa seuraajan -elokuvaa ei Suomessa elokuvateattereissa nähty. Sen pääosassa näytteli teini-ikäinen Hilary Swank, joka on myöhemmin voittanut mm. kaksi parhaan naispääosan Oscar-palkintoa. Karate Kidiä on seurattu myös samannimisessä sarjassa 1980-luvun lopulla sekä Cobra Kaissa (2018–) jo kuuden tuotantokauden ajan. Alla Karate Kid -elokuvien katsojaluvut.

Karate Kid -elokuvien katsojat Suomessa

Elokuva Katsojat Ensi-ilta Ohjaajat 1 Karate Kid 108 379 16.11.1984 John G. Avildsen 2 Karate Kid II 103 682 15.8.1986 John G. Avildsen 3 Karate Kid III 85 366 28.7.1989 John G. Avildsen 4 Karate Kid 32 864 20.8.2010 Harald Zwart

Top 20 listalle mahtui myös muutama uusi elokuva, jotka eivät olleet varsinaisia ensi-iltoja. Yhdessä salissa esitetty Ilango Ramanathanin ohjaama sinhalinkielinen srilankalais-komediaTentigo keräsi 260 katsojaa ja oli 16. Intialainen Mani Ratnamin ohjaama toimintatrilleri Thug Life taas pyöri neljässä teatterissa 132 katsojalle ja oli 19. katsotuin. Lisäksi Finbollyn levittämä intialaiselokuva Housefull 5 keräsi kolmessa teatterissa 96 katsojaa.

Niiden ohella listan sijalla kymmenen on tämän viikon perjantaina ensi-iltansa saava Näin koulutat lohikäärmeesi – live-action versio vuoden 2010 DreamWorksin animaatiohitistä.

Viikonlopun Top 20