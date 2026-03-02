Top 20: Viikonlopun kotimainen kärkikaksikko tarjosi listatrillerin – ero vain 19 katsojaa.
Ensi-illassa ollut Scream 7 oli perjantain katsotuin.
Kuva: Cata Portin / Solar Films
Kaunis rietas onnellinen jatkoi listakärjessä. Ero kakkosena jatkaneeseen Luottomies-elokuva: Lepolomaan oli minimaalinen – vain 19 katsojaa. Kumpikin elokuva keräsi viikonloppuna vajaat 14 500 katsojaa. Selma Vilhusen ohjaama Kaija Koo -elämäkerta on kerännyt tähän mennessä 58 000 ja kaksi viikkoa kauemmin ohjelmistossa ollut Kari Ketosen komediajatko-osa 148 000 katsojaa.
Viikonloppu tarjosi jälleen useita ensi-iltoja. Parhaiten niistä avasi slasher-jatko-osa Scream 7. Käsikirjoittajana paremmin tunnetun Kevin Williamsonin ohjaama elokuva näytti taas, millä tavalla kauhujatko-osat keräävät katsojia; elokuva oli ensi-iltapäivänään katsotuin, mutta jäi lopulta viikonloppulistalla neljänneksi keräten reilut puolet kärkielokuvien tuloksesta.
Jo viime viikonlopun top 20 -listalla nähty EPiC: Elvis Presley in Concert sai nyt laajemman julkaisun. Elokuva keräsi 95 teatterissa 6 167 katsojaa ja avasi kuudentena. Animaatioelokuva Operaatio Majava oli seitsemäs 5400 katsojalla.
Ensi-illassa olivat myös Shelter (2040 katsojaa), Pillion (1389) ja Vasenkätinen tyttö (1283).
Lisäksi jo kolmatta viikkoa top 20:ssä pyörivä Kill Bill: The Whole Bloody Affair sai nyt laajemman levityksen. Se keräsi 28 teatterissa 1213 katsojaa.
Lauantaina vietettiin Kalevalan päivää. Päivän kunniaksi useissa elokuvateattereissa sai kaksi lippua Kalevala: Kullervon tarinaan yhden hinnalla. Kampanja siivitti elokuvan kokonaiskatsojaluvun yli 100 000 katsojan. Raja ylittyi juuri Kalevalan päivänä. Viikonloppulistalla Antti J. Jokisen spektaakkeli oli yhdeksäs.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Kaunis rietas onnellinen
|18.2.2026
|134
|14 470
|57 597
|NDSK_FI
|Solar Films Inc. Oy
|2
|Luottomies-elokuva: Lepoloma
|4.2.2026
|102
|14 451
|147 801
|Finnkino FI
|Red Carpet Film&tv Oy
|3
|Humiseva harju
|13.2.2026
|91
|9 522
|73 380
|WB FI
|4
|Scream 7
|27.2.2026
|77
|8 452
|8 452
|SF FI
|5
|Vinski 2
|13.2.2026
|106
|6 830
|34 064
|Finnkino FI
|Snapper Films Oy
|6
|EPiC: Elvis Presley in Concert
|27.2.2026
|95
|6 167
|6 848
|Finnkino FI
|7
|Operaatio majava
|6.3.2026
|35
|5 400
|5 400
|WDS FI
|8
|GOAT: Kaikkien aikojen paras
|13.2.2026
|65
|5 337
|25 634
|SF FI
|9
|Kalevala: Kullervon tarina
|16.1.2026
|85
|4 639
|102 836
|SF FI
|Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
|10
|Zootropolis – Eläinten kaupunki 2
|28.11.2025
|37
|3 084
|194 209
|WDS FI
|11
|Shelter
|27.2.2026
|42
|2 040
|2 113
|Cinemanse
|12
|Kotiapulainen
|2.1.2026
|30
|1 642
|110 559
|NDSK_FI
|13
|Hamnet
|30.1.2026
|30
|1 473
|25 170
|Finnkino FI
|14
|PIllion
|27.2.2026
|36
|1 389
|1 768
|ELKE ry
|15
|Left-Handed Girl
|27.2.2026
|36
|1 283
|1 368
|Mondo
|16
|Kill Bill: The Whole Bloody Affair
|1.3.2026
|28
|1 213
|3 762
|NDSK_FI
|17
|Supermarsu ja suuri huijaus
|25.12.2025
|19
|994
|53 973
|SF FI
|Yellow Film & TV Oy
|18
|The Secret Agent
|20.2.2026
|22
|976
|3 699
|Cinemanse
|19
|Avatar: Fire and Ash
|17.12.2025
|8
|965
|183 875
|WDS FI
|20
|Tomi Tomin uusi ystävä
|20.2.2026
|41
|917
|3 143
|Future Film