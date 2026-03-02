Ajankohtaista Top 20: Viikonlopun kotimainen kärkikaksikko tarjosi listatrillerin – ero vain 19 katsojaa.

Top 20: Viikonlopun kotimainen kärkikaksikko tarjosi listatrillerin – ero vain 19 katsojaa.

2.3.2026

Ensi-illassa ollut Scream 7 oli perjantain katsotuin.

Kuva: Cata Portin / Solar Films

Kaunis rietas onnellinen jatkoi listakärjessä. Ero kakkosena jatkaneeseen Luottomies-elokuva: Lepolomaan oli minimaalinen – vain 19 katsojaa. Kumpikin elokuva keräsi viikonloppuna vajaat 14 500 katsojaa. Selma Vilhusen ohjaama Kaija Koo -elämäkerta on kerännyt tähän mennessä 58 000 ja kaksi viikkoa kauemmin ohjelmistossa ollut Kari Ketosen komediajatko-osa 148 000 katsojaa.

Viikonloppu tarjosi jälleen useita ensi-iltoja. Parhaiten niistä avasi slasher-jatko-osa Scream 7. Käsikirjoittajana paremmin tunnetun Kevin Williamsonin ohjaama elokuva näytti taas, millä tavalla kauhujatko-osat keräävät katsojia; elokuva oli ensi-iltapäivänään katsotuin, mutta jäi lopulta viikonloppulistalla neljänneksi keräten reilut puolet kärkielokuvien tuloksesta.

Jo viime viikonlopun top 20 -listalla nähty EPiC: Elvis Presley in Concert sai nyt laajemman julkaisun. Elokuva keräsi 95 teatterissa 6 167 katsojaa ja avasi kuudentena. Animaatioelokuva Operaatio Majava oli seitsemäs 5400 katsojalla.

Ensi-illassa olivat myös Shelter (2040 katsojaa), Pillion (1389) ja Vasenkätinen tyttö (1283).
Lisäksi jo kolmatta viikkoa top 20:ssä pyörivä Kill Bill: The Whole Bloody Affair sai nyt laajemman levityksen. Se keräsi 28 teatterissa 1213 katsojaa.

Lauantaina vietettiin Kalevalan päivää. Päivän kunniaksi useissa elokuvateattereissa sai kaksi lippua Kalevala: Kullervon tarinaan yhden hinnalla. Kampanja siivitti elokuvan kokonaiskatsojaluvun yli 100 000 katsojan. Raja ylittyi juuri Kalevalan päivänä. Viikonloppulistalla Antti J. Jokisen spektaakkeli oli yhdeksäs.

 

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 134 14 470 57 597 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
2 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 102 14 451 147 801 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
3 Humiseva harju 13.2.2026 91 9 522 73 380 WB FI  
4 Scream 7 27.2.2026 77 8 452 8 452 SF FI  
5 Vinski 2 13.2.2026 106 6 830 34 064 Finnkino FI Snapper Films Oy
6 EPiC: Elvis Presley in Concert 27.2.2026 95 6 167 6 848 Finnkino FI  
7 Operaatio majava 6.3.2026 35 5 400 5 400 WDS FI  
8 GOAT: Kaikkien aikojen paras 13.2.2026 65 5 337 25 634 SF FI  
9 Kalevala: Kullervon tarina 16.1.2026 85 4 639 102 836 SF FI Finland Storm Inc. Oy, ReelMedia
10 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 28.11.2025 37 3 084 194 209 WDS FI  
11 Shelter 27.2.2026 42 2 040 2 113 Cinemanse  
12 Kotiapulainen 2.1.2026 30 1 642 110 559 NDSK_FI  
13 Hamnet 30.1.2026 30 1 473 25 170 Finnkino FI  
14 PIllion 27.2.2026 36 1 389 1 768 ELKE ry  
15 Left-Handed Girl 27.2.2026 36 1 283 1 368 Mondo  
16 Kill Bill: The Whole Bloody Affair 1.3.2026 28 1 213 3 762 NDSK_FI  
17 Supermarsu ja suuri huijaus 25.12.2025 19 994 53 973 SF FI Yellow Film & TV Oy
18 The Secret Agent 20.2.2026 22 976 3 699 Cinemanse  
19 Avatar: Fire and Ash 17.12.2025 8 965 183 875 WDS FI  
20 Tomi Tomin uusi ystävä 20.2.2026 41 917 3 143 Future Film  

Lue seuraavaksi

2.3.2026

Helmikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Vuosilistan kärkeen noussut Luottomies-elokuva: Lepoloma oli helmikuun ylivoimaisesti katsotuin. Kari Ketosen ohjaama Luottomies-elokuva: Lepoloma keräsi...
Lue lisää

23.2.2026

Top 20: Kaunis rietas onnellinen oli viikonlopun katsotuin

Kokoperheen elokuvat paransivat tuloksiaan viikon takaisesta. Kuva: Cata Portin / Solar Films Selma Vilhusen ohjaama...
Lue lisää

16.2.2026

Top 20: Uusi elokuvatulkinta Emily Brontën klassikkoromaanista avasi viikonlopun katsotuimpana.

Alle kahdessa viikossa vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi noussut Luottomies: Lepoloma pisti tiukasti kampoihin. Kohujuttuja mediassa kerännyt...
Lue lisää